Gól nélküli döntetlennel folytatódott a Bournemouth veretlenségi sorozata
Tóth Alex a kispadon kapott helyet, és ezúttal nem állt be, a Bournemouth így nélküle próbálta meg folytatni veretlenségi sorozatát, amely a PL-ben nyolc meccse tartott. Nem volt túl eseménydús az első félidő, a Brentford semmi veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára, míg a „cseresznyéseknél” a 37. percben Ryan Christie helyezett a bal kapufa mellé, majd a szünet előtt Marcus Tavernier lövését védte Caoimhín Kelleher.
A második játékrész egy fokkal izgalmasabb volt, Tavernier kétszer is közel járt a gólhoz, ám a jobb oldali kapufa mindkét alkalommal kibabrált vele, míg Evanilson csak lesgólig jutott. A ráadás perceiben is megnyerhették volna a meccset a hazaiak, azonban Eli Junior Kroupi lövése után a labda elpattogott a bal kapufa mellett, azaz maradt a 0–0.
Az Everton a 32. percben szerzett vezetést, James Garner szabadrúgásából James Tarkowski fejelt a kapu bal oldalába, majd a második félidő első negyedórájának végén Kiernan Dewsbury-Hall használta ki a ziccerét. Később Idrissa Gueye eltalálta a kapufát, újabb gólt viszont már nem szerzett a liverpooli csapat, de így is győzött hat nyeretlen hazai bajnoki után, míg a Burnley továbbra is nagyon nehéz helyzetben van, hiszen nem sikerül csökkenteni nyolcpontos hátrányán a Nottingham Foresttel szemben. 2–0
Leedsben egy tizenegyesgól döntötte el a három pont sorsát, a 70. percben Habib Diarra értékesítette, akinek gyenge lövése után a labda Karl Darlow-ról befelé pattant. A Leeds United így már négy bajnoki óta nyeretlen, a Sunderland viszont megszakította négymeccses nyeretlenségi sorozatát a PL-ben, és kilenc mérkőzés után győzött ismét idegenben. 0–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)
Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)
Szerdán játsszák
20.30: Aston Villa–Chelsea
20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)
20.30: Fulham–West Ham United
20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)
21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)
Csütörtökön játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
29
|19
|7
|3
|58–22
|+36
|64
|2. Manchester City
28
|18
|5
|5
|57–25
|+32
|59
|3. Manchester United
28
|14
|9
|5
|50–38
|+12
|51
|4. Aston Villa
28
|15
|6
|7
|38–30
|+8
|51
|5. Liverpool
29
|14
|6
|9
|48–39
|+9
|48
|6. Chelsea
28
|12
|9
|7
|49–33
|+16
|45
|7. Brentford
29
|13
|5
|11
|44–40
|+4
|44
|8. Everton
29
|12
|7
|10
|34–33
|+1
|43
|9. Bournemouth
29
|9
|13
|7
|44–46
|–2
|40
|10. Fulham
28
|12
|4
|12
|40–42
|–2
|40
|11. Sunderland
29
|10
|10
|9
|30–34
|–4
|40
|12. Brighton & Hove Albion
28
|9
|10
|9
|38–35
|+3
|37
|13. Newcastle
28
|10
|6
|12
|40–42
|–2
|36
|14. Crystal Palace
28
|9
|8
|11
|30–34
|–4
|35
|15. Leeds United
29
|7
|10
|12
|37–48
|–11
|31
|16. Tottenham
28
|7
|8
|13
|38–43
|–5
|29
|17. Nottingham Forest
28
|7
|6
|15
|26–41
|–15
|27
|18. West Ham
28
|6
|7
|15
|34–54
|–20
|25
|19. Burnley
29
|4
|7
|18
|32–58
|–26
|19
|20. Wolverhampton
30
|3
|7
|20
|22–52
|–30
|16