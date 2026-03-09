Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: a Nagyváradot kapta a BVSC a férfi Eurokupában

2026.03.09. 15:47
Mészáros Mátyás négy gólt dobott a Szolnok elleni visszavágón (Fotó: Balogh László)
Az egyetlen versenyben maradt magyar csapat, a BVSC-Manna ABC a román C.S.M. Oradea együttesével találkozik a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében.

A zuglóiak közösségi oldalának beszámolója szerint a hétfői sorsoláson az is eldőlt, hogy Varga Dániel vezetőedző együttese március 18-án fogadja a nagyváradiakat, míg a visszavágót március 28-án játssza idegenben.

A sorsolás alapján a BVSC továbbjutás esetén az elődöntőben – április 25-én és május 9-én – a görög Panathinaikosszal, vagy a 16 között a Szolnokot kettős győzelemmel búcsúztató horvát Jadran Splittel csap össze. A finálé május 23-án és június 6-án lesz, s ha a fővárosiak oda is bejutnak, hazai medencében vívhatják a visszavágót.

A BVSC a nyolcaddöntőben a Vasasnál bizonyult jobbnak.

FÉRFI VÍZILABDA, EUROKUPA
A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz alapján)
Primorac Kotor (montenegrói) / Jug Dubrovnik (horvát)–Radnicski Kragujevac (szerb) 
Marseille (francia)–Sabadell (spanyol)
Panathinaikosz (görög)–Jadran Split (horvát)
BVSC-Manna ABC–C.S.M. Oradea (román)

 

