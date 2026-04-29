A második félidőben sok volt a hiba, kevés esélye maradt a Szegednek a negyeddöntő visszavágójára

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 28–35 (14–15)

Szeged, Pick Aréna. Vezette: Boricsics, Markovics (szerbek)

Részletes jegyzőkönyv később.

A visszavágót jövő csütörtökön 18.45-től rendezik Magdeburgban.

Nem sikerült bizakodásra okot adó eredményt elérni a Pick Arénában (Fotó: Árvai Károly)

Magyar–német párharcok a BL négyes döntőbe jutásért! Ez a papírforma és az elmúlt néhány év trendjei alapján nem sok jót ígért a Szegednek és a Veszprémnek a Magdeburg, illetve a Füchse Berlin ellen. A világ legjobb kézilabdázói közül a legtöbben már inkább a német Bundesligába vágynak, mint a két magyar topklubba, amelynek a stabil BL-részvétele és impozáns múltja még mindig nagy vonzerő.

Azért továbbra is léteznek rosszabb opciók, mint a két magyar csapatba igazolni, Szegeden éppen megpróbálják meghonosítani a skandináv stílust, Veszprémben pedig az egyik legnagyobb spanyol taktikussal próbálják meg felvenni a versenyt a rohanós, egyegyezős kézilabdával. Két csapatunk közül előbb a Szegedre várt a feladat, hogy felvegye a harcot a címvédő Magdeburggal.

Ha a Szeged közvetlenül a lengyel Kielce ellen sikerrel megvívott előző körös párharc után fogadta volna a Magdeburgot, sokkal inkább bizakodva várhatta volna a mostani ütközetet. Azóta irányítóposzton Janus Smárason egyedül maradt, miután a klub Jim Gottfridssonnal szerződést bontott, Lazar Kukics pedig a Veszprém elleni kupaelődöntőben vállsérülést szenvedett. Bodó Richárd sérülése miatt balátlövőposzton sem volt teljes a szerda esti keret, az általában főként védekező Borut Mackovsekre és a 19 éves Fazekas Mátéra is nagyobb szerep hárult.

Kettejük közül a rutinos szlovén volt ott a pályán a kezdőben, Smárason másik oldalán pedig Imanol Garciandia foglalt helyet – a spanyol jobbátlövő lendítette be a Szeged szekerét. A túloldalon természetesen a három szupersztár, Felix Claar, Gísli Kristjánsson és Ómar Ingi Magnússon kezdett a belső posztokon.

Közülük a meccs első 15-20 percében Kristjánsson mutatta meg, hogy miért lett a 2023-as és a 2025-ös négyes döntő MVP-je. Az izlandi mindenkit játszi könnyedséggel cselezett ki, aki vele szemben állt… 6–3-ra, majd 10–5-re is az ő látványos megmozdulásaival lépett meg a Magdeburg.

Közben Fazekas Máté is beszállt, a 19 éves tehetség hamar megmutatta, hogy nem fél az olyan klasszis védőktől sem, mint amilyen Oscar Bergendahl vagy Magnus Saugstrup. Bátran tört be, heteseket harcolt ki, az első félidő végjátékában az első gólját is megszerezte. Lelkessége jól fizetett a Szegednek, csapata sorozatban négyszer is betalált, ami Bennet Wiegertet is időkérésre ösztönözte.

Az első félidőben a bírók az összes kétes ítéletet a Magdeburg javára ítélték meg, de ez sem akadályozhatta meg a hazaiakat, hogy 11–11-nél utolérjék a favoritot! Ugyan Mario Sostaric kihagyott egy hetest Sergey Hernández ellen (nem sokkal később Mikler Roland is kivédte Magnússonét), de a szegedi klublegenda aztán kétszer is beköszönt. Ismét versenyben volt a Szeged, a szünetben csak egy gól volt a hátránya (14–15)!

Mario Sostaricot (kékben) sanyargatták, de így is kilenc gólt lőtt (Fotó: Árvai Károly)

A második félidő elején már Tobias Thulin állt a kapuban, Smárasoné volt az első gól, de 15–15 után a Magdeburg visszavette az irányítást. A vendégek elkezdték a gyors középkezdéses taktikájukat alkalmazni, hiába lőtt gólt a Szeged, másodperceken belül válaszoltak rá. Sebastian Frimmel hetese a lécen csattant, majd Sostaric kapufát lőtt, Szilágyi Benjámin is kihagyott egy hétméterest, kritikus szakaszába lépett a találkozó.

A játéknap másik meccsén... Első ránézésre ennél kiegyenlítettebb mérkőzést nem játszhatott volna egymással a Sporting és az Aalborg: 15-15 gól az első, míg 16-16 találat a második játékrészben esett, így a visszavágóra minden nyílt maradt. Pedig a portugálok többször is vezettek öttel, a dánok pedig nem egyszer hárommal mentek.

Ezúttal nem Kristjánsson, hanem Claar kapcsolt érinthetetlen üzemmódba, ismét meglépett a Magdeburg (20–24). A 45. perc körül elkezdett kinyílni az olló, Kristjánsson is „talált egy gólt”, már hattal ment az ellenfél. Hasonló felzárkózásban reménykedtek a hazai szurkolók, mint amit nem sokkal korábban láthattak, ennek Mackovsek igyekezett a szellemi vezére lenni.

A hajrára az öt-hat gólos különbség állandósult, Smárason és Fazekas hiába verte meg a védőjét, ha utána a spárgájával mindkét alsó sarkot lezáró Hernándezbe dobta a labdát… A Tisza-partiak az utolsó percekben kicsit megtörtek, így ha nem is súlyos, de nagy különbségű vereséget szenvedtek a Pick Arénában.

A Szeged 35–28-ra kikapott a Magdeburgtól, bravúr lenne, ha jövő hét csütörtök este akár csak egyetlen góllal is nyerni tudna. Ha most lenne meg története első final fourba jutása, az az év legnagyobb kézilabdás csodája lenne! Mondjuk, az alkalom ünnepi lenne, hiszen a visszavágó lesz a Szeged történetének 300. BL-meccse.