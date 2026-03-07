Nemzeti Sportrádió

A Sepsi magával vitte a Nagyváradot a felsőházba

2026.03.07. 13:42
A Sepsi szurkolói Nagyváradon (Fotó: Bihari Napló/Jósa Attila)
román Liga 2 Sepsi OSK FC Bihor
Kétgólos előnyt engedett ki Nagyváradon a Sepsi OSK a román másodosztály alapszakaszának utolsó előtti fordulójában – a 93. percben mentett ponttal immár a FC Bihor is biztosan ott lesz a felsőházban.

Szokatlan helyzetben találta magát a Bodola Gyula Stadionban a székelyföldi csapat, eddigi ellenfelei többségével ellentétben ugyanis a több mint 4000 néző által buzdított FC Bihor a kezdés után rögtön lerohanta a szentgyörgyieket: Bogdan Ungureanu kapusnak háromszor is védenie kellett az első tíz percben. A Sepsi viszont első kísérletéből betalált, Cosmin Matei beadását a korábban Szentgyörgyön is játszó Peter Gál-Andrezly térítette el, és a labda a kapus hóna alatt becsúszott a rövid alsóba (öngól).

Fotó: Bihari Napló/Jósa Attila

A Sepsi innentől kezdve egy órán át sikeresen rombolta a hazai támadásokat, a második gól viszont megfordította a játék képét. A csereként beállt Borisz Cmiljanics szépen elgurította a kapus mellett a labdát, viszont sárga lap birtokában is mezlevétellel ünnepelt, így a másodikat is megkapta – kiállították.

Emberhátrányban teljesen beszorult a Sepsi, és Ungureanu hiába védett többször is bravúrral, Ioan Filip 10 méteres lövése beakadt a bal felsőbe. A 92. percben a játékvezető egyik asszisztense szúrt ki egy tizenhatoson belüli lökést, amikor a labda egészen máshol járt, Ioan Hora tizenegyesébe pedig hiába ütött bele Ungureanu, a labda a hálóban kötött ki. A döntetlennel a feljutó helyen álló Sepsi már 4 ponttal vezet a harmadik helyhez képest, a nagyváradiaknak pedig nem kell izgulniuk az utolsó fordulóban a felsőházi helyért – a két csapat a rájátszásban is összecsap még két alkalommal.

ROMÁN LIGA 2
20. FORDULÓ
FC Bihor–Sepsi OSK 2–2 (Filip 83., Hora 90+3. – 11-esből, ill. Gál-Andrezly 11. – öngól, Cmiljainics 72.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag
Concordia Chiajna–Olimpia Szatmárnémeti 4–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher kezdőként lépett pályára, az 58. percben lecserélték
CS Afumati–Steaua 0–1
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést
Az állás: 1. Corvinul 47 pont, 2. Sepsi OSK 43 pont, 3. Nagyvárad 39 pont, 4. Voluntari 39 pont, …7. Steaua 36 pont, …21. Szatmárnémeti 11 pont

 

