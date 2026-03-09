Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: Liverpool–Tottenham Hotspur az angol élvonalban

2026.03.09. 14:17
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó, illetve válogatott magyar labdarúgók heti tétmérkőzései. (A külön nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.)

 MÁRCIUS 9., HÉTFŐ 

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Emmen
AZ II: Kovács Bendegúz

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Tondela–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Liga II (2. osztály)
16.00: ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Eyüpspor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond

 

 MÁRCIUS 10., KEDD 

BAJNOKOK LIGÁJA
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
Galatasaray: Sallai Roland
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Portsmouth–Swansea City
Portsmouth: Kosznovszky Márk

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Genk II–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan 

SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, negyeddöntő
18.00: Zsolna–Trencsén
Zsolna: Szánthó Regő

 

 MÁRCIUS 11., SZERDA 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Oxford United–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: West Bromwich Albion–Southampton
West Bromwich: Callum Styles

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Gent II–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán

CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Csütörtök, 0.30: Nashville SC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel

 

 MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK 

KONFERENCIALIGA
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
AEK: Varga Barnabás
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német)
Olomouc: Baráth Péter

SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, negyeddöntő
17.30: Bravo–NK Nafta
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

 

 MÁRCIUS 13., PÉNTEK 

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: Waalwijk–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
20.30: Modena–Spezia
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Superliga
16.30: Otelul–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence

 

 MÁRCIUS 14., SZOMBAT 

ANGLIA
Premier League
16.00: Burnley–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
16.00: Millwall–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Hull City
West Bromwich: Callum Styles

AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Grazer AK–Wolfsberger AC
GAK: Jánó Zétény

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
14.00: FC Bruges II–Beveren
FC Bruges II: Ostoici Stefan 
20.00: Kortrijk–OC Charleroi
Kortrijk: Dénes Vilmos

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
18.00: Toronto FC–New York Red Bulls
Toronto: Sallói Dániel
23.15: Columbus Crew–Nashville SC
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 0.30: Charlotte–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Hoffenheim–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Bochum
Hertha: Dárdai Márton

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Steaua Bucuresti–Poli Iasi
Steaua: Huszti András
10.00: Sepsi OSK–ASA Marosvásárhely
Sepsi: Sigér Dávid 
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Szatmárnémeti CSM Olimpia–CS Dinamo Bucuresti
Olimpia: Vida Kristopher

SZERBIA
Szuperliga
14.00: Radnicski Nis–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
16.00: Partizan Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Nagyszombat–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
Alsóház
15.30: Rózsahegy–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
15.30: Eperjes–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
II. Liga (másodosztály)
14.30: Somorja–Puhó
Somorja: Csorba Noel

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
11.30: Kocaelispor–Konyaspor
Kocaelispor: Balogh Botond
14.00: Trabzonspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
18.00: Galatasaray–Basaksehir
Galatasaray: Sallai Roland

 

 MÁRCIUS 15., VASÁRNAP

ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
14.30: Red Bull Salzburg–Rapid Wien
Salzburg: Redzic Damir
Rapid: Bolla Bendegúz

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Lommel–Francs Borains
Lommel: Vancsa Zalán

CIPRUS
Cyprus League
15.00: Anorthoszisz–Apollon
Anorthoszisz: Kiss Tamás

CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.30: Sigma Olomouc–Karvina
Olomouc: Baráth Péter

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Lyon
Le Havre: Loic Nego

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.30: Atromitosz–AEK Athén
AEK: Varga Barnabás

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Zaglebie Lubin–Lech Poznan
Zaglebie: Szabó Levente

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Freiburg–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán 

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Rio Ave–Estrela
Rio Ave: Nikitscher Tamás

SKÓCIA
Premiership
15.00: Dundee FC–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
16.15: Granada–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron

SZERBIA
Szuperliga
19.30: Radnicski 1923–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél

SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Slovan Bratislava–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő

 

 MÁRCIUS 16., HÉTFŐ 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Portsmouth–Derby County
Portsmouth: Kosznovszky Márk

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Maastricht
AZ II: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Pogon Szczecin–Korona Kielce
Pogon: Szalai Attila, Molnár Rajmund

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
15.30: NK Nafta–Dravinja
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

 

Ezek is érdekelhetik