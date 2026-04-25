Komoly elismeréseket söpört be Callum Styles

Bár még tart a bajnokság, a West Bromwich Albion labdarúgócsapatánál megválasztották az idény legjobbjait. Bár a csapat gyengén szerepel a másodosztályban, Callum Styles játékára nem lehetett panasz.

A magyar válogatott labdarúgót a játékostársak és a szurkolók is az idény legjobb játékosának választották. A klub honlapja kiemeli, hogy ebben a bajnokságban elsősorban balhátvédként számoltak vele edzői, a középpályán csak párszor kapott szerepet. A szurkolók több mint a fele, míg a labdarúgók több mint 90 százaléka látta őt a legjobbnak.

James Morrison, a West Bromwich megbízott edzője is kiemelte a játékost, „Mr. Állandóságnak” nevezve őt.

„Nagyszerű idénye van. Ő az edzők álma: fel-alá robog a bal oldalon, remekül szerel, jó az egy az egy elleni védekezésben és minden héten bevethető, sosem sérül meg. A pályán kívül is jó éve volt, édesapa lett. A nehéz időkben is kitartott, teljesen megérdemelten kapott két díjat.”

A 26 éves Styles 2024-ben érkezett a WBA-hoz, és a mostani bajnokságban a 45 bajnokiból 44-szer pályára lépett.