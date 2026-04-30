Vízilabda: világbajnokságra készül az U18-as fiúválogatott
A június végén Portugáliában esedékes világbajnokságra készül az U18-as fiú vízilabda-válogatott, amelynek játékosai hétfőn és kedden újabb összetartáson vettek részt a Komjádi uszodában.
A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat. A mostani bő keret november óta készül együtt havi két-három alkalommal.
„Az összetartások célja, hogy minél jobban megismerjük, felmérjük a játékosokat, hogy a június elején kezdődő négyhetes felkészülésig már mindenkit lássunk, akit szeretnénk – mondta Kovács Róbert. – Húsz-huszonkét fővel kezdjük majd a vébé előtti munkát, aztán a keret tizenöt játékosra szűkül. Úgy gondolom, hogy ebben a korosztályban is jó merítési lehetőségek vannak, és ez a klubedzőket dicséri, hiszen a munka meghatározó része évad közben az egyesületekben zajlik.
A válogatottban olyan játékosokat szeretnék látni, akik mentálisan és fizikálisan is bírják a terhelést, megfelelő a sebességük, jól védekeznek és a mai modern vízilabdához igazodva több poszton is bevethetők.
Továbbá nagyon fontos, hogy a magas koncentrációt a világbajnokság teljes ideje alatt fent tudják tartani. Most is csapatemberekkel tervezek. Több olyan játékos is lehetőséget kaphat a válogatottban, aki a klubjában más szerepkörben játszik, ezért az egót mindenkinek időben helyre kell tennie. Az ajtó jelen pillanatban mindenki előtt nyitva áll.”
A korosztályt érinti ifjúsági bajnokságból már csak a nyolcas döntő van hátra. A háromnapos minitorna a világbajnokság végjátékához hasonlóan egyenes kieséses rendszerben zajlik majd. A negyeddöntőben Szeged–Eger, KSI–FTC, Szolnok–BVSC-Zugló és Semmelweis OSC–UVSE mérkőzéseket rendeznek. A bajnokság eddigi eredményei alapján megállapítható, hogy ez a nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel, így minden bizonnyal nemcsak színvonalas, hanem igen kiélezett viadalra számíthatunk.
„Örülök, hogy így alakul az ifjúsági bajnokság. Nagyon jó meccsekre számítok.
Ez a nyolcas döntő lesz az utolsó hazai esemény, amelyen a játékosok nekünk is megmutathatják magukat komoly téthelyzetben
és bizonyíthatnak, hogy mentálisan, valamint fizikálisan is jól bírják a háromnapos terhelést.”
Kapusok:
Király Csaba - UVSE
Horváth Levente - FTC
Szűcs Péter - Szentes
Hidvégi Máté Benedek - Szeged
Mezőnyjátékosok:
Hidasi Zétény - Szolnok
Tigyi Ábel - Szolnok
Gedra Botond - Szeged
Moldisz Milán László - Eger
Gőgh Benedek - VASAS
Varga Kean William - FTC
Stogicza Levente - SOSC
Tidrenczel Olivér - KSI
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente Miklós - UVSE
Szabó Ákos - UVSE
Czirok Márton - KSI
Kovács Mátyás - KSI
Rabb Benedek - KSI
Pintér Noah - BVSC
Divják Deján - BVSC
Gál Máté Benjámin - UVSE
Jámbor Csaba - FTC
Kiss-Papp Szabolcs Levente – Szentes
(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek is az U18-as válogatottal készül Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)