Nem tartott bizalmi szavazást a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közgyűlése Schmidt Gábor elnökkel szemben

A 223 szavazásra jogosultnak több mint a fele, 142 fő megjelent, így a közgyűlés határozatképes volt. A jelenlévők 9 igen, 110 nem szavazattal döntöttek arról, hogy a Szemán Róbert által kezdeményezett bizalmi szavazást nem veszik napirendre, holott Schmidt Gábor több alkalommal jelezte, kész bizalmi szavazás elé állni.

Schmidt Gábor közölte, hogy az elmúlt időszakban rengeteg olyan kormányzati intézkedés történt a sport világában, amely egyértelműen segítette az edzők munkáját. A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia kapcsán leszögezte: 2017-18-as döntés alapján épült meg, a szövetség nem vett részt az építésében, a létesítmény a Nemzeti Sportügynökség vagyonkezelésében és üzemeltetésében van, az akadémiát fenntartó alapítvány az akadémiai kormányrendeletnek megfelelően kap éves támogatást.

A felszólalók között voltak olyanok, akik szerint az akadémia több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt, mert a kis sportegyesületek számára aránytalanná vált a rendszer, és meg kellett volna akadályozni a megépítését. Ezzel kapcsolatban Sík Márton, a versenysportbizottság elnöke elmondta: az akadémia létrejötte számtalan értéket hozott létre, mert a sukorói helyszín mellett hat régióban összehangolt munkát végez és igyekszik megőrizni a magyar sportrendszerben a sportág kiemelt szerepét. Javasolta egy munkacsoport létrehozását ezzel kapcsolatban.

Reagálásában Schmidt Gábor elmondta: nem kellett volna megakadályoznia a sukorói akadémia építését, ugyanis a tatai edzőtábor felújításáig minőségi felkészülést biztosít sok más sportágnak. Azt is mondta, hogy az akadémiai rendszer működtetésével 2019 óta a szövetség 4.060 milliárd forintot kapott, amelyet tagszervezeti és edzői támogatásokra, regionális programokra fordított.

Múlt hét szerdán a szövetség elnöksége elutasította az elnök, Schmidt Gábor által saját személyét illetően kezdeményezett bizalmi szavazást és kiállt a szervezetet 2016 óta irányító sportvezető mellett. Az ügy előzménye, hogy az azt megelőző héten a Kolonics György Alapítvány kuratóriumi tagja, Szemán Róbert amellett, hogy lemondott tagságáról a szövetség civil kapcsolatok bizottságában, komoly kritikákkal illette és lemondásra szólította fel az MKKSZ elnökét.

A csütörtöki közgyűlés a szakmai beszámolót nagy többséggel támogatta, mint ahogy azt is, hogy május végéig szakmai bizottság alakuljon, amely az akadémiai rendszer sportágra gyakorolt hatását fogja vizsgálni és javaslatokat tesz a jövőre nézve.