Légiósaink heti mérlege három gól, két gólpassz; bemutatkozott a Steaua magyarja
A DAC 21 éves, U21-es magyar válogatott középpályása, Tuboly Máté vasárnap tizenegyesből szerezte meg a vezetést csapatának a Zólyombrézó ellen, és végül 2–1-re győztek is a dunaszerdahelyiek felsőházi rájátszás nyitányán. Tubolynak a 23. bajnoki meccsén, két gólpassz mellett ez volt a második gólja az idényben (11-esből az első, korábban fejjel talált be a Komárom ellen). Igaz, számára sem indult jól a hét, mert szerdán végig a pályán volt a Kovács Mátyást a meccs végén bevető Kassa elleni, 4–0-s kupavereségnél. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, a belső középpályásként szereplő Tuboly abszolút meghatározó emberré vált ebben az idényben a DAC-ban, összesen 26 tétmeccsen játszott, ebből 25-ször kezdőként és a legutóbbi 12 alkalommal végigjátszotta a 90 percet – a múlt héten mindkét mérkőzésén.
Sallói Dániel februárban igazolt a Sporting Kansas Citytől a szintén az amerikai profi ligában (MLS) szereplő, kanadai Torontóhoz, és első meccsén csereként, a másodikon kezdőként kapott szerepet, de csapata a Dallas és a Vancouver otthonában is vereséget szenvedett. Helyi idő szerint vasárnap este a Cincinnati vendégeként lépett pályára a Toronto, és a 29 éves támadó ezúttal is a kezdőben kapott szerepet, végig a pályán volt, és a 86. percben Richie Laryea remek indítása után higgadtan lőtt a kapuba a bal szélről, megszerezve első gólját új csapatában, összességében pedig a hatvanadikat az MLS-ben. A Toronto ezzel a góllal meg is nyerte a meccset 1–0-ra.
A román első osztályba, a Superligában az FK Csíkszereda úgy nyert 1–0-ra a Farul ellen, hogy Pászka Lóránd előbb kihagyott egy 11-est, utána viszont az ő oldalról beívelt szabadrúgásából fejelte a meccs egyetlen gólját a Nagy Zoárd helyére becserélt Eppel Márton. A csatárnak a bajnokságban ez volt a nyolcadik gólja, összesen pedig már 17-nél jár, a kuapmeccsekkel együtt. Pászka pedig az ötödik gólpasszát adta, egy fordulóval korábban egyébként betalált tizenegyesből, most azonban kihagyta.
1.55-NÉL PÁSZKA KIHAGYJA A NAGY ZOÁRD ÁLTAL KIHARCOLT 11-EST, 3:27-NÉL PÁSZKA BEÍVELÉSÉNÉL EPPEL MÁRTON GÓLT FEJELT
Baráth Péter a januári szerződtetése óta már harmadszor készített elő gólt (egyet az Európa-ligában, kettőt a bajnokságban) a cseh Sigma Olomoucben, ezúttal a Jablonec ellen 2–1-re megnyert meccs hajrájában. Igaz, mivel a szöglet utáni csúsztatott fejesébe még egy védő is beleért mielőtt Jachim Sip megszerezte volna a győztes gólt, így nem minden forrás tünteti fel gólpasszosként a magyar középpályást. Ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a lengyel Rakówtól igazolt Baráth nagyon hamar beilleszkedett új csapatába, ahol alapemberként tud hozzájárulni a csapat jó szerepléséhez, hiszen a Sigma sorozatban a harmadik bajnoki meccsét nyerte meg és a Konferencialigában is bejutott a nyolcaddöntőbe.
Említést érdemel még a múlt hétről, hogy hosszú várakozás után bemutatkozott a román másodosztályú Steaua Bucuresti magyar védője, a legutóbb Zalaegerszegen futballozó Huszti András, akit a múlt hónap elején szerződtettek a bukarestiek, és már két fordulóval ezelőtt a kezdőcsapatba jelölték, de akkor megsérült a bemelegítésnél. Ezúttal viszont már pályára lépett a jobbhátvéd, és végig is játszotta a CS Afumati vendégeként 1–0-ra megnyert meccset.
A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MGAYAR, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
MÁRCIUS 2., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Wisla Plock 2–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente a kezdőcsapatban lépett pályára, a 64. percben lecserélték.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
Córdoba–FC Andorra 1–4
Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon tekintette meg a mérkőzést.
MÁRCIUS 3., KEDD
ANGLIA
Premier League
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem állt be.
Wolverhampton Wanderers–Liverpool 2–1
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 65. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Padova–Spezia 2–2
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 60. percben lecserélték.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–St. Mirren 2–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
Alanyaspor–Galatasaray 1–2
Galatasaray: Sallai Roland kisebb sérülés miatt nem került be a keretbe.
MÁRCIUS 4., SZERDA
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, elődöntő
Red Bull Salzburg–Altach 0–1
Salzburg: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szerb Kupa, negyeddöntő
Vojvodina–Trayal Krusevac 1–1 – 11-esekkel: 2–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, negyeddöntő
Kassa–Dunaszerdahely 4–0
Kassa: Kovács Mátyás csereként állt be a 83. percben.
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
Besiktas–Rizespor 4–1
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Beyoglu Yeni Carsi–Kocaelispor 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond az 58. percben állt be csereként.
MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK
–
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
ANGLIA
FA-kupa, nyolcaddöntő
Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–3
Liverpool: Kerkez Milos csere volt és nem lépett pályára, Pécsi Ármin nem volt kerettag, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Farul Constanta 1–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 67. percben állt be csereként; Eppel Márton a 64. percben állt be csereként, a 71. percben gólt szerzett; Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést; Kleinheisler László sérülés miatt nem volt kerettag; Nagy Zoárd 64 percet játszott kezdőként; Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, kihagyott egy tizenegyest, de gólpasszt adott; Szalay Szabolcs csere volt és nem lépett pályára; Tajti Mátyás sérülés miatt nem volt kerettag; Végh Bence a 78. percben állt be csereként.
SKÓCIA
Skót Kupa, negyeddöntő
Falkirk–Dundee United 2–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Portsmouth 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.
Sheffield United–West Bromwich Albion 1–1
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lierse SK–FC Bruges II 2–1
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.
Lommel–Kortrijk 1–1
Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 68. percben.
Kortrijk: Dénes Vilmos csereként állt be a 87. percben.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Jablonec–Sigma Olomouc 1–2
Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést, a 60. percben sárga lapot kapott, a 88. percben gólpasszt adott.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
DC United–Inter Miami 1–2
Miami: Pintér Dániel csere volt és nem lépett pályára.
Columbus Crew–Chicago Fire 0–0
Columbus: Gazdag Dániel csere volt és nem lépett pályára.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–AEL Larisza 1–0
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Hapoel Tel-Aviv elhalasztva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Piast Gliwice–Zaglebie Lubin 1–3
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 61. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Augsburg 2–1
RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt kerettag, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzés.
Wolfsburg–Hamburg 1–2
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Monza 4–2
Spezia: Nagy Ádám csereként állt be a 60. percben
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
FC Bihor–Sepsi OSK 2–2
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag.
Concordia–Szatmárnémeti CSM Olimpia 4–2
Olimpia: Vida Kristopher kezdett, az 58. percben lecserélték.
Afumati–Steaua Bucuresti 0–1
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Zseleznicsar Pancsevo 0–0
Topolya: Mezei Szabolcs csereként állt be a 74. percben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Zsolna–Nagyszombat 0–1
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, a 64. percben lecserélték.
Alsóház
Kassa–Trencsén 2–0
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 68. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Besiktas–Galatasaray 0–1
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 84. percben sárga lapot kapott, a 90+3. percben lecserélték.
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid Wien–Red Bull Salzburg 1–0
Rapid: Bolla Bendegúz sérült.
Salzburg: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést.
Tirol–Grazer AK 2–0
GAK: Jánó Zétény sérült.
CIPRUS
Cyprus League
APOEL–Anorthoszisz 0–2
Anorthoszisz: Kiss Tamás sérült.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
FC Cincinnati–Toronto FC 0–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben gólt szerzett.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Brest–Le Havre 2–0
Le Havre: Loic Nego sérült.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków–Pogon Szczecin 2–0
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Werder Bremen 1–4
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 20. percben kiállították.
2. Bundesliga (II. osztály)
Preussen Münster–Hertha BSC 1–2
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Sporting Gijón 1–0
Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt, nem cserélték be.
SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Novi Beograd 0–1
Szpartak: Holender Filip végigjátszotta a mérkőzést.
Vojvodina–Partizan Beograd 3–0
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Dunaszerdahely–Zólyombrézó 2–1
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, ő lőtte a DAC első gólját.
Alsóház
Komárom–Rózsahegy 3–0
Komárom: Szűcs Patrik a 91. percben állt be csereként.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
NK Krka–NK Nafta 1–1
Nafta: Keresztes Noel kezdett, a 72. percbeli lecseréléséig volt a pályán, Bakti Balázs a 80. percben lépett pályára csereként, Németh Ervin kispados volt, Dragóner Áron nem volt kerettag.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Antalyaspor 1–0
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt, nem cserélték be.
MÁRCIUS 9., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Emmen
AZ II: Kovács Bendegúz
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Tondela–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga II (2. osztály)
16.00: ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Eyüpspor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond