Komoly elismeréseket söpört be Callum Styles

2026.04.25. 18:48
Callum Styles (jobbra) a West Brommal ellentétben jól teljesít (Fotó: Getty Images)
légiósok Callum Styles West Bromwich Albion
A West Bromwich Albion labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Callum Stylest választották a játékostársak és a szurkolók is az idény játékosának.

Bár még tart a bajnokság, a West Bromwich Albion labdarúgócsapatánál megválasztották az idény legjobbjait. Bár a csapat gyengén szerepel a másodosztályban, Callum Styles játékára nem lehetett panasz.

A magyar válogatott labdarúgót a játékostársak és a szurkolók is az idény legjobb játékosának választották. A klub honlapja kiemeli, hogy ebben a bajnokságban elsősorban balhátvédként számoltak vele edzői, a középpályán csak párszor kapott szerepet. A szurkolók több mint a fele, míg a labdarúgók több mint 90 százaléka látta őt a legjobbnak.

West Bromwich Albion v Ipswich Town - Sky Bet Championship
(Fotó: Getty Images)

James Morrison, a West Bromwich megbízott edzője is kiemelte a játékost, „Mr. Állandóságnak” nevezve őt.

„Nagyszerű idénye van. Ő az edzők álma: fel-alá robog a bal oldalon, remekül szerel, jó az egy az egy elleni védekezésben és minden héten bevethető, sosem sérül meg. A pályán kívül is jó éve volt, édesapa lett. A nehéz időkben is kitartott, teljesen megérdemelten kapott két díjat.”

A 26 éves Styles 2024-ben érkezett a WBA-hoz, és a mostani bajnokságban a 45 bajnokiból 44-szer pályára lépett.

