Szabályváltozások, eső, sprint – új bajnokság kezdődik Miamiban?

Ez utóbbi az erőforrások közötti különbségek szempontjából is kiemelten fontos, hiszen a maranellóiak szándékosan szabták kisebbre a turbójukat a jó elrugaszkodások érdekében, ami a motorteljesítmény számait ronthatja. Bár ezen érvelés mentén valóban megkérdőjelezhető, pontosan milyen mértékű a Ferrari lemaradása, mint utóbb kiderült, az előző évben maguk a motorgyártók kérték azt, hogy ne bonyolítsák túl a rendszert, és így a kiértékelésnél ne vegyenek figyelembe olyan paramétereket, amik most adott esetben a Ferraritól vennék el az esélyt.

A háttérben az új erőforráson gőzerővel dolgozó olaszok így okkal tekinthetnek pozitívan előre, és megvan minden esélyük rá, hogy már a nyáron utolérjék a Mercedest, vagy akár át is lépjék. Bár teljességgel elképzelhető az is, hogy az „ezüstnyilak” direkt takarják a valós teljesítményüket, hogy valamelyest torzítsák a különbségeket, és így könnyen előfordulhat, hogy az ADUO után is maradnak az élen, az biztos, hogy nagy lehetőség áll a vetélytársak, és főként a Ferrari előtt.

Mit hoznak a szabályváltoztatások?

A hosszú, áprilisi kényszerszünetben az FIA-nak és a FOM-nak volt lehetősége levonni a következtetéseket a csapatok, a motorgyártók, illetve a versenyzők bevonásával a 2026-ban bevezetett szabályrendszerről. Az alapot az első három nagydíj jelentette, melyek során több probléma is előtérbe került, ráadásul biztonsági aggályok is beigazolódtak az új regulák kapcsán.

A szövetség számos ülést beiktatott a Japán GP után, és végül úgy határozott, több ponton is belenyúl a szabályokba már a Miami Grand Prix előtt, miközben új rajtprocedúrát is tesztel a floridai versenyhétvégén. A módosítások főként az energiamenedzsmentet érintették, aminek eredményeként például a maximálisan engedélyezett visszatöltés mértéke 8 MJ-ról 7 MJ-ra csökken, míg a szupervisszatöltés csúcsteljesítménye 250 kW-ról 350 kW-ra nő – ez utóbbi változtatás a versenyen is érvényes lesz.

Emellett a futamokon az MGU-K teljesítményleadása a kulcsfontosságú gyorsítási zónákon kívül 350 kW-ról 250 kW-ra korlátozódik, míg az elektromos rásegítés, vagyis a boost felső határát 150 kW-ban maximalizálták annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlanul kialakuló nagy tempókülönbségeket, így az Oliver Bearmanéhoz hasonló baleseteket is.

Noha Miamiban még csak tesztelik, az új rajtprocedúra jelentheti az egyik legforróbb témát, hiszen adott esetben ajtót nyithat trükközésnek is. Az FIA által az alacsony rajtteljesítmény felismerésére kifejlesztett rendszer képes azonosítani, ha egy autó a kuplung felengedése után szokatlanul lassan gyorsul. Ilyen esetekben mostantól az MGU-K automatikusan beavatkozik, hogy biztosítsa a minimális gyorsulást úgy, hogy ne jelentsen előnyt.

Azért, hogy utóbbi kritérium is teljesítve legyen, a szövetség monitorozni fogja az adatokat, és ha úgy látja, hogy valamely csapat előnyszerzésre próbálja használni az új rendszert, akkor közbelép, és büntetést oszt ki. Az FIA együléses szériáit irányító Nikolasz Tombazisz ugyanakkor jelezte, a módosítás arra szolgál, hogy a katasztrofális rajtot rosszá javítsa, nem arra, hogy a rossz rajtból jó legyen.

A szakember példával is szolgált, és megosztotta, az eddigi szezonban nagyjából két-három esetben avatkozott volna be a rendszer; az egyik ilyen Liam Lawson ausztráliai rajtja volt, amikor az új-zélandi alig tudott elindulni, és csak Franco Colapinto reflexén múlt, hogy ne legyen óriási baleset. Tombazisz ugyanakkor jelezte, a Kínában pocsékul induló Max Verstappen nem kapott volna rásegítést, így a tervek szerint valóban csak vészesetben lépne működésbe a rendszer.

Tényleg új bajnokság kezdődik Miamiban?

A szabályrendszer finomítása mellett az első komolyabb fejlesztési csomagok megérkezése is átírhatja az eddig tapasztalt erősorrendet, és az egy hónapot felölelő szünetben volt ideje valamennyi csapatnak kiértékelni az addig gyűjtött adatokat. A címvédő McLaren már a Bahreini és a Szaúdi Nagydíj elhalasztása előtt is Miamira és Kanadára tűzte ki a megújulást, így az évet rendkívül rosszul kezdő, Kínában el sem rajtoló, de Japánban már egyértelműen előrelépő wokingiak szinte teljesen átalakítják az McL40-est.

A Ferrari eközben az eredetileg Bahreinre szánt fejlesztési csomagját egészítette ki most hétvégére, ráadásul úgy, hogy azt már pályára is vitte a Monzában tartott filmforgatási nap keretein belül. A Scuderia a Macarena-szárnyat is kész újra bevetni, igaz, megint az első, és ezúttal egyetlen edzés után fogja eldönteni, hogy a folytatásban is használja-e a sokat emlegetett elemet.