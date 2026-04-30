A vb-selejtező előtt rendezik a veszprémi kézilabdázás napját

2026.04.30. 15:24
Fotó: Szabó Miklós
Május 17-én, a férfi világbajnoki selejtező visszavágója előtt rendezik meg első alkalommal a veszprémi kézilabdázás napját a sportág legendás képviselőinek részvételével.

Az érdeklődők az eseményen egyebek mellett büntetődobó-versenyen mérhetik össze tudásukat, olyan legendákkal a kapuban, mint Sterbik Árpád vagy Fazekas Nándor – tájékoztatták a szervezők közleményben az MTI-t.

Mint írták, a program – diákcsapatok részvételével – korosztályos tornával kezdődik, a kispadon a klubtörténet nagyjai ülnek majd. A kétszer tíz perces találkozókon Gyurka János, Éles József, Perez Carlos, Iváncsik Gergő, Csoknyai István, Pásztor István, Sótonyi László és Gulyás István dirigálja a fiatalokat, akiknek néhány tanács életre szóló élménnyel szolgálhat.

Ezt követően egy hétmétereslövő rekordkísérlet zajlik majd, az érdeklődők a One Veszprém HC és az Éles KISE utánpótláskorú kapusainak dobhatnak büntetőket, erre a próbatételre várják a sportbarátokat, akik a kora délutáni büntetődobó-versenyen is összemérik majd az erejüket, Sterbik Árpád, Fazekas Nándor, vagy a spanyol Rodrigo Corrales várja akkor a résztvevőket.

A szervezők a régmúlt hírességeit is meghívták az eseményre, köszöntik az 1992-ben KEK-et nyerő gárda tagjait, majd pódiumbeszélgetésekre kerül sor, mások mellett az 1970-ben bajnoki címet szerző Bakony Vegyész TC képviseletében Lakiné Tóth-Harsányi Katalin és testvére, a szintén olimpiai bronzérmes Tóth-Harsányi Borbála részvételével. Az 1990-es és a 2000-es évek nagyjai közül megszólal majd mások mellett Éles József, Csoknyai István, Pásztor István és Gulyás István.

Az 1977-ben alapított klub az első nagy nemzetközi sikerét 1992. május 17-én aratta, amikor a Bramac VSE elhódította a Kupagyőztesek Európa-kupája-serleget. Tavaly született a döntés, hogy minden évben megünneplik ezt a napot. Idén a Veszprém-Balaton 2026 – Európa Sportrégiója rendezvénysorozat részeként a Március 15. utcai csarnokban rendezik a programot.

A Magyarország–Szerbia férfi világbajnoki selejtező visszavágója 18 órakor kezdődik a One Veszprém Arénában.

 

Legfrissebb hírek

Remili nélkül játszik a Veszprém a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
4 órája

Ha a Füchse Berlinnel elbír, akkor bármire képes lehet a Veszprém

Kézilabda
10 órája

Mikler Roland: Csodák vannak, de ahhoz nem így kell játszanunk

Kézilabda
19 órája

Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk

Kézilabda
2026.04.28. 11:47

Európai kézilabdaligák: Hlogyik Petra 13 védéssel járult hozzá a Göppingen sikeréhez

Kézilabda
2026.04.25. 22:23

Bartucz László: Tudtam, hogy fél évem lesz megmutatni magam

Kézilabda
2026.04.24. 10:19

Tizenegy góllal nyert, alapszakaszgyőztes a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.04.23. 19:44

Női kézilabda Eb: mindháromszor a magyar válogatott játszik később a nagyváradi csoportban

Kézilabda
2026.04.22. 11:19
Ezek is érdekelhetik