Tíz percen belül három gól, a Lens kihasználta a PSG pénteki botlását

A Lens hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Metzet a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 25. fordulójának vasárnapi játéknapján, és egypontnyira megközelítette a tabella első helyén álló Paris Saint-Germaint. A Rennes és a Brest folytatta jó sorozatát, a Lorient az utolsó pillanatokban egyenlített a Lille otthonában.

Lens–Metz 3–0. Majdnem egy teljes félidőbe telt, mire a Lens gólra váltotta fölényét, de miután Szaud Abdulhamid gyönyörű kapáslövése beakadt a 44. percben, kisimult az út a hazaiak előtt. Különösen, hogy a második játékrész legelején Florian Thauvin berúgta a második gólt, majd kisvártatva Amadou Haidara is védhetetlen lövéssel jelezte, hogy érdemes volt becserélni a szünetben. A Lens kétfordulónyi nyeretlenség után – és persze a Lyon elleni hétközi kupadiadalon felvillanyozódva – gyűjtött újra három pontot, és a PSG közelébe ért, az utolsó helyen szomorkodó Metz egymás után a negyedik bajnokiját vesztette el.

Brest–Le Havre 2–0. Loic Nego sérülés miatt nem léphetett pályára a vendégcsapatban, amely két vereség után pontszerzésben reménykedett. Nem jött össze. Az első félidő hajrájában Romain Del Castillo átemeléssel vezetést szerzett a hazaiaknak, aztán a második félidőben Ludovic Ajorque is berúgta idénybeli hetedik bajnoki gólját – a Brest sorozatban harmadszor is nyert.

Lille–Lorient 1–1. Egészen a 93. percig úgy tűnt, a Lille-nek is meglesz az egymást követő harmadik győzelem, akkor azonban Arthur Avom bevágta az egyenlítő gólt. A jelek szerint az újonc bretonok még nem fogytak ki a meglepetésekből.

Nice–Rennes 0–4. Franck Haise az idényt a nizzaiak vezetőedzőjeként kezdte, de decemberben elbocsátották, és a sors szeszélye folytán vasárnap a Rennes trénereként tért vissza az Allianz Riviera Stadionba. Elégtételt hozott számára az este: jelenlegi csapata lefutballozta a pályáról a korábbit. A bretonoknak jót tett az edzőváltás, sorozatban negyedszer győztek – az átadás-átvétel lezárulta óta harmadszor Haise irányításával –, és már a BL-zóna közelében mozognak.

FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lens–Metz 3–0 (Abdulhamid 44., Thauvin 46., Haidara 52.)
Brest–Le Havre 2–0 (Del Castillo 45+2., Ajorque 71.)
Lille–Lorient 1–1 (Fernandez-Pardo 65., ill. Avom 90+3.)
Nice–Rennes 0–4 (Lepaul 13., Szymanski 20., Blas 74., Mukiele 90+2.)
20.45: Lyon–Paris FC

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Nantes–Angers 0–1 (Sbai 52.)
Auxerre–Strasbourg 0–0
Toulouse–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 18.)
Péntek
Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)

  1. Paris SG

25

18

3

4

54–22

+32 

57 

  2. Lens

25

18

2

5

48–21

+27 

56 

  3. Marseille

25

14

4

7

49–32

+17 

46 

  4. Lyon

24

14

3

7

38–26

+12 

45 

  5. Rennes

25

12

7

6

42–35

+7 

43 

  6. Lille

25

12

5

8

38–32

+6 

41 

  7. Monaco

25

12

4

9

43–37

+6 

40 

  8. Strasbourg

25

10

6

9

40–31

+9 

36 

  9. Brest

25

10

6

9

34–34

36 

10. Lorient

25

8

10

7

35–39

–4 

34 

11. Angers

25

9

5

11

23–30

–7 

32 

12. Toulouse

25

8

7

10

33–29

+4 

31 

13. Paris FC

24

6

8

10

27–37

–10 

26 

14. Le Havre

25

6

8

11

20–32

–12 

26 

15. Nice

25

6

6

13

30–47

–17 

24 

16. Auxerre

25

4

7

14

19–35

–16 

19 

17. Nantes

25

4

5

16

22–42

–20 

17 

18. Metz

25

3

4

18

22–56

–34 

13 

 

 

