Heti légiósprogram: Liverpool–Tottenham Hotspur az angol élvonalban

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Emmen
AZ II: Kovács Bendegúz
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Tondela–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga II (2. osztály)
16.00: ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Eyüpspor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
MÁRCIUS 10., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
Galatasaray: Sallai Roland
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Portsmouth–Swansea City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Genk II–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, negyeddöntő
18.00: Zsolna–Trencsén
Zsolna: Szánthó Regő
MÁRCIUS 11., SZERDA
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Oxford United–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: West Bromwich Albion–Southampton
West Bromwich: Callum Styles
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Gent II–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán
CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Csütörtök, 0.30: Nashville SC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
AEK: Varga Barnabás
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német)
Olomouc: Baráth Péter
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, negyeddöntő
17.30: Bravo–NK Nafta
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: Waalwijk–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
20.30: Modena–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Otelul–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Burnley–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
16.00: Millwall–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Hull City
West Bromwich: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
17.00: Grazer AK–Wolfsberger AC
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
14.00: FC Bruges II–Beveren
FC Bruges II: Ostoici Stefan
20.00: Kortrijk–OC Charleroi
Kortrijk: Dénes Vilmos
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
18.00: Toronto FC–New York Red Bulls
Toronto: Sallói Dániel
23.15: Columbus Crew–Nashville SC
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 0.30: Charlotte–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Hoffenheim–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Bochum
Hertha: Dárdai Márton
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Steaua Bucuresti–Poli Iasi
Steaua: Huszti András
10.00: Sepsi OSK–ASA Marosvásárhely
Sepsi: Sigér Dávid
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Szatmárnémeti CSM Olimpia–CS Dinamo Bucuresti
Olimpia: Vida Kristopher
SZERBIA
Szuperliga
14.00: Radnicski Nis–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
16.00: Partizan Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Nagyszombat–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
Alsóház
15.30: Rózsahegy–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
15.30: Eperjes–Komárom
Komárom: Szűcs Patrik
II. Liga (másodosztály)
14.30: Somorja–Puhó
Somorja: Csorba Noel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
11.30: Kocaelispor–Konyaspor
Kocaelispor: Balogh Botond
14.00: Trabzonspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
18.00: Galatasaray–Basaksehir
Galatasaray: Sallai Roland
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
14.30: Red Bull Salzburg–Rapid Wien
Salzburg: Redzic Damir
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Lommel–Francs Borains
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League
15.00: Anorthoszisz–Apollon
Anorthoszisz: Kiss Tamás
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.30: Sigma Olomouc–Karvina
Olomouc: Baráth Péter
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Lyon
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.30: Atromitosz–AEK Athén
AEK: Varga Barnabás
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Zaglebie Lubin–Lech Poznan
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Freiburg–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Rio Ave–Estrela
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SKÓCIA
Premiership
15.00: Dundee FC–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
16.15: Granada–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
19.30: Radnicski 1923–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Slovan Bratislava–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
MÁRCIUS 16., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Portsmouth–Derby County
Portsmouth: Kosznovszky Márk
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Maastricht
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Pogon Szczecin–Korona Kielce
Pogon: Szalai Attila, Molnár Rajmund
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
15.30: NK Nafta–Dravinja
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin