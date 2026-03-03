Nemzeti Sportrádió

Gól nélküli döntetlennel folytatódott a Bournemouth veretlenségi sorozata

2026.03.03. 22:35
Ryan Christie (balra) sem tudta a Brentford kapujába juttatni a labdát (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29. fordulójának keddi játéknapján Tóth Alex csapata, az AFC Bournemouth gól nélküli döntetlent játszott a Brentforddal, az Everton 2–0-ra legyőzte a Burnley-t, míg a Sunderland 1–0-ra nyert a Leeds United vendégeként.

Tóth Alex a kispadon kapott helyet, és ezúttal nem állt be, a Bournemouth így nélküle próbálta meg folytatni veretlenségi sorozatát, amely a PL-ben nyolc meccse tartott. Nem volt túl eseménydús az első félidő, a Brentford semmi veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára, míg a „cseresznyéseknél” a 37. percben Ryan Christie helyezett a bal kapufa mellé, majd a szünet előtt Marcus Tavernier lövését védte Caoimhín Kelleher.

A második játékrész egy fokkal izgalmasabb volt, Tavernier kétszer is közel járt a gólhoz, ám a jobb oldali kapufa mindkét alkalommal kibabrált vele, míg Evanilson csak lesgólig jutott. A ráadás perceiben is megnyerhették volna a meccset a hazaiak, azonban Eli Junior Kroupi lövése után a labda elpattogott a bal kapufa mellett, azaz maradt a 0–0.

Az Everton a 32. percben szerzett vezetést, James Garner szabadrúgásából James Tarkowski fejelt a kapu bal oldalába, majd a második félidő első negyedórájának végén Kiernan Dewsbury-Hall használta ki a ziccerét. Később Idrissa Gueye eltalálta a kapufát, újabb gólt viszont már nem szerzett a liverpooli csapat, de így is győzött hat nyeretlen hazai bajnoki után, míg a Burnley továbbra is nagyon nehéz helyzetben van, hiszen nem sikerül csökkenteni nyolcpontos hátrányán a Nottingham Foresttel szemben. 2–0

Leedsben egy tizenegyesgól döntötte el a három pont sorsát, a 70. percben Habib Diarra értékesítette, akinek gyenge lövése után a labda Karl Darlow-ról befelé pattant. A Leeds United így már négy bajnoki óta nyeretlen, a Sunderland viszont megszakította négymeccses nyeretlenségi sorozatát a PL-ben, és kilenc mérkőzés után győzött ismét idegenben. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)
Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)

Szerdán játsszák
20.30: Aston Villa–Chelsea
20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)
20.30: Fulham–West Ham United
20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)
21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)
Csütörtökön játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁS

M

GyDVL–KGkP
  1. Arsenal

29

197358–22+3664
  2. Manchester City

28

185557–25+3259
  3. Manchester United

28

149550–38+1251
  4. Aston Villa

28

156738–30+851
  5. Liverpool

29

146948–39+948
  6. Chelsea

28

129749–33+1645
  7. Brentford

29

1351144–40+444
  8. Everton

29

1271034–33+143
  9. Bournemouth

29

913744–46–240
10. Fulham

28

1241240–42–240
11. Sunderland

29

1010930–34–440
12. Brighton & Hove Albion

28

910938–35+337
13. Newcastle

28

1061240–42–236
14. Crystal Palace

28

981130–34–435
15. Leeds United

29

7101237–48–1131
16. Tottenham

28

781338–43–529
17. Nottingham Forest

28

761526–41–1527
18. West Ham

28

671534–54–2025
19. Burnley

29

471832–58–2619
20. Wolverhampton

30

372022–52–3016

 

