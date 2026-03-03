A végén jöttek a gólok – a Liverpool kikapott Wolverhamptonban

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (0–0)

Wolverhampton, Molineux Stadion, 30 247 néző. Vezette: Bramall

Wolverhampton: José Sá – Doherty (Y. Mosquera, 59.), M. Bueno, Krejcí – Tchatchoua, A. Gomes (Bellegarde, 59.), J. Gomes, André, Wolfe (H. Bueno, 81.) – M. Mané (R. Gomes, 70.), A. Armstrong (Arokodare, 59.). Menedzser: Rob Edwards

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (J. Gomez, 72.), Van Dijk, I. Konaté (Chiesa, 79.), Kerkez (Robertson, 65.) – A. Mac Allister, Gravenberch (C. Jones, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Ngumoha, 65.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: R. Gomes (78.), André (90+4.), ill. Szalah (83.)

Új frizura – Szoboszlai Dominik befont hajjal érkezett a wolverhamptoni Molineux Stadionba (ott, ahol 2022-ben 4–0-ra nyert a magyar válogatott tagjaként). A középpályás mellett Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőjében, és a bajnoki címvédő agresszívan, nagy lendülettel kezdett. A balhátvéd aktívan indította a mérkőzést, többször is felbukkant a bal oldalon, kísérve a támadásokat, több veszélyes beadása is volt. Fél óra is eltelt a nem túl eseménydús meccsből, amikor Szoboszlai Dominik 30 méterről vette célba a hazai kaput, de José Sá megfogta a labdát. Ment előre becsülettel a Liverpool, de nem sok kreativitás volt a játékában, a Wolves-védelem szilárdan állt a lábán. Arne Slot menedzser a minap azt mondta, kevéssé élvezetesek a PL-meccsek – ez tényleg nem volt az.

És a második félidőben sem – bő egy óra játék után a szakvezető lehívta Kerkez Milost a pályáról. A Liverpool a második félidőben próbált aktívabban futballozni, több lehetősége is akadt, igazi nagy helyzete azonban nem. Szoboszlai Dominik sokat volt játékban, 90 százalékos pontossággal passzolt. A tabella 20., utolsó helyén szerénykedő, biztos kiesőnek vélt Wolverhampton védekezett, és egy előrevágott labdával meglepte vendégét: a portugál Rodrigo Gomes elegánsan emelt a vendégek kapujába! Mohamed Szalah gyorsan egyenlített, már-már úgy tűnt, egy pontot szerez a bajnok, de végül annyit sem tudott: André lövését követően Joe Gomez lábán megpattant a labda, onnan pedig a liverpooli kapuba hullott. A két együttes pénteken ugyanitt az FA-kupában csap össze. 2–1