Vízilabda: a Nagyváradot kapta a BVSC a férfi Eurokupában

A zuglóiak közösségi oldalának beszámolója szerint a hétfői sorsoláson az is eldőlt, hogy Varga Dániel vezetőedző együttese március 18-án fogadja a nagyváradiakat, míg a visszavágót március 28-án játssza idegenben.

A sorsolás alapján a BVSC továbbjutás esetén az elődöntőben – április 25-én és május 9-én – a görög Panathinaikosszal, vagy a 16 között a Szolnokot kettős győzelemmel búcsúztató horvát Jadran Splittel csap össze. A finálé május 23-án és június 6-án lesz, s ha a fővárosiak oda is bejutnak, hazai medencében vívhatják a visszavágót.

A BVSC a nyolcaddöntőben a Vasasnál bizonyult jobbnak.

FÉRFI VÍZILABDA, EUROKUPA

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz alapján)

Primorac Kotor (montenegrói) / Jug Dubrovnik (horvát)–Radnicski Kragujevac (szerb)

Marseille (francia)–Sabadell (spanyol)

Panathinaikosz (görög)–Jadran Split (horvát)

BVSC-Manna ABC–C.S.M. Oradea (román)