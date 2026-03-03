Gól nélküli döntetlennel folytatódott a Bournemouth veretlenségi sorozata

Tóth Alex a kispadon kapott helyet, és ezúttal nem állt be, a Bournemouth így nélküle próbálta meg folytatni veretlenségi sorozatát, amely a PL-ben nyolc meccse tartott. Nem volt túl eseménydús az első félidő, a Brentford semmi veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára, míg a „cseresznyéseknél” a 37. percben Ryan Christie helyezett a bal kapufa mellé, majd a szünet előtt Marcus Tavernier lövését védte Caoimhín Kelleher.

A második játékrész egy fokkal izgalmasabb volt, Tavernier kétszer is közel járt a gólhoz, ám a jobb oldali kapufa mindkét alkalommal kibabrált vele, míg Evanilson csak lesgólig jutott. A ráadás perceiben is megnyerhették volna a meccset a hazaiak, azonban Eli Junior Kroupi lövése után a labda elpattogott a bal kapufa mellett, azaz maradt a 0–0.

Az Everton a 32. percben szerzett vezetést, James Garner szabadrúgásából James Tarkowski fejelt a kapu bal oldalába, majd a második félidő első negyedórájának végén Kiernan Dewsbury-Hall használta ki a ziccerét. Később Idrissa Gueye eltalálta a kapufát, újabb gólt viszont már nem szerzett a liverpooli csapat, de így is győzött hat nyeretlen hazai bajnoki után, míg a Burnley továbbra is nagyon nehéz helyzetben van, hiszen nem sikerül csökkenteni nyolcpontos hátrányán a Nottingham Foresttel szemben. 2–0

Leedsben egy tizenegyesgól döntötte el a három pont sorsát, a 70. percben Habib Diarra értékesítette, akinek gyenge lövése után a labda Karl Darlow-ról befelé pattant. A Leeds United így már négy bajnoki óta nyeretlen, a Sunderland viszont megszakította négymeccses nyeretlenségi sorozatát a PL-ben, és kilenc mérkőzés után győzött ismét idegenben. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Brentford 0–0

Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)

Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)

Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)

Szerdán játsszák

20.30: Aston Villa–Chelsea

20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)

20.30: Fulham–West Ham United

20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)

21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)

Csütörtökön játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Spíler1)