Tíz percen belül három gól, a Lens kihasználta a PSG pénteki botlását
Lens–Metz 3–0. Majdnem egy teljes félidőbe telt, mire a Lens gólra váltotta fölényét, de miután Szaud Abdulhamid gyönyörű kapáslövése beakadt a 44. percben, kisimult az út a hazaiak előtt. Különösen, hogy a második játékrész legelején Florian Thauvin berúgta a második gólt, majd kisvártatva Amadou Haidara is védhetetlen lövéssel jelezte, hogy érdemes volt becserélni a szünetben. A Lens kétfordulónyi nyeretlenség után – és persze a Lyon elleni hétközi kupadiadalon felvillanyozódva – gyűjtött újra három pontot, és a PSG közelébe ért, az utolsó helyen szomorkodó Metz egymás után a negyedik bajnokiját vesztette el.
Brest–Le Havre 2–0. Loic Nego sérülés miatt nem léphetett pályára a vendégcsapatban, amely két vereség után pontszerzésben reménykedett. Nem jött össze. Az első félidő hajrájában Romain Del Castillo átemeléssel vezetést szerzett a hazaiaknak, aztán a második félidőben Ludovic Ajorque is berúgta idénybeli hetedik bajnoki gólját – a Brest sorozatban harmadszor is nyert.
Lille–Lorient 1–1. Egészen a 93. percig úgy tűnt, a Lille-nek is meglesz az egymást követő harmadik győzelem, akkor azonban Arthur Avom bevágta az egyenlítő gólt. A jelek szerint az újonc bretonok még nem fogytak ki a meglepetésekből.
Nice–Rennes 0–4. Franck Haise az idényt a nizzaiak vezetőedzőjeként kezdte, de decemberben elbocsátották, és a sors szeszélye folytán vasárnap a Rennes trénereként tért vissza az Allianz Riviera Stadionba. Elégtételt hozott számára az este: jelenlegi csapata lefutballozta a pályáról a korábbit. A bretonoknak jót tett az edzőváltás, sorozatban negyedszer győztek – az átadás-átvétel lezárulta óta harmadszor Haise irányításával –, és már a BL-zóna közelében mozognak.
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lens–Metz 3–0 (Abdulhamid 44., Thauvin 46., Haidara 52.)
Brest–Le Havre 2–0 (Del Castillo 45+2., Ajorque 71.)
Lille–Lorient 1–1 (Fernandez-Pardo 65., ill. Avom 90+3.)
Nice–Rennes 0–4 (Lepaul 13., Szymanski 20., Blas 74., Mukiele 90+2.)
20.45: Lyon–Paris FC
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Nantes–Angers 0–1 (Sbai 52.)
Auxerre–Strasbourg 0–0
Toulouse–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 18.)
Péntek
Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)
|1. Paris SG
25
18
3
4
54–22
+32
57
|2. Lens
25
18
2
5
48–21
+27
56
|3. Marseille
25
14
4
7
49–32
+17
46
|4. Lyon
24
14
3
7
38–26
+12
45
|5. Rennes
25
12
7
6
42–35
+7
43
|6. Lille
25
12
5
8
38–32
+6
41
|7. Monaco
25
12
4
9
43–37
+6
40
|8. Strasbourg
25
10
6
9
40–31
+9
36
|9. Brest
25
10
6
9
34–34
0
36
|10. Lorient
25
8
10
7
35–39
–4
34
|11. Angers
25
9
5
11
23–30
–7
32
|12. Toulouse
25
8
7
10
33–29
+4
31
|13. Paris FC
24
6
8
10
27–37
–10
26
|14. Le Havre
25
6
8
11
20–32
–12
26
|15. Nice
25
6
6
13
30–47
–17
24
|16. Auxerre
25
4
7
14
19–35
–16
19
|17. Nantes
25
4
5
16
22–42
–20
17
|18. Metz
25
3
4
18
22–56
–34
13