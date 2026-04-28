Szerdai sportműsor: Szeged–Magdeburg a férfi kézi BL-ben, Atlético Madrid–Arsenal elődöntő a futball BL-ben
ÁPRILIS 29., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
NŐI MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
19.00: Budapest Honvéd FC–Ferencvárosi TC, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, 4. CSOPORT
2. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Brazília
BASEBALL
MLB
19.00: Chicago White Sox–Los Angeles Angels (Tv: Sport2)
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
14.00: Skócia–Magyarország
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
Férfiak, divízió 1, A-csoport
10.00: Anglia–Magyarország
15.00: Wales–Magyarország
Nők, divízió 2, A-csoport
13.00: Finnország–Magyarország
18.00: Románia–Magyarország
JÉGKORONG
DIVÍZIÓ 1/B-ES VILÁGBAJNOKSÁG, SENCSEN
10.00: Hollandia–Románia (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
13.30: Török körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.30: Romandiai körverseny, férfiak, 1. szakasz Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Sporting CP (portugál)–Aalborg HB (dán) (Tv: Sport1, 20.45, felv.)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm (Tv: M4 Sport) – a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
18.00: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions
19.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1064 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár, VOK-csarnok (Tv: Duna World)
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ
19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza
20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
NEGYEDDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)
11.00
Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)
John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)
15.30
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.00
Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)
John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Madrid (Tv: Match4)
13.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló; nők, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ
18.00: One Eger–VasasPlaket
18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semmelweis OSC
NŐI OB I
ALSÓHÁZ
19.00: Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Viselkedhet így egy sztársportoló?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Véget ér az öthetes kényszerpihenő a Formula–1-ben
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 70 éve, 1956. április 29-én szerepelt utoljára a magyar labdarúgó-válogatottban hat játékos az Aranycsapatból
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Labdarúgás, a vonalban Komjáti András
15.35: Kézilabda, a Szeged útja a BL-negyeddöntőig
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Thury Gábor
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Bera Emese
17.00: Közvetítés a Pécs–DVTK női kosárlabda bajnoki döntő első mérkőzéséről. Riporter: Nyáguly Gergely, Tóth Béla, szakkommentátor: Károlyi Andrea.
18.45: Közvetítés a Szeged–Magdeburg férfi kézilabda BL-negyeddöntő első mérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél, szakkommentátor: Marosán György. Közvetítés a Honvéd–FTC női labdarúgó Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Katona László
21.00: Olimpikonok a Hungaroringen; interjú Kovács-Seres Hunor nyílt vízi úszóval. Az asztalitenisz-vb-ről jelentkezünk
22.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel