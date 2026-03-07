A Topolya nem bírt a Pancsovával

SZERB SZUPERLIGA

26. FORDULÓ

Topolyai Sport Club–Zseleznicsar Pancsova 0–0

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Sz. Jeknics

Topolya: Szimics – Szt. Jovanovics, Roux, Capan (Krsztics, 12.), Urosevics – Radin (Mezei, 74.), A. Petrovics – Boszics (Mboungou, 62.), Miloszavics (Tomovics, 62.), Todoroszki (Szavics, 74.) – Sz. Jovanovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics

Zseleznicsar: Popovics – Konatar, Vidojevics, Milikics, Tegeltija (Yusif, 81.) – Pirgics – Jasper, Knezsevics, Lhernault (N. Jovanovics, 61.), Pedro (Mitrovics, 73.) – Karikari (V. Jovanovics, 81.). Vezetőedző: Radomir Kokovics

A Topolya a jó formában levő Zseleznicsart fogadta a szerb Szuperliga 26. fordulójában: a pancsovai vendégek egy héttel ezelőtt a bajnokság harmadik helyezettjét, az újvidéki Vojvodinát győzték le 2–0-ra, és így továbbra is versenyben vannak az európai kupaporondért folytatott helyek megszerzésében. A TSC fő célja, hogy bekerüljön az első nyolc közé, és ne kelljen a kiesés ellen küzdenie a playoutban, ehhez viszont több győzelmet is kell, hogy a nevük mellé írjanak a topolyaiak a hátramaradt öt mérkőzésükön.

A hazaiak első helyzetét a 9. percben jegyezhettük fel, amikor Mihajlo Miloszavics kapott egy remek kiugratást, azonban Zoran Popovics kapus lábbal védte a ziccert, és egy pillanatra úgy tűnt, hogy a labda ismét a TSC játékosa elé kerül, de Nemanja Vidojevics szögletre mentett. A 22. percben Szlobodan Urosevics fejelte remekül tovább Nikola Szimics kirúgását, méghozzá olyan pontosan, hogy Radivoj Boszics a bal oldalon egyből betörhetett a tizenhatoson belülre, s egy csel után erőből lőtt középre, de mivel nem volt érkező társ, a vendégvédők felszabadítottak. A hajrában Miloszavics próbálkozott többször is, de a vendégek kapusa mindkét esetben számított a lövésre, s ugyanez volt a helyzet Boszics próbálkozásakor is, így az első játékrészben nem esett gól.

A második játékrészben Nemanja Miljanovics cserékkel igyekezett még támadóbbá és veszélyesebbé tenni a Topolyát, érkezett Prestige Mboungou, Mezei Szabolcs és Dragoljub Szavics is, s a 74. percben a kongói légiós lövését védte Popovics kapus, a kipattanó Szavicsé lett, aki egy csellel becsapta a védőt, de elpattant tőle a labda, így a vendégek kapusa és Vidojevics magukat nem kímélve belecsúsztak a lövésbe, utóbbit ápolni is kellett utána.

Négy perccel a vége előtt Sztefan Jovanovics viharzott el a jobb szélen, pontos középre adására Szasa Jovanovics érkezett, s sikerült is kapura lőnie, de a kapu közepébe tartó lövés nem okozott gondot Popovics kapusnak.

A Topolya 26 mérkőzésen 30 pontot gyűjtött, s négy fordulóval az alapszakasz vége előtt a 11. helyen áll a 16 csapatos bajnokságban. A következő fordulóban a Topolya a második helyen álló Partizan vendégeként lép pályára: a 27. forduló mérkőzését szombaton, március 14-én 16 órai kezdettel rendezik meg Belgrádban.