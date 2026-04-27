Vancsa Zalán duplájával elődöntős az élvonalba jutásért folyó rájátszásban a Lommel

A Lommel kétszeres magyar válogatott szélsője, Vancsa Zalán alig 20 perc alatt eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutás kérdését is. Az első mérkőzést a Lommel hazai pályán 3–0-ra megnyerte. Akkor a 21 éves Vancsa csereként a 70. percben lépett pályára, most pedig kezdőként lehetőséget kapva még ennyire időre sem volt szüksége a két gólhoz: előbb a nyolcadik percben talált be, majd tíz perc múlva megduplázta csapata előnyét. A Liege részéről a bő tíz éve az Újpestet erősítő Kylian Hazard szépített még az első fél óra letelte előtt, ezzel ki is alakult a végeredmény.

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, negyeddöntő, visszavágó

RFC Liege–Lommel SK 1–2

Lommel: Vancsa Zalán kezdőként a 8. és a 18. percben is betalált, a 79. percben lecserélték; a Lommel kettős győzelemmel jutott tovább.