Vízilabda: világbajnokságra készül az U18-as fiúválogatott

A június végén Portugáliában esedékes világbajnokságra készül az U18-as fiú vízilabda-válogatott, amelynek játékosai hétfőn és kedden újabb összetartáson vettek részt a Komjádi uszodában.

A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat. A mostani bő keret november óta készül együtt havi két-három alkalommal.

„Az összetartások célja, hogy minél jobban megismerjük, felmérjük a játékosokat, hogy a június elején kezdődő négyhetes felkészülésig már mindenkit lássunk, akit szeretnénk – mondta Kovács Róbert. – Húsz-huszonkét fővel kezdjük majd a vébé előtti munkát, aztán a keret tizenöt játékosra szűkül. Úgy gondolom, hogy ebben a korosztályban is jó merítési lehetőségek vannak, és ez a klubedzőket dicséri, hiszen a munka meghatározó része évad közben az egyesületekben zajlik.

A válogatottban olyan játékosokat szeretnék látni, akik mentálisan és fizikálisan is bírják a terhelést, megfelelő a sebességük, jól védekeznek és a mai modern vízilabdához igazodva több poszton is bevethetők.

Továbbá nagyon fontos, hogy a magas koncentrációt a világbajnokság teljes ideje alatt fent tudják tartani. Most is csapatemberekkel tervezek. Több olyan játékos is lehetőséget kaphat a válogatottban, aki a klubjában más szerepkörben játszik, ezért az egót mindenkinek időben helyre kell tennie. Az ajtó jelen pillanatban mindenki előtt nyitva áll.”

Kovács Róbert az idén ismét U18-as válogatottat irányít a vb-n Forrás: MVLSZ

A korosztályt érinti ifjúsági bajnokságból már csak a nyolcas döntő van hátra. A háromnapos minitorna a világbajnokság végjátékához hasonlóan egyenes kieséses rendszerben zajlik majd. A negyeddöntőben Szeged–Eger, KSI–FTC, Szolnok–BVSC-Zugló és Semmelweis OSC–UVSE mérkőzéseket rendeznek. A bajnokság eddigi eredményei alapján megállapítható, hogy ez a nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel, így minden bizonnyal nemcsak színvonalas, hanem igen kiélezett viadalra számíthatunk.

„Örülök, hogy így alakul az ifjúsági bajnokság. Nagyon jó meccsekre számítok.

Ez a nyolcas döntő lesz az utolsó hazai esemény, amelyen a játékosok nekünk is megmutathatják magukat komoly téthelyzetben

és bizonyíthatnak, hogy mentálisan, valamint fizikálisan is jól bírják a háromnapos terhelést.”

Az április végi összetartásra meghívottak



Kapusok:

Király Csaba - UVSE

Horváth Levente - FTC

Szűcs Péter - Szentes

Hidvégi Máté Benedek - Szeged



Mezőnyjátékosok:

Hidasi Zétény - Szolnok

Tigyi Ábel - Szolnok

Gedra Botond - Szeged

Moldisz Milán László - Eger

Gőgh Benedek - VASAS

Varga Kean William - FTC

Stogicza Levente - SOSC

Tidrenczel Olivér - KSI

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente Miklós - UVSE

Szabó Ákos - UVSE

Czirok Márton - KSI

Kovács Mátyás - KSI

Rabb Benedek - KSI

Pintér Noah - BVSC

Divják Deján - BVSC

Gál Máté Benjámin - UVSE

Jámbor Csaba - FTC

Kiss-Papp Szabolcs Levente – Szentes

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek is az U18-as válogatottal készül Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)