A Csíkszereda győzelemmel kezdte az alsóházi rájátszást

ROMÁN SUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Otelul Galati–Csíkszereda 2–3 (1–1)

Galac, Otelul Stadion. Vezette: Kovács Szabolcs

Otelul: Dur-Bozoanca – Conrado, D. Neicu (Zselev, 65.), Né Lopes, Kazu – Andrezinho, Lameira, Ciobanu (Patrick Fernandes, 65.) – Luan Campos, Debeljuh, Bordun (C. Neicu, 53.). Vezetőedző: Bálint László György

Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Végh – Anderson Ceará (Gustavo Cabral, 74.), Veres (Tajti, 74.), Kleinheisler (Jebari, 60.), Bödő – Eppel (Nagy Z., 79.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Né Lopes (15.), Conrado (90+5. – 11-esből), ill. Eppel (8.), Kleinheisler (50.), Jebari (62.)

Nagyon eltérő formában várta a rájátszást a két csapat, hiszen míg az FK csupán egyet vesztett el utolsó hét alapszakasz-mérkőzéséből, az Otelul csupán egyet nyert meg – a hazaiak ráadásul számos játékosukat nélkülözték eltiltások és sérülések miatt. És hogy mennyire más ez a Csíkszereda, mint az alapszakaszban, főleg annak idegenbeli mérkőzésein látott, azt az első tíz perc mutatta meg a legjobban: az FK támadó szellemben kezdett, és már a 8. percben vezetést szerzett, amikor az Anderson Ceará védők mögé lőtt labdáját átvevő Eppel Márton kicselezte Joao Lameirát, és kilőtte a hosszú sarkot. Másfél hónapja, az alapszakaszban ekkor már 2-0 volt az Otelulnak…

A galaciak azonban gyorsan reagáltak, és pontrúgások sorozatával kapujának szegezték az FK-t. Andrei Ciobanu lövésszerű beadása meg is lepte Pap Eduardot, aki csak lábbal tudta megállítani a kapu előtt lecsapódó labdát, Né Lopes pedig az üres kapuba lőtte a kipattanót. A galaciak az egyenlítés után sem álltak le, de a kapu elé lőtt labdákra érkező Gabriel Debeljuh előbb érvénytelen gólt lőtt (a beadást jegyző Denis Bordun volt lesen), majd 6 méterről eltévesztette a célt. Hasonlóan nagy helyzetet hagyott ki a túloldalon Kleinheisler László is, aki 14 méterről, tiszta helyzetből lőtt a jobb alsó sarok mellé, majd a félidő ráadásában Debeljuh fejesénél a kapufa segítette ki a csíkiakat.

A második félidő viszont ismét az FK kezdte lendületesebben, Pászka remekül látta meg a leshatáron kibújó Kleinheislert, aki elsőre még a kapusba lőtt, de a kipattanót már estében a hálóba küldte, több mint két év után szerezve ismét tétmérkőzésen gólt. Egy óra játék után lecserélte őt Ilyés Róbert vezetőedző, majd a helyére beálló Soufiane Jebari is azonnal betalált, miután remekül játszott össze Andersonnal. Az Otelulban szemlátomást nem maradt erő, viszont az utolsó 15 percre gyakorlatilag emberelőnybe került a hazai csapat: Jebari sérülésekor már nem maradt cserejátékosa az FK-nak.

A spanyol támadó bicegve is a pályán maradt, társai viszont teljesen beszorulva hárították a galaci beíveléseket. A hazai játékosok folyamatosan büntetőt reklamáltak, és a ráadáspercekben kaptak is egyet, amikor Raul Palmes rátaposott Conrado lábfejére. A sértett belőtte a tizenegyest, a hosszabbítás hosszabbítását viszont kibekkelte az FK, amely harmadik idegenbeli sikerét aratta a Superligában, és hét pontra növelte előnyét a kieső helyen álló Nagyszebennel szemben. 2–3