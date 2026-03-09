Laporta: Azok a játékosok, akik Xavival veszítettek, Flickkel nyernek

Nemrégiben a La Vanguardia interjút készített a kétszeres Európa- és egyszeres világbajnok, négyszeres Bajnokok Ligája-győztes Xavi Hernándezzel, aki Joan Laporta ellenjelöltjét, Victor Fontot támogatja az FC Barcelona elnöki posztjáért folytatott küzdelemben. A beszélgetésben Xavi elmondta: 2023-ban, amikor ő volt a katalán csapat vezetőedzője, Laporta akadályozta meg, hogy Lionel Messi visszatérjen a csapathoz.

„Laporta megkezdte a tárgyalásokat Leo édesapjával, zöld utat kaptunk a ligától, de aztán az elnök letett a dologról. Szó szerint azt mondta nekem, hogy ha Leo visszajön háborút indít ellene, és ezt nem engedheti megtörténni” – mondta Xavi, aki az interjúban arról is beszélt, hogy a Barcelonánál a szálakat a háttérből Laporta tanácsadója, volt sógora, Alejandro Echevarria mozgatja, aki az ő 2024-es menesztésében is komoly szerepet játszott.

Az egykori csapatkapitány és vezetőedző vádjaira Joan Laporta is reagált a Victor Fonttal folytatott, nyilvános elnökjelölti vitában, s válaszában nem kímélte a Barca-ikont.

„Nagyon fájt, amit Xavi mondott. Amikor ezeket a kijelentéseket olvastam, Hansi Flickre gondoltam. Klubelnöknek lenni nem könnyű, mert nehéz döntéseket kell meghozni. Amikor Xavi volt az edzőnk, úgy láttam, hogy vele továbbra is veszíteni fogunk, és amit a csapat a távozása óta produkál, megerősített abban, hogy jól döntöttem. Ugyanazok a játékosok, akik vele veszítettek, Flickkel nyernek – vitte be a gyomrost volt vezetőedzőjének Laporta. – Xavi káoszt akar, de ott áll mögötte valaki, és én tudom, hogy ez a valaki Victor Font.”