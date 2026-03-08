Tíz percen belül három gól, a Lens kihasználta a PSG pénteki botlását

Lens–Metz 3–0. Majdnem egy teljes félidőbe telt, mire a Lens gólra váltotta fölényét, de miután Szaud Abdulhamid gyönyörű kapáslövése beakadt a 44. percben, kisimult az út a hazaiak előtt. Különösen, hogy a második játékrész legelején Florian Thauvin berúgta a második gólt, majd kisvártatva Amadou Haidara is védhetetlen lövéssel jelezte, hogy érdemes volt becserélni a szünetben. A Lens kétfordulónyi nyeretlenség után – és persze a Lyon elleni hétközi kupadiadalon felvillanyozódva – gyűjtött újra három pontot, és a PSG közelébe ért, az utolsó helyen szomorkodó Metz egymás után a negyedik bajnokiját vesztette el.

Brest–Le Havre 2–0. Loic Nego sérülés miatt nem léphetett pályára a vendégcsapatban, amely két vereség után pontszerzésben reménykedett. Nem jött össze. Az első félidő hajrájában Romain Del Castillo átemeléssel vezetést szerzett a hazaiaknak, aztán a második félidőben Ludovic Ajorque is berúgta idénybeli hetedik bajnoki gólját – a Brest sorozatban harmadszor is nyert.

Lille–Lorient 1–1. Egészen a 93. percig úgy tűnt, a Lille-nek is meglesz az egymást követő harmadik győzelem, akkor azonban Arthur Avom bevágta az egyenlítő gólt. A jelek szerint az újonc bretonok még nem fogytak ki a meglepetésekből.

Nice–Rennes 0–4. Franck Haise az idényt a nizzaiak vezetőedzőjeként kezdte, de decemberben elbocsátották, és a sors szeszélye folytán vasárnap a Rennes trénereként tért vissza az Allianz Riviera Stadionba. Elégtételt hozott számára az este: jelenlegi csapata lefutballozta a pályáról a korábbit. A bretonoknak jót tett az edzőváltás, sorozatban negyedszer győztek – az átadás-átvétel lezárulta óta harmadszor Haise irányításával –, és már a BL-zóna közelében mozognak.

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lens–Metz 3–0 (Abdulhamid 44., Thauvin 46., Haidara 52.)

Brest–Le Havre 2–0 (Del Castillo 45+2., Ajorque 71.)

Lille–Lorient 1–1 (Fernandez-Pardo 65., ill. Avom 90+3.)

Nice–Rennes 0–4 (Lepaul 13., Szymanski 20., Blas 74., Mukiele 90+2.)

20.45: Lyon–Paris FC

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombat

Nantes–Angers 0–1 (Sbai 52.)

Auxerre–Strasbourg 0–0

Toulouse–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 18.)

Péntek

Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)