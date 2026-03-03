A végén jöttek a gólok – a Liverpool kikapott Wolverhamptonban

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (0–0)
Wolverhampton, Molineux Stadion, 30 247 néző. Vezette: Bramall
Wolverhampton: José Sá – Doherty (Y. Mosquera, 59.), M. Bueno, Krejcí – Tchatchoua, A. Gomes (Bellegarde, 59.), J. Gomes, André, Wolfe (H. Bueno, 81.) – M. Mané (R. Gomes, 70.), A. Armstrong (Arokodare, 59.). Menedzser: Rob Edwards
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (J. Gomez, 72.), Van Dijk, I. Konaté (Chiesa, 79.), Kerkez (Robertson, 65.) – A. Mac Allister, Gravenberch (C. Jones, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Ngumoha, 65.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: R. Gomes (78.), André (90+4.), ill. Szalah (83.)
Új frizura – Szoboszlai Dominik befont hajjal érkezett a wolverhamptoni Molineux Stadionba (ott, ahol 2022-ben 4–0-ra nyert a magyar válogatott tagjaként). A középpályás mellett Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőjében, és a bajnoki címvédő agresszívan, nagy lendülettel kezdett. A balhátvéd aktívan indította a mérkőzést, többször is felbukkant a bal oldalon, kísérve a támadásokat, több veszélyes beadása is volt. Fél óra is eltelt a nem túl eseménydús meccsből, amikor Szoboszlai Dominik 30 méterről vette célba a hazai kaput, de José Sá megfogta a labdát. Ment előre becsülettel a Liverpool, de nem sok kreativitás volt a játékában, a Wolves-védelem szilárdan állt a lábán. Arne Slot menedzser a minap azt mondta, kevéssé élvezetesek a PL-meccsek – ez tényleg nem volt az.
És a második félidőben sem – bő egy óra játék után a szakvezető lehívta Kerkez Milost a pályáról. A Liverpool a második félidőben próbált aktívabban futballozni, több lehetősége is akadt, igazi nagy helyzete azonban nem. Szoboszlai Dominik sokat volt játékban, 90 százalékos pontossággal passzolt. A tabella 20., utolsó helyén szerénykedő, biztos kiesőnek vélt Wolverhampton védekezett, és egy előrevágott labdával meglepte vendégét: a portugál Rodrigo Gomes elegánsan emelt a vendégek kapujába! Mohamed Szalah gyorsan egyenlített, már-már úgy tűnt, egy pontot szerez a bajnok, de végül annyit sem tudott: André lövését követően Joe Gomez lábán megpattant a labda, onnan pedig a liverpooli kapuba hullott. A két együttes pénteken ugyanitt az FA-kupában csap össze. 2–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
29
19
7
3
58–22
+36
64
|2. Manchester City
28
18
5
5
57–25
+32
59
|3. Manchester United
28
14
9
5
50–38
+12
51
|4. Aston Villa
28
15
6
7
38–30
+8
51
|5. Liverpool
29
14
6
9
48–39
+9
48
|6. Chelsea
28
12
9
7
49–33
+16
45
|7. Brentford
29
13
5
11
44–40
+4
44
|8. Everton
29
12
7
10
34–33
+1
43
|9. Bournemouth
29
9
13
7
44–46
–2
40
|10. Fulham
28
12
4
12
40–42
–2
40
|11. Sunderland
29
10
10
9
30–34
–4
40
|12. Brighton
28
9
10
9
38–35
+3
37
|13. Newcastle
28
10
6
12
40–42
–2
36
|14. Crystal Palace
28
9
8
11
30–34
–4
35
|15. Leeds United
29
7
10
12
37–48
–11
31
|16. Tottenham
28
7
8
13
38–43
–5
29
|17. Nottingham Forest
28
7
6
15
26–41
–15
27
|18. West Ham
28
6
7
15
34–54
–20
25
|19. Burnley
29
4
7
18
32–58
–26
19
|20. Wolverhampton
30
3
7
20
22–52
–30
16