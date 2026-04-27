Heti légiósprogram: Manchester United–Liverpool rangadó a Premier League-ben

2026.04.27. 12:17
A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 ÁPRILIS 27., HÉTFŐ 

BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó
20.30: RFC Liege–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán

CIPRUS
Cyprus League, alsóház
18.00: AEL Limassol–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Malmö
AIK: Csongvai Áron

SZERBIA
Szuperliga, alsóház
18.00: Radnicski 1923–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
19.00: Topolya–Mladoszt
Topolya: Mezei Szabolcs

 

 ÁPRILIS 28., KEDD 

IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.00: Beitar Jeruzsálem–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

 

ÁPRILIS 29., SZERDA 

EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, nyolcaddöntő
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–One Knoxville
Columbus: Gazdag Dániel

SZERBIA
Szerb Kupa, elődöntő
18.30: Graficar Beograd–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél

 

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Ilirija–Nafta Lendva
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes NoelNémeth Ervin

 

MÁJUS 1., PÉNTEK

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Spezia–Venezia
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Superliga, alsóház
19.30: Csíkszereda–FCSB
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály), felsőház
16.30: Chindia Targoviste–Steaua
Steaua: Huszti András

SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
16.15: FC Andorra–Albacete
Andorra: Yaakobishvili Áron

SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, döntő
16.00: Zsolna–Kassa
Zsolna: Szánthó Regő
Kassa: Kovács Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Rizespor–Konyaspor
Rizespor: Mocsi Attila

 

MÁJUS 2., SZOMBAT 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Sheffield Wednesday–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
13.30: Blackburn Rovers–Leicester City
Blackburn: Tóth Balázs
13.30: Portsmouth–Birmingham City
Portsmouth: Kosznovszky Márk

AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Grazer AK–Tirol
GAK: Jánó Zétény

CIPRUS
Cyprus League, alsóház
18.00: Anorthoszisz–Paralimni
Anorthoszisz: Kiss Tamás

CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7–10. helyért, elődöntő, 1. mérkőzés
15.00: Bohemians–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
19.00: Toronto FC–San Jose Earthquakes
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.00: Inter Miami–Orlando City
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 1.30: Columbus Crew–Minnesota United
Columbus: Gazdag Dániel

IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
19.15: Hapoel Petah Tikva–Maccabi Haifa
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–1. FC Köln
UnionSchäfer András
18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
11.30: Sepsi OSK–Corvinul
Sepsi: Sigér Dávid
Alsóház
10.00: ASA Marosvásárhely–Ceahlaul
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Tunari
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher

SKÓCIA
Premiership
16.00: Kilmarnock–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
20.30: Slovan Bratislava–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
II. Liga (másodosztály)
16.00: Somorja–Slovan Bratislava II
Somorja: Csorba Noel

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Samsunspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland

 

MÁJUS 3., VASÁRNAP

ANGLIA
Premier League
15.00: Bournemouth–Crystal Palace
Bournemouth: Tóth Alex
16.30: Manchester United–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik

AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
17.00: Red Bull Salzburg–Sturm Graz
Salzburg: Redzic Damir

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
15.00: Lille–Le Havre
Le Havre: Loic Nego

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
20.00: Panathinaikosz–AEK Athén
AEK: Varga Barnabás

HOLLANDIA
Eredivisie
16.45: AZ Alkmaar–Twente
AZ: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Wisla Plock
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
20.30: Zaglebie Lubin–Cracovia
Zaglebie: Szabó Levente

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
19.30: Freiburg–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Magdeburg–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Rio Ave–Gil Vicente
Rio Ave: Nikitscher Tamás

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: Elfsborg–AIK
AIK: Csongvai Áron

SZERBIA
Szuperliga, alsóház
18.00: Mladoszt–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
19.00: Radnicski 1923–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
17.00: Trencsén–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Kasimpasa–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond

 

MÁJUS 4., HÉTFŐ 

AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
20.30: LASK–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz

SZERBIA
Szuperliga, felsőház
17.00: Radnik–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél

 

