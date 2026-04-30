A vb-selejtező előtt rendezik a veszprémi kézilabdázás napját

Az érdeklődők az eseményen egyebek mellett büntetődobó-versenyen mérhetik össze tudásukat, olyan legendákkal a kapuban, mint Sterbik Árpád vagy Fazekas Nándor – tájékoztatták a szervezők közleményben az MTI-t.

Mint írták, a program – diákcsapatok részvételével – korosztályos tornával kezdődik, a kispadon a klubtörténet nagyjai ülnek majd. A kétszer tíz perces találkozókon Gyurka János, Éles József, Perez Carlos, Iváncsik Gergő, Csoknyai István, Pásztor István, Sótonyi László és Gulyás István dirigálja a fiatalokat, akiknek néhány tanács életre szóló élménnyel szolgálhat.

Ezt követően egy hétmétereslövő rekordkísérlet zajlik majd, az érdeklődők a One Veszprém HC és az Éles KISE utánpótláskorú kapusainak dobhatnak büntetőket, erre a próbatételre várják a sportbarátokat, akik a kora délutáni büntetődobó-versenyen is összemérik majd az erejüket, Sterbik Árpád, Fazekas Nándor, vagy a spanyol Rodrigo Corrales várja akkor a résztvevőket.

A szervezők a régmúlt hírességeit is meghívták az eseményre, köszöntik az 1992-ben KEK-et nyerő gárda tagjait, majd pódiumbeszélgetésekre kerül sor, mások mellett az 1970-ben bajnoki címet szerző Bakony Vegyész TC képviseletében Lakiné Tóth-Harsányi Katalin és testvére, a szintén olimpiai bronzérmes Tóth-Harsányi Borbála részvételével. Az 1990-es és a 2000-es évek nagyjai közül megszólal majd mások mellett Éles József, Csoknyai István, Pásztor István és Gulyás István.

Az 1977-ben alapított klub az első nagy nemzetközi sikerét 1992. május 17-én aratta, amikor a Bramac VSE elhódította a Kupagyőztesek Európa-kupája-serleget. Tavaly született a döntés, hogy minden évben megünneplik ezt a napot. Idén a Veszprém-Balaton 2026 – Európa Sportrégiója rendezvénysorozat részeként a Március 15. utcai csarnokban rendezik a programot.

A Magyarország–Szerbia férfi világbajnoki selejtező visszavágója 18 órakor kezdődik a One Veszprém Arénában.