Vancsa Zalán duplájával elődöntős az élvonalba jutásért folyó rájátszásban a Lommel

H. Á.
2026.04.27. 22:49
null
Vancsa (középen) volt a Lommel nyerőembere (Fotó: AFP)
Lommel légiósok Vancsa Zalán
A belga másodosztályban a feljutásért zajló osztályozó negyeddöntőjének visszavágóján a Lommel 2–1-re győzött az RFC Liege otthonában, ezzel 5–1-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe. A találkozón a vendégek mindkét gólját a kezdőként 79 percet futballozó Vancsa Zalán szerezte.

 

A Lommel kétszeres magyar válogatott szélsője, Vancsa Zalán alig 20 perc alatt eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutás kérdését is. Az első mérkőzést a Lommel hazai pályán 3–0-ra megnyerte. Akkor a 21 éves Vancsa csereként a 70. percben lépett pályára, most pedig kezdőként lehetőséget kapva még ennyire időre sem volt szüksége a két gólhoz: előbb a nyolcadik percben talált be, majd tíz perc múlva megduplázta csapata előnyét. A Liege részéről a bő tíz éve az Újpestet erősítő Kylian Hazard szépített még az első fél óra letelte előtt, ezzel ki is alakult a végeredmény.

BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, negyeddöntő, visszavágó
RFC Liege–Lommel SK 1–2
Lommel: Vancsa Zalán kezdőként a 8. és a 18. percben is betalált, a 79. percben lecserélték; a Lommel kettős győzelemmel jutott tovább.

 

