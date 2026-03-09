Légiósaink heti mérlege három gól, két gólpassz; bemutatkozott a Steaua magyarja

A DAC 21 éves, U21-es magyar válogatott középpályása, Tuboly Máté vasárnap tizenegyesből szerezte meg a vezetést csapatának a Zólyombrézó ellen, és végül 2–1-re győztek is a dunaszerdahelyiek felsőházi rájátszás nyitányán. Tubolynak a 23. bajnoki meccsén, két gólpassz mellett ez volt a második gólja az idényben (11-esből az első, korábban fejjel talált be a Komárom ellen). Igaz, számára sem indult jól a hét, mert szerdán végig a pályán volt a Kovács Mátyást a meccs végén bevető Kassa elleni, 4–0-s kupavereségnél. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, a belső középpályásként szereplő Tuboly abszolút meghatározó emberré vált ebben az idényben a DAC-ban, összesen 26 tétmeccsen játszott, ebből 25-ször kezdőként és a legutóbbi 12 alkalommal végigjátszotta a 90 percet – a múlt héten mindkét mérkőzésén.

Baráth Péter a januári szerződtetése óta már harmadszor készített elő gólt (egyet az Európa-ligában, kettőt a bajnokságban) a cseh Sigma Olomoucben, ezúttal a Jablonec ellen 2–1-re megnyert meccs hajrájában. Igaz, mivel a szöglet utáni csúsztatott fejesébe még egy védő is beleért mielőtt Jachim Sip megszerezte volna a győztes gólt, így nem minden forrás tünteti fel gólpasszosként a magyar középpályást. Ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a lengyel Rakówtól igazolt Baráth nagyon hamar beilleszkedett új csapatába, ahol alapemberként tud hozzájárulni a csapat jó szerepléséhez, hiszen a Sigma sorozatban a harmadik bajnoki meccsét nyerte meg és a Konferencialigában is bejutott a nyolcaddöntőbe.

Említést érdemel még a múlt hétről, hogy hosszú várakozás után bemutatkozott a román másodosztályú Steaua Bucuresti magyar védője, a legutóbb Zalaegerszegen futballozó Huszti András, akit a múlt hónap elején szerződtettek a bukarestiek, és már két fordulóval ezelőtt a kezdőcsapatba jelölték, de akkor megsérült a bemelegítésnél. Ezúttal viszont már pályára lépett a jobbhátvéd, és végig is játszotta a CS Afumati vendégeként 1–0-ra megnyert meccset.

A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MGAYAR, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

MÁRCIUS 2., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Wisla Plock 2–0

Zaglebie Lubin: Szabó Levente a kezdőcsapatban lépett pályára, a 64. percben lecserélték.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

Córdoba–FC Andorra 1–4

Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon tekintette meg a mérkőzést.

MÁRCIUS 3., KEDD

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Brentford 0–0

Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem állt be.

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 2–1

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 65. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Padova–Spezia 2–2

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 60. percben lecserélték.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–St. Mirren 2–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör

Alanyaspor–Galatasaray 1–2

Galatasaray: Sallai Roland kisebb sérülés miatt nem került be a keretbe.

MÁRCIUS 4., SZERDA

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, elődöntő

Red Bull Salzburg–Altach 0–1

Salzburg: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szerb Kupa, negyeddöntő

Vojvodina–Trayal Krusevac 1–1 – 11-esekkel: 2–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, negyeddöntő

Kassa–Dunaszerdahely 4–0

Kassa: Kovács Mátyás csereként állt be a 83. percben.

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör

Besiktas–Rizespor 4–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

Beyoglu Yeni Carsi–Kocaelispor 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond az 58. percben állt be csereként.

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK

–

MÁRCIUS 6., PÉNTEK

ANGLIA

FA-kupa, nyolcaddöntő

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–3

Liverpool: Kerkez Milos csere volt és nem lépett pályára, Pécsi Ármin nem volt kerettag, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Farul Constanta 1–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 67. percben állt be csereként; Eppel Márton a 64. percben állt be csereként, a 71. percben gólt szerzett; Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést; Kleinheisler László sérülés miatt nem volt kerettag; Nagy Zoárd 64 percet játszott kezdőként; Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, kihagyott egy tizenegyest, de gólpasszt adott; Szalay Szabolcs csere volt és nem lépett pályára; Tajti Mátyás sérülés miatt nem volt kerettag; Végh Bence a 78. percben állt be csereként.

SKÓCIA

Skót Kupa, negyeddöntő

Falkirk–Dundee United 2–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést

MÁRCIUS 7., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Portsmouth 1–1

Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.

Sheffield United–West Bromwich Albion 1–1

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lierse SK–FC Bruges II 2–1

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

Lommel–Kortrijk 1–1

Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 68. percben.

Kortrijk: Dénes Vilmos csereként állt be a 87. percben.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Jablonec–Sigma Olomouc 1–2

Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 60. percben sárga lapot kapott, a 88. percben gólpasszt adott.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

DC United–Inter Miami 1–2

Miami: Pintér Dániel csere volt és nem lépett pályára.

Columbus Crew–Chicago Fire 0–0

Columbus: Gazdag Dániel csere volt és nem lépett pályára.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–AEL Larisza 1–0

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Hapoel Tel-Aviv elhalasztva

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Piast Gliwice–Zaglebie Lubin 1–3

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 61. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Augsburg 2–1

RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt kerettag, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzés.

Wolfsburg–Hamburg 1–2

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Monza 4–2

Spezia: Nagy Ádám csereként állt be a 60. percben

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

FC Bihor–Sepsi OSK 2–2

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag.

Concordia–Szatmárnémeti CSM Olimpia 4–2

Olimpia: Vida Kristopher kezdett, az 58. percben lecserélték.

Afumati–Steaua Bucuresti 0–1

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Zseleznicsar Pancsevo 0–0

Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 74. percben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Zsolna–Nagyszombat 0–1

Zsolna: Szánthó Regő kezdett, a 64. percben lecserélték.

Alsóház

Kassa–Trencsén 2–0

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 68. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Besiktas–Galatasaray 0–1

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 84. percben sárga lapot kapott, a 90+3. percben lecserélték.

MÁRCIUS 8., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Red Bull Salzburg 1–0

Rapid: Bolla Bendegúz sérült.

Salzburg: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést.

Tirol–Grazer AK 2–0

GAK: Jánó Zétény sérült.

CIPRUS

Cyprus League

APOEL–Anorthoszisz 0–2

Anorthoszisz: Kiss Tamás sérült.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

FC Cincinnati–Toronto FC 0–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben gólt szerzett.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Brest–Le Havre 2–0

Le Havre: Loic Nego sérült.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Pogon Szczecin 2–0

Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Werder Bremen 1–4

Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 20. percben kiállították.

2. Bundesliga (II. osztály)

Preussen Münster–Hertha BSC 1–2

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Sporting Gijón 1–0

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt, nem cserélték be.

SZERBIA

Szuperliga

Szpartak Szabadka–Novi Beograd 0–1

Szpartak: Holender Filip végigjátszotta a mérkőzést.

Vojvodina–Partizan Beograd 3–0

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Dunaszerdahely–Zólyombrézó 2–1

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, ő lőtte a DAC első gólját.

Alsóház

Komárom–Rózsahegy 3–0

Komárom: Szűcs Patrik a 91. percben állt be csereként.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

NK Krka–NK Nafta 1–1

Nafta: Keresztes Noel kezdett, a 72. percbeli lecseréléséig volt a pályán, Bakti Balázs a 80. percben lépett pályára csereként, Németh Ervin kispados volt, Dragóner Áron nem volt kerettag.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Antalyaspor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt, nem cserélték be.

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

20.00: AZ II–Emmen

AZ II: Kovács Bendegúz

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.15: Tondela–Rio Ave

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Liga II (2. osztály)

16.00: ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste

ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

14.00: Eyüpspor–Kocaelispor

Kocaelispor: Balogh Botond