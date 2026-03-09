Légiósok: Sallói Dániel megszerezte első gólját a Torontóban

Sallói Dániel februárban igazolt a Sporting Kansas Citytől a Torontóhoz, és első meccsén csereként, a másodikon kezdőként kapott szerepet, de csapata a Dallas és a Vancouver otthonában is vereséget szenvedett.

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban a Cincinnati vendégeként lépett pályára a Toronto, és a 29 éves támadó ezúttal is a kezdőben kapott szerepet. Sallói végig a pályán volt, és a 86. percben Richie Laryea remek indítása után higgadtan lőtt a kapuba, megszerezve első gólját új csapatában, összességében pedig a hatvanadikat az MLS-ben.

A Toronto megszerezte első győzelmét a 2026-os bajnokságban.

LABDARÚGÁS

MAJOR LEAGUE SOCCER

Cincinnati–Toronto 0–1 (Sallói, 86.)