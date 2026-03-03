Gera Dániel hazatért Iránból, Koszta Márk még Tel-Avivban van – NS-infó
Az Iránban szombat reggel történt első izraeli és amerikai légicsapások után Gera Dániel és Koszta Márk képviselője, Ivan Rados a Nemzeti Sport megkeresésére elmondta, mindkét országban, Iránban és Izraelben is megállt a futballélet, egyelőre bizonytalan a helyzet. Gera egy teheráni szállodában, Koszta egy tel-avivi lakásában várta a fejleményeket.
Iráni–izraeli háború: Gera Dániel egy teheráni szállodában várakozik; Koszta Márkék edzése elmarad
Azóta információink szerint a Perszepolisz FC játékosa, a télen Diósgyőrből szerződtetett Gera Dániel elhagyta Iránt és hétfő este hazaérkezett Budapestre. A válogatott futballista azonban a kialakult helyzetre való tekintettel nem nyilatkozhat és a klubja sem kommunikált, de a bombázások kezdete óta nem rendeznek mérkőzéseket.
Ugyanez a helyzet Izraelben is. A játékosok a számukra fenntartott lakóhelyeken tartózkodnak, otthonra kaptak erősítő feladatokat, edzéstervet. Tel-Avivban folyamatosan szólnak a légvédelmi szirénák, de az izraeli légvédelmi rendszer, az úgynevezett Vaskupola védi a várost a becsapódásoktól. A Hapoel Petah Tikva csatára, Koszta Márk sem tud nyilatkozni, egyelőre Tel-Avivban várakozik.
Izraelben teljes légtérzár van. A tel-avivi magyar nagykövetség tájékoztatása szerint jelenleg csak szárazföldön, Jordánia felé lehet elhagyni az országot, a jordán légtér nyitva van.