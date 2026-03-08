Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

A DAC legyőzte a Zólyombrézót, és tovább üldözi a Slovant a Niké Ligában

2026.03.08. 19:57
Kiegyenlített küzdelem zajlott... (Fotó: DAC)
Címkék
Podbrezová DAC Dunaszerdahely Podbrezova Nike Liga
Az utóbbi évek egyik legfontosabb találkozóján a megtizedelt DAC odahaza 2–1-re legyőzte a Zólyombrézót. A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) rájátszásának első fordulója után továbbra is a Slovan nyomában a sárga-kék társaság.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
DAC–Zólyombrézó 2–1 (1–1)
Dunaszerdahely, MOL Aréna, 3916 néző. Vezette: Královic
DAC: Bartels – Blazek (Kapanadze, 64.), Kacsaraba, Nemanic, Méndez – Bationo, Ouro (Jencus, 90.), Tuboly – Kmet (Sylla, 69.), Gruber (Blasko, 90.), Lábo (Kukovec, 64.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
Zólyombrézó: Juricka – Lampreht, Luka, Mielke – Kovácik, Stefánik, Palumets (Chyla, 73.), Deml (Sanusi, a szünetben) – Galcík (Kiminetsz, 82.), Siler (Paraj, 73.), Szilagadze (Mrvaljevics, 82.). Vezetőedző: Stefan Markulík
Gólszerző: Tuboly (12. – 11-esből), Ouro (76.), ill. Galcík (35.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A szerdai, kassai kupakiesés után érdekesek voltak az események a DAC háza táján. A B-közép már másnap kiadott egy közleményt, miszerint „a csapattól elvárt szinttől messze elmaradó teljesítményt követően úgy döntött, hogy a vasárnapi mérkőzésen nem lesz szervezett szurkolás. A B-közép szektorai üresen maradnak. A további lépéseink a klub kommunikációjától, valamint a pályán mutatott játéktól és a játékosok hozzáállásától függnek” – jelent meg a közösségi hálón.

A hazai klub egy beszélgetést kezdeményezett a játékosok – Taras Kacsaraba és Tuboly Máté –, valamint a szurkolók vezére, Mucska Attila „Mucsesz” között. Ezen felül a MOL Akadémia területén a helyi katolikus esperes, ft. Bozay Krisztián megáldotta a klubot, a játékosokat és az akadémia tereit, bízva abban, hogy ez erőt ad mindenkinek a következő hetekre. Az edzői stáb és a játékosok tudatosították, milyen ellenfél vár rájuk. A Niké Liga tavaszi szezonjának legjobb csapata a Zólyombrézó, amely 2026-ban vasárnap estig mind az öt tétmérkőzését megnyerte úgy, hogy mérkőzéseként több mint négy gólt szerzett. A hazaiaknál továbbra is nyolc sérült játékos hiányzott. Branislav Fodrek vezetőedző a csatársor közepére állította a 17 éves Adam Lábót, míg a szerdai meccshez képest Jupien Bationo és Filip Blazek is a kezdőcsapatba került.

A B-közép a mérkőzés elején üresen tátongott, illetve egy „Mindig csak jövőre” feliratú molinó díszelgett a lelátón. A szurkolók ezzel arra utaltak, hogy csapatuk már több évtizede nem nyert semmilyen serleget. A molinót néhány perccel a kezdés előtt eltávolították a biztonsági emberek, majd az üres B-közép helyén megjelent Világi Oszkár klubtulajdonos és fia, Világi Bálint, aki a győri ETO FC sportfejlesztési menedzsere, és onnan figyelték a találkozót. A szurkolótábor hiánya miatt nem volt „igazi” a Nélküled és a Himnusz sem…

A MOL Aréna szokatlan csendjében szimpatikusan kezdett a megtizedelt Dunaszerdahely. A 11. percben egy ügyes letámadás és a vendégek kapusa, Matej Juricka hibája után a hálóőr már csak szabálytalankodni tudott Samsindin Ouro ellen, és a megítélt büntetőt Tuboly Máté magabiztosan értékesítette. A vendégek igyekeztek, de a hazai csapat jól állta a sarat, és gyors támadásokkal próbálta megjátszani a labdákat. Nagyon jól mozgott a fiatal Lábo, akin nem lehetett érezni, hogy mindössze 17 éves, és most először szerepel a kezdőcsapatban. Fél óra játék után egy nagyszerű kombináció végén Ouro közelről csak a kapufát találta el, amely már a harmincadik DAC-kapufa volt ebben az idényben. Az ellenakció végén Roman Galcík 24 méterről kilőtte a jobb sarkot.

A szünet után óriási bravúrt mutatott be Jan Bartens, fantasztikus mozdulattal tolta szögletre Galcík lövését, majd Luka Szilagadze próbálkozását védte a hazai kapus. A 75. percben nagyot mentett a hazaiak csapatkapitánya, Kacsaraba, majd az ellenakció végén Ouro lövése Filip Mielken irányt változtatott, és a labda a hálóba vágódott. Ezután magasabb fokozatra kapcsolt a Zólyombrézó, beszorította a DAC-ot, de a hazaiak hősies védekezése után a MOL Arénában maradt a három pont. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

Podbrezová DAC Dunaszerdahely Podbrezova Nike Liga
