Szerdai sportműsor: Szeged–Magdeburg a férfi kézi BL-ben, Atlético Madrid–Arsenal elődöntő a futball BL-ben

ÁPRILIS 29., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

NŐI MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

19.00: Budapest Honvéd FC–Ferencvárosi TC, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, 4. CSOPORT

2. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Brazília

BASEBALL

MLB

19.00: Chicago White Sox–Los Angeles Angels (Tv: Sport2)

CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

14.00: Skócia–Magyarország

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

Férfiak, divízió 1, A-csoport

10.00: Anglia–Magyarország

15.00: Wales–Magyarország

Nők, divízió 2, A-csoport

13.00: Finnország–Magyarország

18.00: Románia–Magyarország

JÉGKORONG

DIVÍZIÓ 1/B-ES VILÁGBAJNOKSÁG, SENCSEN

10.00: Hollandia–Románia (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.30: Török körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.30: Romandiai körverseny, férfiak, 1. szakasz Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Sporting CP (portugál)–Aalborg HB (dán) (Tv: Sport1, 20.45, felv.)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm (Tv: M4 Sport) – a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

18.00: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions

19.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1064 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár, VOK-csarnok (Tv: Duna World)

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ

19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza

20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NEGYEDDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)

11.00

Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)

John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

15.30

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.00

Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)

John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Madrid (Tv: Match4)

13.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló; nők, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ

18.00: One Eger–VasasPlaket

18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semmelweis OSC

NŐI OB I

ALSÓHÁZ

19.00: Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Viselkedhet így egy sztársportoló?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Véget ér az öthetes kényszerpihenő a Formula–1-ben

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 70 éve, 1956. április 29-én szerepelt utoljára a magyar labdarúgó-válogatottban hat játékos az Aranycsapatból

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Asszó

14.35: Szorítósarok

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Labdarúgás, a vonalban Komjáti András

15.35: Kézilabda, a Szeged útja a BL-negyeddöntőig

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Thury Gábor

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Bera Emese

17.00: Közvetítés a Pécs–DVTK női kosárlabda bajnoki döntő első mérkőzéséről. Riporter: Nyáguly Gergely, Tóth Béla, szakkommentátor: Károlyi Andrea.

18.45: Közvetítés a Szeged–Magdeburg férfi kézilabda BL-negyeddöntő első mérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél, szakkommentátor: Marosán György. Közvetítés a Honvéd–FTC női labdarúgó Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Katona László

21.00: Olimpikonok a Hungaroringen; interjú Kovács-Seres Hunor nyílt vízi úszóval. Az asztalitenisz-vb-ről jelentkezünk

22.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel