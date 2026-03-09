Világi Oszkár a B-középből szurkolta ki a DAC győzelmét

Múlt szerdán meghiúsult a DAC egyik álma: a dunaszerdahelyi csapat Kassán 4–0-s vereséget szenvedett a Szlovák Kupa negyeddöntőjében, ezzel biztossá vált, hogy ebben a szezonban sem hódítja el a trófeát. Az ultrák a súlyos vereség után bojkottot hirdettek: kijelentették, hogy vasárnap, a Zólyombrézó elleni hazai bajnoki összecsapáson üresen hagyják a szektorukat.

A stadionba érkezve szomorú látvány fogadta a jelenlévőket: üres volt a B-közép. Egészen az első sípszóig. Ekkor ugyanis az elhagyatott lelátórészen megjelent Világi Oszkár klubtulajdonos, és onnan nézte végig a meccset, ezzel is érzékeltetve, hogy a csapat mögött áll.

„Ez jelzés volt. Azt szerettük volna megmutatni, hogy szurkolóból csak egyféle van: az, aki jóban-rosszban a csapat mellett áll. Nincs kétféle szurkoló. Aki szereti a DAC-ot, az a nehéz időkben is kitart. Vannak rossz napok és jó napok is” – mondta lapunknak Világi Oszkár, aki tisztában van azzal, hogy jelenleg nincs könnyű helyzetben a csapat. Ez meg is mutatkozott a Kassa elleni Szlovák Kupa-negyeddöntőn.

„Nehéz időszakot élünk. Folyamatosan sérülések tizedelnek minket, és nincs olyan csapat, amely kilenc játékost – köztük hat kezdőt – úgy tudna pótolni, hogy az ne látszódjon a teljesítményén. Különösen egy olyan tétmérkőzésen, mint a kassai volt. Kaptunk két gyors gólt, és amikor vissza akartunk jönni a meccsbe, már nem sikerült. Szomorú mérkőzés volt, s talán én voltam a legszomorúbb miatta” – fejtette ki véleményét a DAC tulajdonosa.

A sárga-kékekre a vereség után hosszú út várt Kassáról haza, s néhány napon belül sorsdöntő mérkőzés következett, amelyen eldőlhetett, hogy a csapat komolyan versenyben marad-e a bajnoki címért. Ráadásul az a Zólyombrézó volt az ellenfél, amely tavasszal Szlovákiában a legjobb formában futballozott, és sorban aratta a nagy különbségű győzelmeket – rövid időn belül meg kellett találni a kiutat a nehéz helyzetből.

„Ilyenkor van szüksége a csapatnak segítségre. A tabella második helyéről vártuk ezt a találkozót, olyan ellenfél ellen, amely idén öt meccset nyert meg sorozatban, huszonkettő kettes gólkülönbséggel. A nehézségeink ellenére elvégeztük a feladatunkat, és vasárnap este kettő egyre legyőztük a Zólyombrézót. Vezettünk, az ellenfél egyenlített, de végül a magunk javára fordítottuk a meccset. Olyan csapat vitte ezt véghez, amely nagyon mélyről jött vissza. Szerdán még a legmélyebb gödörben voltunk, most pedig győztünk. Mi billentette felénk a mérleg nyelvét? Egymásért küzdöttünk, és mindenki a szívét-lelkét kitette a pályára. Olyan játékosok is pályára léptek, akik betegek voltak, mégis végigharcolták a mérkőzést. Ez a DAC. És ezt soha nem szabad elfelejteni.”

Világi Oszkár szerint nehéz megérteni a szurkolók döntését.

„Ha valaki a legnehezebb pillanatban bojkottálja a csapatot, azt nehéz elfogadni. Az edzőnk is elmondta: nem kifogás az, hogy kilenc játékos sérült, hanem tény. Ha egy csapatból ennyi futballista hiányzik, azt mindenki megérzi – még a világ legjobb csapata is. Ez egyszerűen a helyzet, és éppen ilyenkor kell a csapat mellett kitartani” – zárta gondolatait a dunaszerdahelyi klub tulajdonosa.