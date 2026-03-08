Nemzeti Sportrádió

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Messi egy gólra a 900-tól, Pintér Dániellel a kispadon nyert az Inter Miami – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.03.08. 07:29
Lionel Messi az Orlando után a DC United kapuját is bevette (Fotó: Getty Images)
Pintér Dániel csapata, a címvédő Inter Miami 2–1-re nyert a DC United vendégeként, míg a Gazdag Dánielt foglalkoztató Columbus Crew hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent az MLS harmadik fordulójában.

A címvédő Inter Miami a Los Angeles otthonában elszenvedett háromgólos vereséggel nyitotta az alapszakaszt. A második fordulóban már hatgólos meccsen javított Pintér Dániel csapata, amely sikerrel vette a DC United jelentette akadályt is. A 72 ezer néző előtt megrendezett mérkőzésen Rodrigo de Paul góljával szerzett vezetést az Inter Miami, majd tíz perccel később egy remek kiugratás végén Lionel Messi pöccintette át a labdát a kapus felett. A világbajnok argentinnek ez volt 899. gólja a karrierjében. A második félidőben már a hazaiak előtt is több lehetőség is adódott, a 75. percben egy kapusról kipattanó labdát Tai Baribo pofozott a kapuba, az egyenlítés már nem jött össze. Az Inter Miami 2–1-re nyert, Pintér Dániel a kispadon kapott helyet.

Nem állt be csapatába Gazdag Dániel sem. A Columbus Crew ugyan 13 lövésig is eljutott a Chicago ellen, gólt nem tudott szerezni, így három forduló után is nyeretlen. 0–0

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
DC United–Inter Miami 1–2 (Baribo 75., ill. de Paul 17., Messi 27.)
Miami: Pintér Dániel csere volt és nem lépett pályára.
Columbus Crew–Chicago Fire 0–0
Columbus: Gazdag Dániel csere volt és nem lépett pályára.

 

Lionel Messi légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Columbus Crew Inter Miami
