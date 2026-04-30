„Vissza a Földre” – Thierry Henry összehasonlította a két BL-elődöntőt

2026.04.30. 13:12
Az Arsenal és a francia labdarúgó-válogatott legendás támadója, összehasonlította a hétközi két Bajnokok Ligája elődöntőt. Az egyiken a Paris Saint-Germain és a Bayern München kilencgólos, emlékezetes mérkőzést vívott egymás ellen, míg a másikon az Atlético Madrid és az Arsenal csatája már kevésbé hozott szórakoztató kilencven percet de ezek egyike sem lepte meg igazán Thierry Henryt.

Mint ismert, kedd este a Paris Saint-Germain egy felejthetetlen mérkőzésen 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent, míg másnap 1–1-es döntetlent játszott egymással az Atlético Madrid és az Arsenal. A két mérkőzés között számos különbséget lehetett felfedezni, nemcsak a gólok, hanem a csapatok játékfelfogását tekintve is.

Erre felhívta a figyelmet Thierry Henry is: „Kedden a PSG–Bayern öt-négyes méccsel a Holdon érezhettük magunkat, mostanra viszont visszatértünk a Földre”idézte a korábbi kiváló támadót a Marca a CBS Sports Golazo Network című műsorára hivatkozva.

„A PSG és a Bayern meccsén totális futballt láttunk, most pedig csak futballt. Egyszerűen különböző módon is lehet játszani” – fejtette ki véleményét Henry.

A legendás támadót ugyanakkor nem lepte meg, ami történt a szerdai elődöntőben. Szavai szerint az Atlético Madridról és az Arsenalról is előre lehetett tudni, hogy milyen módon értelmezi a labdarúgást, ugyanakkor a másik elődöntőben sem volt meglepetés az, amit láttunk: „Párizsban azt vártuk, ami történt, mindnyájan élveztük. De arra is számítottunk, ami Madridban fog majd történni.”

„Évek óta panaszkodunk arra, hogy a futball unalmassá vált – beszélt még a párizsi kilencgólos elődöntőről. – Ez a meccs azonban egyáltalán nem volt unalmas, nagyon jól éreztem magam, és szerintem otthon a tévé előtt is mindenki. A támadójáték lenyűgöző volt, a mérkőzés pedig néha őrületes. És engem az sem érdekel, hogy a védelmek nem voltak túl jók.”

Henry mondandója végén köszönetet mondott a két vezetőedzőnek, Luis Enriquének és Vincent Kompanynak, amiért mertek kockázatot vállalni, és ezzel hozzájárultak ehhez a történelmi mérkőzéshez.

 

Legfrissebb hírek

Joggal dühöng az Arsenal? – „A VAR-nak ki sem kellett volna hívnia a játékvezetőt”

Bajnokok Ligája
4 órája

BL: Jogosan vonták vissza az Arsenal javára megítélt 11-est? Szavazzon!

Bajnokok Ligája
5 órája

Mikel Arteta: Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket

Bajnokok Ligája
13 órája

Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

Bajnokok Ligája
14 órája

Griezmann, Lookman és Álvarez rohamoz az Atletinél az Arsenal ellen

Bajnokok Ligája
17 órája

Az Atléticónál szeretnék BL-győzelemmel búcsúztatni Antoine Griezmannt

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:35

Kvarachelia megdöntötte Dembélé rekordját, Kane is történelmet írt

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:30

„Minden idők legjobb meccse volt?” – lapszemle a PSG–Bayern München BL-elődöntő után

Bajnokok Ligája
Tegnap, 9:07
Ezek is érdekelhetik