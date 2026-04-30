Vízilabda: világbajnokságra készül az U18-as fiúválogatott

B. Z. utanpotlassport.hu
2026.04.30. 13:16
null
vízilabda utánpótlássport Kovács Róbert Utánpótlássport.hu
Kovács Róbert vezetésével az idén Portugáliában vesz részt világbajnokságon az U18-as fiú vízilabda-válogatott.

A június végén Portugáliában esedékes világbajnokságra készül az U18-as fiú vízilabda-válogatott, amelynek játékosai hétfőn és kedden újabb összetartáson vettek részt a Komjádi uszodában.

A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat. A mostani bő keret november óta készül együtt havi két-három alkalommal.

„Az összetartások célja, hogy minél jobban megismerjük, felmérjük a játékosokat, hogy a június elején kezdődő négyhetes felkészülésig már mindenkit lássunk, akit szeretnénk – mondta Kovács Róbert. – Húsz-huszonkét fővel kezdjük majd a vébé előtti munkát, aztán a keret tizenöt játékosra szűkül. Úgy gondolom, hogy ebben a korosztályban is jó merítési lehetőségek vannak, és ez a klubedzőket dicséri, hiszen a munka meghatározó része évad közben az egyesületekben zajlik.

Továbbá nagyon fontos, hogy a magas koncentrációt a világbajnokság teljes ideje alatt fent tudják tartani. Most is csapatemberekkel tervezek. Több olyan játékos is lehetőséget kaphat a válogatottban, aki a klubjában más szerepkörben játszik, ezért az egót mindenkinek időben helyre kell tennie. Az ajtó jelen pillanatban mindenki előtt nyitva áll.”

Kovács Róbert az idén ismét U18-as válogatottat irányít a vb-n Forrás: MVLSZ

A korosztályt érinti ifjúsági bajnokságból már csak a nyolcas döntő van hátra. A háromnapos minitorna a világbajnokság végjátékához hasonlóan egyenes kieséses rendszerben zajlik majd. A negyeddöntőben Szeged–Eger, KSI–FTC, Szolnok–BVSC-Zugló és Semmelweis OSC–UVSE mérkőzéseket rendeznek. A bajnokság eddigi eredményei alapján megállapítható, hogy ez a nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel, így minden bizonnyal nemcsak színvonalas, hanem igen kiélezett viadalra számíthatunk.

„Örülök, hogy így alakul az ifjúsági bajnokság. Nagyon jó meccsekre számítok.

és bizonyíthatnak, hogy mentálisan, valamint fizikálisan is jól bírják a háromnapos terhelést.”

Az április végi összetartásra meghívottak

Kapusok: 
Király Csaba - UVSE 
Horváth Levente - FTC 
Szűcs Péter - Szentes
Hidvégi Máté Benedek - Szeged

Mezőnyjátékosok: 
Hidasi Zétény - Szolnok
Tigyi Ábel - Szolnok
Gedra Botond - Szeged
Moldisz Milán László - Eger
Gőgh Benedek - VASAS
Varga Kean William - FTC 
Stogicza Levente - SOSC
Tidrenczel Olivér - KSI
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente Miklós - UVSE
Szabó Ákos - UVSE
Czirok Márton - KSI
Kovács Mátyás - KSI
Rabb Benedek - KSI
Pintér Noah - BVSC
Divják Deján - BVSC
Gál Máté Benjámin - UVSE
Jámbor Csaba - FTC
Kiss-Papp Szabolcs Levente – Szentes

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek is az U18-as válogatottal készül Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)

TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Cseh Sándor: Még tart a csapatépítés

Vízilabda
5 órája

Labdarúgás: Kovács Bendegúz a legjobbak között az ifi BL-ben

Utánpótlássport
6 órája

Vívás: öt éremmel zárták a magyarok az U23-as Európa-bajnokságot

Utánpótlássport
22 órája

Gyász: elhunyt Domján Árpád, korábbi válogatott vízilabdázó

Vízilabda
Tegnap, 13:42

Kosár: Szász-Veres jól időzítette a csúcsformáját a junior döntőre

Utánpótlássport
Tegnap, 9:17

Vívás: ötödik a férfi párbajtőrcsapat az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.04.28. 20:46

Úszás: nyílt vízi ifisikerek Ibizán

Utánpótlássport
2026.04.28. 18:03

Labdarúgás: feljutott az A-ligába az U17-es válogatott

Utánpótlássport
2026.04.28. 16:09
Ezek is érdekelhetik