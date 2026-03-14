Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–Zalaegerszeg 1–1

ÉLŐ

NB II: kettővel nyert a Honvéd; ikszelt a Vidi; meglepetés Kecskeméten – ÉLŐ eredménykövető!

A Partizan a Topolya ellen szakította meg a rossz sorozatát

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.14. 18:08
DEJAN MILIC DEXON DEE
Címkék
Szuperliga Partizan Beograd Topolya
A Partizan Beograd hazai pályán 2–1-re legyőzte a Topolyát a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 27. fordulójának szombati játéknapján.

SZERB SZUPERLIGA
27. FORDULÓ
Partizan Beograd–Topolya 2–1 (2–1)
Belgrád, Partizan Stadion. Vezette: Milanovics
Partizan: M. Milosevics – Roganovics, N. Szimics, Sz. Mitrovics, Zdjelar (Ugresics, 76.) – Dragojevics – Seck, Djurdjevics (Milics, 76.), Vukotics (Zahid, 87.), B. Kosztics (Polter, 62.) – A. Kosztics (Trifunovics, 62.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics
Topolya: N. Szimics – Krsztics, Roux, Mladenovics (Szavics, 86.), Urosevics – Radin (B. Petrovics, 90.), Mezei (Boszics, 59.) – Mboungou, Miloszavics (A. Petrovics, 59.), Todoroszki (Szoprenics, 86.) – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics
Gólszerző: Dragojevics (6.), Djurdjevics (35.), ill. Miloszavics (40.)

Két gyengébb formában lévő csapat találkozott egymással Belgrádban: a Partizan egymás után három meccsét is elbukta, edzőt váltott, visszatért Szrdjan Blagojevics a kispadra.

A fővárosiak jól kezdtek, a hatodik percben Roganovics beadását Dragojevics továbbította a kapuba. A 35. percben növelte előnyét a Partizan, Djurdjevics lövését elsőre még védte Szimics, de a kipattanóval szemben tehetetlen volt. 

A Topolya nem sokkal később visszajött a meccsbe, Miloszavics értékesített Todoroszki átadását, így egygólosra csökkentette hátrányát a szünet előtt. Az egyenlítő gólt azonban már nem tudta megszerezni a vajdasági csapat, Milosevics több alkalommal is szépen hárította a vendégek próbálkozásait.

A Partizan lezárta hárommeccses vereségsorozatát, míg a Topolya nyeretlenségi szériája már négy mérkőzésre nőtt. 2–1

 

