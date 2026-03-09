Gyász: 101. életévében elhunyt Füzesséry Gyula kajak-kenu mesteredző

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) a honlapján felidézte, hogy Füzesséry Gyula 1925. december 17-én született. A II. világháború idején Hábl Károly „alakulatánál” szolgált, ahová a Charlie bácsiként ismert férfi az összes jó kajakost összegyűjtötte, hogy megmentse őket a fronttól. Köztük volt az akkor húszas éveiben járó Füzesséry is, aki az akkor megalapított KASE-ból nem sokkal később az Elektromos Művekbe igazolt.

Még aktív versenyző volt, amikor a fiatalabbak felkérték, hogy legyen az edzőjük, segítse őket a felkészülésben. Ifjú edzőként tanulmányozta az úszásban, az atlétikában használatos módszereket, és azok alapján állította össze edzésterveit. Munkája hamar sikert eredményezett a sportolók számára, ezért 1953-ban Bonn Ottó hívására a válogatott felkészítését is elvállalta az 1954-es világbajnokságra. Maconban a magyar csapat minden előzetes várakozást felülmúlva hat arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet szerzett. Ahogy az akkor 28 éves Füzesséry Gyula fogalmazott: „valóságos csodának számított akkor ez az eredmény, berobbantunk a világ élvonalába.”

Két évvel később, a melbourne-i olimpián az Urányi János, Fábián László kajakpáros tízezer méteren megszerezte a magyar kajak-kenu sport első ötkarikás aranyérmét, amelyet további három ezüst és három bronz követett. Az olimpiát követően hivatalosan is a válogatott szövetségi kapitánya lett, majd 1963-ban felkérték az akkor alakuló KSI kajak-kenu szakosztály vezetőedzőjének. Irányításával a következő években ez a műhely tette le a mai sportági utánpótlásképzés alapjait.

Szakmai meglátásait, edzéselméleti gondolatait több könyvben is megírta. Fiatalon került a mesteredzők közé, majd a külföldi munkák is megtalálták. Dolgozott Kubában, Dél-Koreában, Spanyolországban, sőt közel a hetvenhez Portugáliában is megfordult.

„Füzesséry Gyula vitathatatlanul az egyik, ha nem legnagyobb hatású edző, akinek köszönhetően világszinten is kiemelkedővé vált a magyar kajak-kenu. Az 1954-es maconi világbajnokságon elért sikerek megalapozták a sportág jövőjét, megbecsültségét, ezekben neki elévülhetetlen érdemei vannak. 2010-ben megkapta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség életműdíját, az Arany Érdemérmet, a Dr. Baráth Etele Székházban pedig az egyik tárgyalóterem is az ő nevét viseli” – írta az MKKSZ.

Tavaly decemberben ünnepelte 100. születésnapját. Idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Életműdíj Trófea elismerésében részesült.

Füzesséry Gyulát a Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti.