Tuboly Máté: Kitettük a szívünket a pályára

„Nem kívánom senkinek, amilyen napokon túlvagyunk. Mindenki tudja, milyen az élsport. Valahol azt mondom, hogy megérdemelt, valahol nem. Sportemberek vagyunk, túl kellett tennünk magunkat az eseményeken. Itt volt a hétvége, bizonyítottunk, és megyünk tovább” – kezdte mondandóját a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, a hazaiak játékosa.

Branislav Fodrek mester több helyen változtatott a kassai meccshez képest. Tette ezt annak ellenére, hogy jelenleg kevesebb hadra fogható játékosa van, vasárnap este is sérülés miatt kilencen hiányoztak, Filip Blazek játéka betegség miatt sokáig kérdéses volt.

„Ez egyszerűen tény. Kétféleképpen lehet hozzáállni – vagy siránkozunk, és arról beszélünk, hogy ki mindenki hiányzik, vagy itt vannak más fiúk is, akik nap mint nap edzenek, és az egyik játékos balszerencséje lehetőséget jelent a másiknak. Ma pályára lépett a fiatal, 17 éves Adam Labo is. Változtattunk a játékstíluson, ami a végén működött. Ma mások húzták a csapatot, és erről szól az egész” – fogalmazott a dunaszerdahelyi edző.

Jól indult a találkozó a hazaiak számára. Egy jól sikerült letámadás után büntetőhöz jutott a DAC, amelyet Tuboly Máté biztosan értékesített. A labdát azonban először csapattársa, Matús Kmet fogta meg.

„Mondta, hogy addig fogja a labdát, nehogy ott valami párbeszéd vagy szóváltás alakuljon ki, ami ilyenkor szokott lenni. Majd odaadta a lasztit a kezembe. Éreztem, hogy magamra kell vállalnom a felelősséget azok után, ami történt. Jól alakult. Eldöntöttem előre, és biztos voltam benne, hogy betalálok. Ezt a találatot a csapatnak és a klubnak ajánlom” – árulta el a magyar játékos, akiből a biztosan értékesített büntető után óriási érzelmek törtek fel.

Egy újabb – az idényben már a 30. – kapufa után egyenlített a Zólyombrézó, azonban a pánik jelei nem voltak láthatók a hazai játékosokon.

„A szünetben nyugodtak voltunk. Tudtuk, hogy lesznek helyzeteink, és eredményesek leszünk. Próbáltuk megbontani az ellenfelet, mert egy masszív csapat állt velünk szemben. Ma talán a szerencse is velünk volt, de megdolgoztunk érte.”

Az utolsó negyedórában nagy volt a vendégek fölénye. A hazaiak azonban ütköztek, harcoltak, és nem hagyták elvenni a megérdemelt győzelmet.

„Tudtuk, hogy sokkal több kell minden téren, és beleadtunk mindent. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk, mert kitettük a szívünket a pályára. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Amit ma nyújtottunk a pályán, az tényleg elképesztő volt. Nem is a futball, hanem a mentalitás terén. Egy ilyen hét után, ilyen nehéz periódus után. Ez mutatja a csapat erejét. Ott maradtunk az élbolyban, a bajnokságban előre tudunk lépni, és befoghatjuk a Slovant” – fejtette ki gondolatait Tuboly Máté, majd a szurkolók bojkottjával kapcsolatban hozzátette: – „Nyertünk, és még egyszer mondom: köszönöm a csapatnak, hogy mellettünk volt. A többi a szurkolók dolga.”

„Természetesen észrevettük” – ismerte el Branislav Fodrek edző azt a tényt, hogy üres volt a B-közép. – „Mindannyian tudtuk, hogy a kupában hibáztunk, és nagy esélyünk volt akár a döntőig is eljutni, ezért még inkább sajnáltuk a kiesést. Az üzenet egyértelmű volt. Az, hogy a szurkolók úgy döntöttek, ahogy, természetesen mindannyiunkat elszomorít, de ez az ő döntésük volt. Úgy gondolom, hogy Világi Oszkár tulajdonos és az egész Világi család egyértelmű jelzést küldött: a kezdetektől a klub mögött állnak, és maximálisan támogatnak bennünket. A kassai kiesést miatta is sajnáljuk, és a játékosok ma megmutatták, hogy ez számukra sem közömbös. A játékosok is észrevették a tulajdonos urat az üresen hagyott lelátón. Ez egy jelzés volt, amit a fiúk is észrevettek, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben még nagyobb elszántsággal küzdöttek. Megmutatkozott az összetartás és a közösségi szellem, amely a klubban uralkodik.”