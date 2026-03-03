Nemzeti Sportrádió

A végén jöttek a gólok – a Liverpool kikapott Wolverhamptonban

2026.03.03. 23:19
null
Szoboszlai Dominiknak nem hozott szerencsét az új frizura a Wolverhampton ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Liverpool FC Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton Kerkez Milos
A bajnok Liverpool egy sokáig unalmas meccsen, 94. percben kapott góllal 2–1-re kikapott az utolsó helyen álló Wolverhampton Wanderers vendégeként. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milost a második félidőben lecserélték.

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (0–0)
Wolverhampton, Molineux Stadion, 30 247 néző. Vezette: Bramall
Wolverhampton: José Sá – Doherty (Y. Mosquera, 59.), M. Bueno, Krejcí – Tchatchoua, A. Gomes (Bellegarde, 59.), J. Gomes, André, Wolfe (H. Bueno, 81.) – M. Mané (R. Gomes, 70.), A. Armstrong (Arokodare, 59.). Menedzser: Rob Edwards
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (J. Gomez, 72.), Van Dijk, I. Konaté (Chiesa, 79.), Kerkez (Robertson, 65.) – A. Mac Allister, Gravenberch (C. Jones, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Ngumoha, 65.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: R. Gomes (78.), André (90+4.), ill. Szalah (83.)

Új frizura – Szoboszlai Dominik befont hajjal érkezett a wolverhamptoni Molineux Stadionba (ott, ahol 2022-ben 4–0-ra nyert a magyar válogatott tagjaként). A középpályás mellett Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőjében, és a bajnoki címvédő agresszívan, nagy lendülettel kezdett. A balhátvéd aktívan indította a mérkőzést, többször is felbukkant a bal oldalon, kísérve a támadásokat, több veszélyes beadása is volt. Fél óra is eltelt a nem túl eseménydús meccsből, amikor Szoboszlai Dominik 30 méterről vette célba a hazai kaput, de José Sá megfogta a labdát. Ment előre becsülettel a Liverpool, de nem sok kreativitás volt a játékában, a Wolves-védelem szilárdan állt a lábán. Arne Slot menedzser a minap azt mondta, kevéssé élvezetesek a PL-meccsek – ez tényleg nem volt az.

És a második félidőben sem – bő egy óra játék után a szakvezető lehívta Kerkez Milost a pályáról. A Liverpool a második félidőben próbált aktívabban futballozni, több lehetősége is akadt, igazi nagy helyzete azonban nem. Szoboszlai Dominik sokat volt játékban, 90 százalékos pontossággal passzolt. A tabella 20., utolsó helyén szerénykedő, biztos kiesőnek vélt Wolverhampton védekezett, és egy előrevágott labdával meglepte vendégét: a portugál Rodrigo Gomes elegánsan emelt a vendégek kapujába! Mohamed Szalah gyorsan egyenlített, már-már úgy tűnt, egy pontot szerez a bajnok, de végül annyit sem tudott: André lövését követően Joe Gomez lábán megpattant a labda, onnan pedig a liverpooli kapuba hullott. A két együttes pénteken ugyanitt az FA-kupában csap össze. 2–1

Angol labdarúgás
2 órája

Gól nélküli döntetlennel folytatódott a Bournemouth veretlenségi sorozata

Hat nyeretlen hazai bajnoki után győzött újra otthon az Everton; hosszú idő után ismét nyert idegenben a Sunderland.
   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

29

19

7

3

58–22

+36

64

  2. Manchester City

28

18

5

5

57–25

+32

59

  3. Manchester United

28

14

9

5

50–38

+12

51

  4. Aston Villa

28

15

6

7

38–30

+8

51

  5. Liverpool

29

14

6

9

48–39

+9

48

  6. Chelsea

28

12

9

7

49–33

+16

45

  7. Brentford

29

13

5

11

44–40

+4

44

  8. Everton

29

12

7

10

34–33

+1

43

  9. Bournemouth

29

9

13

7

44–46

–2

40

10. Fulham

28

12

4

12

40–42

–2

40

11. Sunderland

29

10

10

9

30–34

–4

40

12. Brighton 

28

9

10

9

38–35

+3

37

13. Newcastle

28

10

6

12

40–42

–2

36

14. Crystal Palace

28

9

8

11

30–34

–4

35

15. Leeds United

29

7

10

12

37–48

–11

31

16. Tottenham

28

7

8

13

38–43

–5

29

17. Nottingham Forest

28

7

6

15

26–41

–15

27

18. West Ham

28

6

7

15

34–54

–20

25

19. Burnley

29

4

7

18

32–58

–26

19

20. Wolverhampton

30

3

7

20

22–52

–30

16

 

 

Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Liverpool FC Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Gól nélküli döntetlennel folytatódott a Bournemouth veretlenségi sorozata

Angol labdarúgás
2 órája

„Hol vannak a tökös egyéniségek?” – Gullitnak elege lett a szögletrúgós, bedobásos fociból

Angol labdarúgás
11 órája

A csapat, amely nem ismer pardont – íme, Vinnie Jones legkeményebb tizenegye!

Angol labdarúgás
12 órája

Tovább tart a Videoton győzelmi szériája

Labdarúgó NB II
2026.03.02. 21:49

A játékosok pénztárcája bánja, ha a Tottenham kiesik a Premier League-ből

Angol labdarúgás
2026.03.02. 18:57

Arne Slot: A Premier League meccsei már nem élvezetesek...

Angol labdarúgás
2026.03.02. 11:35

Arteta a Chelsea elleni győzelem után: Majdnem megállt a szívem...

Angol labdarúgás
2026.03.02. 10:10

Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél

Légiósok
2026.03.02. 08:00
Ezek is érdekelhetik