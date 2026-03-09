Filippo Ganna megállíthatatlan volt a tengerparti időfutamon

A nagy nevek közül elsőként Wout van Aert vágott neki az egyik legkedveltebb olasz tengerparti üdülőhelyen kialakított pályának, ám a belga kiválóság már előre közölte, nem hajtja ki magát ezen az etapon. Az első, a végelszámolásnál is szóba jöhető időt a dél-afrikai Alan Hatherley futotta, elsőként ment be 13 perc alá – jó alaposan, 12:38-nál állt meg az óra.

A svájci Jan Christen volt az első, aki az öt kilométernél kihelyezett időmérőpontnál jobb volt mint Hatherley – egyetlen másodperccel – de előnyét nem tudta megőrizni a célg, maradt az élen a dél-afrikai. Ahogy aztán Sam Welsford sem tudta megelőzni, miután ő az ellenőrzőpontnál még Christennél is gyorsabb volt egy másodperccel, az INEOS ausztrálja a célban a svájcitól is elmaradt egy másodperccel.

Az összetett győzelem egyik esélyesének tartott Isaac Del Toro nagyjából a mezőny közepén rajtolt, elsőként ment be 5:40 perc alá az időmérő pontnál, és volt hat másodperccel gyorsabb Hatherleynál, a végén pont ennyivel maradt el tőle, viszont az összetett szempontjából jó teljesítményt nyújtott.

A verseny egyetlen magyar résztvevője, Valter Attila 101. indulóként vágott neki a távnak, s végül 29 versenyzőt megelőzve a 72. helyen futott be.

Amikor a Bahrain magyar bringása célba ért, már pályán volt Magnus Sheffield és Max Walscheid is – az első két helyen fordultak az időmérésnél, fél másodperc volt kettejük között a különbség az amerikai javára, és 12 volt az előnyük Hatherleyvel szemben. A célban aztán ebből a 12-ből maradt három, de kettejük között megfordult a különbség, Walscheid vette át a vezetést. A németnek bő 20 perc jutott az élen, miután az INEOS-os Thymen Arensman a táv második felében nagyot tekert, pontban 12 és fél perc alatt teljesítette a távot, s az élre ugrott, de neki még 20 perc sem jutott a „lihegőben”, jött ugyanis napjaink egyik legjobb időfutammenője, Filippo Ganna, aki egészen más dimenzióban haladt végig, mint a többiek, s végül 22 másodperccel jobb időt ment holland csapattársánál. A még hátralévők közül aztán még Jonathan Milan ötödik és Ethan Hayter 9. helyét érdemes kiemelni.

Filippo Ganna pályafutása során a 31. alkalommal nyert időfutamot, Arensman és Walscheid előtt, Valter Attila végül 1:41 hátránnyal a 129. helyen zárt.

ÖSSZEFOGLALÓ

A verseny kedden a Camaiore és San Gimignano közötti 206 kilométeres etappal folytatódik, a viadal hét szakaszt követően vasárnap ér véget.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

61. TIRRENO–ADRIATICO

1. SZAKASZ (Lido di Camaiore–Lido di Camaiore 11.5 km)

1. Filippo Ganna (olasz, INEOS) 12:08 perc

2. Thymen Arensman (holland, INEOS) 22 mp hátrány

3. Max Walscheid (német, Lidl-Trek) 26 mp h.

...129. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:41 p h.