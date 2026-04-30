Szabályváltozások, eső, sprint – új bajnokság kezdődik Miamiban?
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
Megmarad a Mercedes fölénye? Visszavág Russell?
A Mercedes az előzetes várakozásoknak megfelelően visszaállt a mezőny élére a 2026-os szabálykorszak kezdetén, ráadásul már-már a korábbi, 2014-ben kezdődő éra egyeduralmát elevenítette fel, amikor kibérelte az első rajtsort az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérőjén, majd a másnapi versenyen kettős győzelmet aratott.
A „ezüstnyilak” fölénye mellett a házon belüli erősorrend is egyértelműnek látszott: a már a téli szünetben is fő esélyesként emlegetett, és e szerepet magabiztosan magára vállaló George Russell domináns sikert aratott, és azonnal a bajnokság élére ugrott. Ugyan a mercedesesek a soron következő két nagydíjon is pole pozíciókat és győzelmeket ünnepelhettek, az istálló egyre inkább sebezhetőnek mutatta magát, miközben fordult a kocka a versenyzői között is.
A mindössze második szezonját teljesítő Andrea Kimi Antonelli Sanghajban és Szuzukában is legyőzte jóval rutinosabb márkatársát egy körön és versenytávon is – az egyetlen kivételt a kínai sprintfutam jelentette, amelyen Russell nyert, míg Antonelli ötödikként ért célba. Az olasz a remek teljesítményével még a csapatfőnököt, Toto Wolffot is meglepte, és amellett, hogy több rekordot átadott a múltnak, átvette a vezetést az egyéni összetettben.
Noha Antonelli 9 pontos előnye mögött Russell problémái is állnak, hiszen a brit hétvégéje Kínában és Japánban sem alakult zökkenőmentesen, az olasz végig ott volt, és két kézzel ragadta meg a lehetőségeket. Ahogyan záródni látszik az olló a Mercedes és az őt üldöző riválisok között, úgy értékelődik felül minden megszerzett pont, így a Szuzukában már kissé feszültebbnek tűnő Russellnek minél hamarabb vissza kell vágnia, hogy stabilizálja a házon belüli helyzetét.
Ez azért is lenne különösen fontos, mert elméletben már csak a következő két nagydíjon tudja kihasználni a német motorgyártó az erőforrást érintő trükkjét, hiszen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) június 1-gyel lépteti hatályba a szigorított teszteket.
Az, hogy ez pontosan milyen mértékben alakíthatja át a mostani erőviszonyokat, egyelőre kérdéses, de az biztos, hogy az elkövetkezendő időszakban több szempontból is hátrányt szenvedhet a jelenleg listavezető Mercedes. A szövetség egyrészről már a hosszúra nyúlt tavaszi szünetben is bezárta az egyik kiskaput, amit a német alakulat mellett a Red Bull is kihasznált, és némi előnyhöz jutott vele az időmérős gyors körökön, másrészről már a most hétvégi Miami Nagydíjjal hatályba helyezett több szabálymódosítást.
Ennek tetejében még ott van az ADUO-rendszer is, melynek legfontosabb részlete a soron következő két versenyhétvégén tisztázódik, mivel Kanada után dönt arról a szövetség, mely motorgyártókat illet meg fejlesztési lehetőség. Noha felröppentek olyan hírek is, hogy a Red Bull saját erőforrása jelentheti az etalont, a többség egyértelműen úgy látja, a Mercedes jár az élen, és míg előbbi esetében kérdést jelent, hogy kedvezményezett lesz-e, utóbbi szinte biztosan nem nyúlhat hozzá az erőforrásához 2027-ig.
Míg a Red Bull helyzete bizonytalan, az eddigi adatok alapján a Ferrari nagy valószínűség szerint élhet a javítási lehetőséggel, ami nemcsak a Mercedest és a partnercsapatait, így a McLarent, hanem adott esetben tehát az osztrákokat is rosszul érintheti. Míg a „vörös bikák” esetében Laurent Mekies tagadta azon állításokat, hogy az élen lennének, és arról számolt be, hogy számításaik alapján három tized hátrányt szednek össze a Mercedeshez képest pusztán motorerő miatt, az „ezüstnyilakat” irányító Wolff már előre kritizálta a szövetség esetleges döntését.
Az osztrák csapatfőnök már az áprilisi leállás során kiemelte, szerinte egyetlen gyártó – a Honda – szorulna segítségre, és rámutatott, az ADUO-t nem arra találták ki, hogy valamely motorgyártó előreugorjon általa. Wolff kétségkívül a Ferrari helyzetéről beszélt, mivel az olasz csapat volt az, amely a leginkább megizzasztotta a Mercedest az első három nagydíjon, ráadásul bizonyos területeken, például a rajtnál egyértelműen az élen is jár.
Ez utóbbi az erőforrások közötti különbségek szempontjából is kiemelten fontos, hiszen a maranellóiak szándékosan szabták kisebbre a turbójukat a jó elrugaszkodások érdekében, ami a motorteljesítmény számait ronthatja. Bár ezen érvelés mentén valóban megkérdőjelezhető, pontosan milyen mértékű a Ferrari lemaradása, mint utóbb kiderült, az előző évben maguk a motorgyártók kérték azt, hogy ne bonyolítsák túl a rendszert, és így a kiértékelésnél ne vegyenek figyelembe olyan paramétereket, amik most adott esetben a Ferraritól vennék el az esélyt.
A háttérben az új erőforráson gőzerővel dolgozó olaszok így okkal tekinthetnek pozitívan előre, és megvan minden esélyük rá, hogy már a nyáron utolérjék a Mercedest, vagy akár át is lépjék. Bár teljességgel elképzelhető az is, hogy az „ezüstnyilak” direkt takarják a valós teljesítményüket, hogy valamelyest torzítsák a különbségeket, és így könnyen előfordulhat, hogy az ADUO után is maradnak az élen, az biztos, hogy nagy lehetőség áll a vetélytársak, és főként a Ferrari előtt.
Mit hoznak a szabályváltoztatások?
A hosszú, áprilisi kényszerszünetben az FIA-nak és a FOM-nak volt lehetősége levonni a következtetéseket a csapatok, a motorgyártók, illetve a versenyzők bevonásával a 2026-ban bevezetett szabályrendszerről. Az alapot az első három nagydíj jelentette, melyek során több probléma is előtérbe került, ráadásul biztonsági aggályok is beigazolódtak az új regulák kapcsán.
A szövetség számos ülést beiktatott a Japán GP után, és végül úgy határozott, több ponton is belenyúl a szabályokba már a Miami Grand Prix előtt, miközben új rajtprocedúrát is tesztel a floridai versenyhétvégén. A módosítások főként az energiamenedzsmentet érintették, aminek eredményeként például a maximálisan engedélyezett visszatöltés mértéke 8 MJ-ról 7 MJ-ra csökken, míg a szupervisszatöltés csúcsteljesítménye 250 kW-ról 350 kW-ra nő – ez utóbbi változtatás a versenyen is érvényes lesz.
Emellett a futamokon az MGU-K teljesítményleadása a kulcsfontosságú gyorsítási zónákon kívül 350 kW-ról 250 kW-ra korlátozódik, míg az elektromos rásegítés, vagyis a boost felső határát 150 kW-ban maximalizálták annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlanul kialakuló nagy tempókülönbségeket, így az Oliver Bearmanéhoz hasonló baleseteket is.
Noha Miamiban még csak tesztelik, az új rajtprocedúra jelentheti az egyik legforróbb témát, hiszen adott esetben ajtót nyithat trükközésnek is. Az FIA által az alacsony rajtteljesítmény felismerésére kifejlesztett rendszer képes azonosítani, ha egy autó a kuplung felengedése után szokatlanul lassan gyorsul. Ilyen esetekben mostantól az MGU-K automatikusan beavatkozik, hogy biztosítsa a minimális gyorsulást úgy, hogy ne jelentsen előnyt.
Azért, hogy utóbbi kritérium is teljesítve legyen, a szövetség monitorozni fogja az adatokat, és ha úgy látja, hogy valamely csapat előnyszerzésre próbálja használni az új rendszert, akkor közbelép, és büntetést oszt ki. Az FIA együléses szériáit irányító Nikolasz Tombazisz ugyanakkor jelezte, a módosítás arra szolgál, hogy a katasztrofális rajtot rosszá javítsa, nem arra, hogy a rossz rajtból jó legyen.
A szakember példával is szolgált, és megosztotta, az eddigi szezonban nagyjából két-három esetben avatkozott volna be a rendszer; az egyik ilyen Liam Lawson ausztráliai rajtja volt, amikor az új-zélandi alig tudott elindulni, és csak Franco Colapinto reflexén múlt, hogy ne legyen óriási baleset. Tombazisz ugyanakkor jelezte, a Kínában pocsékul induló Max Verstappen nem kapott volna rásegítést, így a tervek szerint valóban csak vészesetben lépne működésbe a rendszer.
Tényleg új bajnokság kezdődik Miamiban?
A szabályrendszer finomítása mellett az első komolyabb fejlesztési csomagok megérkezése is átírhatja az eddig tapasztalt erősorrendet, és az egy hónapot felölelő szünetben volt ideje valamennyi csapatnak kiértékelni az addig gyűjtött adatokat. A címvédő McLaren már a Bahreini és a Szaúdi Nagydíj elhalasztása előtt is Miamira és Kanadára tűzte ki a megújulást, így az évet rendkívül rosszul kezdő, Kínában el sem rajtoló, de Japánban már egyértelműen előrelépő wokingiak szinte teljesen átalakítják az McL40-est.
A Ferrari eközben az eredetileg Bahreinre szánt fejlesztési csomagját egészítette ki most hétvégére, ráadásul úgy, hogy azt már pályára is vitte a Monzában tartott filmforgatási nap keretein belül. A Scuderia a Macarena-szárnyat is kész újra bevetni, igaz, megint az első, és ezúttal egyetlen edzés után fogja eldönteni, hogy a folytatásban is használja-e a sokat emlegetett elemet.
A középmezőnybe visszaeső, és három hétvége alatt mindössze 16 pontot gyűjtő Red Bull is előrelépésben bízik, amit részben súlyvesztéssel szeretne elérni, hiszen a hírek szerint több mint 9-10 kilogrammos többlettel indította az idényt. A „vörös bikák” emellett tesztelték a saját „Macarena-szárnyukat” is, ami a következő versenyhétvégékén akár fel is tűnhet az RB22-esen. Nem fogja tétlenül nézni viszont a Mercedes sem, ahogyan a riválisok hozzák a fejlesztéseket, hiszen valamennyi alakulat készül kisebb-nagyobb újdonságokkal a második idénynyitónak is nevezett Miami GP-re.
Bár alapvetően a sprinthétvége jellegéből fakadóan nem lesz sok lehetőségük a csapatoknak arra, hogy a pályán, valós idejű adatokat gyűjtsenek, az FIA a hosszú kihagyás, valamint az új szabályok bevezetése miatt úgy döntött, fél órával meghosszabbítja az egyetlen edzést, amely így kilencven percet ölel fel pénteken. A gyakorlást a sprintkvalifikáció követi, míg a szombati programban a sprintverseny és az időmérő kap helyet. A futamot közép-európai idő szerint vasárnap este rendezik.
MI VÁRHATÓ A MIAMI NAGYDÍJON?
Négy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os világbajnokság, a negyedik állomás Florida, ahol az ötödik Miami Nagydíjat rendezik meg. Az év második sprinthétvégéje a várakozások szerint egy teljesen új bajnokság kezdetét is jelölheti, mivel amellett, hogy több szabálymódosítás lép hatályba, az istállók szinte kivétel nélkül újítottak az autóikon is. A sok változás miatt másfél órára hosszabbított egyetlen tréning így a szokásosnál is mozgalmasabb lehet. Minden egyes pályán töltött perc meghatározó lesz, és egy megbízhatósági vagy vezetői hiba óriási hatással lehet a teljes hétvége alakulására is
Ha nem lenne elég bizonytalan tényező, tovább nehezítheti a mezőny dolgát az időjárás is a hétvégén: Floridában végig meleg idő lesz, ami előtérbe helyezheti a gumihasználatot – a Pirelli a három leglágyabb keveréket, a C3-ast, C4-est és a C5-öst hozta a helyszínre –, ráadásul a verseny idejére zivatarokra is van kilátás, miközben a szél is felerősödik. A legfrissebb előrejelzések szerint változékony körülményeket hozhat a vasárnapi viadal, a meleg időben gyorsan felszáradhat az aszfalt, ami kaotikus, adott esetben virtuális és valódi biztonsági autóval is tarkított futamot vetít előre, amelyen kulcsszerepet kaphat az időzítés és a szerencse is.
Emellett az új, esős időben érvénybe lépő szabályok is debütálhatnak Miamiban: a versenyzői visszajelzések alapján növelték a köztes esőgumi gumimelegítőjének hőmérsékletét, hogy jobb legyen a kezdeti tapadás, miközben az ERS maximális teljesítményleadását csökkentették, hogy jobb legyen a versenygép irányíthatósága alacsony tapadási viszonyok mellett. Ezen felül a hátsó fényjelzőrendszert is egyszerűsítették, hogy javuljon a láthatóság.
Ami a történelmi múltat illeti, a jelenlegi mezőnyből Verstappen számít a legsikeresebbnek Miamiban, hiszen két pole pozíciója mellett két győzelmet is számlál. A holland mellett csak Charles Leclerc indulhatott már az élről Floridában, míg a dobogó felső fokára Lando Norris és Oscar Piastri állhatott még fel egy-egy alkalommal.
Ami a jelenlegi erősorrendet illeti, nagy esély mutatkozik rá, hogy új név iratkozik fel mindkét listára, hiszen a Mercedes pilótapárosa még szombaton és vasárnap sem volt eredményes Floridában, és maga a csapat is mindössze egy dobogós helyezést tudhat a magáénak a versenynaptárhoz 2022-ben csatlakozó pályán. Noha az „ezüstnyilak” fő esélyesnek érkeznek meg a helyszínre, már Szuzukában is lemaradtak az egyik autójukkal a dobogóról, és a győzelemért is meg kellett harcolniuk.
Ilyen előzmények, és a sok bizonytalan tényező tudatában rendkívül érdekes hétvégére van kilátás, és minden esély megvan rá, hogy megszakadjon a Mercedes menetelése. A Ferrari és a McLaren is kész megragadni a lehetőséget, de nem kizárt, hogy meglepő nevek tűnnek fel a top 3 között. Nagy kérdést jelent, hogy mire lesz képes a Red Bull, visszalép az élmezőnybe vagy tovább kénytelen küzdeni a középmezőnyben, és az is, hogyan alakul a küzdelem a Haas, az Alpine és a Racing Bulls között.
Az eddig két-két pontot gyűjtő Audi és Williams is előrelépésben bízik, mint ahogyan az egyelőre pont nélkül álló Cadillac és Aston Martin is. Utóbbi a viszontagságokkal teli kezdés után Japánban már annak is örülhetett, hogy egy autóval célba ért, de a várakozások szerint az áprilisi kényszerszünet után megújult erővel térhet vissza, és akár nagyot is léphet előre.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|2
|3
|4
|72
|2.
|George Russell
|1
|2
|4
|63
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|4
|49
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|4
|41
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|3
|25
|6.
|Oscar Piastri
|–
|1
|2
|21
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|3
|15
|9.
|Max Verstappen
|–
|–
|2
|12
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|1
|2
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|16.
|Franco Colapinto
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|135
|2.
|Ferrari
|90
|3.
|McLaren-Mercedes
|46
|4.
|Haas-Ferrari
|18
|5.
|Alpine-Mercedes
|16
|6.
|Red Bull-Ford
|16
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|2
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|18.30–20.00
|Sprintidőmérő
|22.30–23.14
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00