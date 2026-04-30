Asztalitenisz csapat-vb: női válogatottunk papírforma-vereséget szenvedett Szingapúrtól

Némi túlzással felnőtt-vb helyett valamelyik utánpótlás-világversenyen is játszhatták volna női válogatottunk bemutatkozó mérkőzését Londonban, hiszen a magyar–szingapúri meccsen a mieink részéről három 17 éves szerepelt, az ázsiaiak oldalán pedig egy 15 és egy 19 esztendős asztaliteniszező mellett csak a 29 éves Cseng Csien (világranglista-34.) lógott ki a sorból. Csapatunk edzője, Varga László, és persze a játékosok már nagyon várták ezt a napot, szerettek volna átesni a tűzkeresztségen, de mivel a keddi első fordulót a mieink Etiópia visszalépése miatt játék nélkül abszolválták, az igazi premierre csütörtökig kellett várni, s talán mondani sem kell, a csoport papírforma szerint legerősebb együttesével szemben nem mi voltunk az esélyesek.

Világbajnoki újoncaink közül a néhány hete magyar bajnoki címet szerző Nagy Judit (593.) állt először asztalhoz, s ahogy ígérte, bátran játszott, okozott néhány kellemetlen pillanatot a 19 esztendős Ser Lin-csiennek (100.), játszmát viszont nem sikerült nyernie. Az utána következő Dohoczki Nórának (703.) jutott talán a legnehezebb feladat, ugyanis a szingapúriak legjobbja, Cseng Csien állt vele szemben. Veszíteni valója Dohoczkinak sem volt, viszont a három játszma során a most még meglévő tudásbeli különbség egyértelműen érezhető volt.

A harmadikként asztalhoz álló Nagy Rebeka (591.) különleges helyzetbe került, hiszen 17 éves kora ellenére idősebb volt, mint ellenfele; Loj Ming-jing (188.) a maga 15 évével ugyancsak a jövő emberének számít. A legtöbb esélyünk ebben a párharcban kínálkozott, Nagy Rebeka az első szettben játszmalabdáig jutott, de nem sikerült értékesíteni, a folytatásban pedig már a kevesebbet hibázó ázsiai dominált.

„Szerintem helytálltak a lányok, voltak jó szettjeink, ám azt látni kell, hogy a szingapúriak jobb játékerőt képviselnek. Nekünk a görögök elleni holnapi meccs lesz a legfontosabb, erős csapatról van szó, nem lesz könnyű dolgunk, de mindent megteszünk a győzelemért” – értékelt Varga László, női együttesünk edzője.

„Még sosem játszottam világbajnokságon, nagyon jó érzés volt asztalhoz állni. Szingapúr más kategóriát képvisel, küzdöttünk, most ennyit tudtunk kihozni a meccsből. Testközelből láttuk, hogy a legjobbak milyen szinten játszanak, sokat kell még fejlődnünk, azonban remélem, egyszer mi is eljutunk ide” – mondta Nagy Rebeka.

Szingapúr első helye a csoportban már a januári sorsolás pillanatában biztosra vehető volt, az ugyancsak továbbjutást érő második pozíció sorsa viszont még kiadó, ez péntek délután a Magyarország–Görögország mérkőzésen dől el.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Nők. 15. csoport:

Szingapúr–Magyarország 3:0

Ser Lin-csien–Nagy Judit 3:0 (6, 6, 7), Cseng Csien–Dohoczki Nóra 3:0 (3, 3, 8), Loj Ming-jing–Nagy Rebeka 3:0 (10, 3, 4)

Görögország–Etiópia 3:0 j. n.

Az állás: 1. Szingapúr 4 pont, 2. Magyarország és Görögország 3-3, 4. Etiópia 0

