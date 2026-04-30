„Mindig azt éreztem, hogy Győr az otthonom” – Kari Brattset ismét edzésbe állt

A győriek klasszisa újra a csapattal edz, a célja pedig, hogy minél előbb visszatérhessen a pályára, és együtt harcolhasson a lányokkal a csapat sikereiért.

„Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Amikor megérkeztem a városba, elfogott egy kellemes, nyugodt érzés. Ahogy sétálgattam a városban, még mindig azt éreztem, hogy Győr az otthonom, ezért hihetetlenül boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, még ha csak egy hétre is. Leírhatatlan érzés, hogy a két kisfiam is itt lehet velem és együtt láthatom őket” – fogalmazott Kari Brattset az ETO közösségi oldalára feltöltött videóban.

A beálló elmondta még, újdonsült anyukaként nehéz újra formába jönnie, de azon dolgozik, hogy minél gyorsabban visszatérjen a pályára. Szavai szerint sokat jelentett számára, hogy visszatérése után mindenki nagyon mosolygósan fogadta.