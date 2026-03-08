Videó: Schäfert már a 20. percben kiállították – napra pontosan két év után kapott újra piros lapot

A St. Pauli–Frankfurt meccsről sokat elmond, hogy úgy telt el egy óra belőle, hogy csupán egyetlen, kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, a labdát egyébként hetven százalékban birtokló vendégek részéről. A meccs a folytatásban sem igazán pörgött fel (bár összesen kétszer-kétszer azért eltalálták a felek a kaput), így maradt a gól nélküli döntetlen.

A Frankfurt így november óta (legutóbb november 22-én Kölnben tudott nyerni 4–3-ra) továbbra is nyeretlen idegenbeli bajnokin, a St. Paulinak viszont megszakadt a győzelmi szériája, ugyanis a legutóbbi két meccsét, a Hoffenheim és a Werder ellenit megnyerte.

Nem született gól a St. Pauli és a Frankfurt meccsén (Fotó: facebook.com/FCSP)

A később kezdődő Union Berlin–Werder Bremen meccsen kezdő volt Schäfer András, aki rögtön a meccs elejétől nagyon aktív volt. Az első percekben az ő átadása után próbált meg ollózni Leopold Querfeld, de nem találta el igazán a labdát, majd Schäfer kapott egy rúgást az ellenféltől, lent is maradt egy pillanatra – szerencsére folytatni tudta a játékot. A 16. percben tizenegyeshez jutottak a hazaiak, amikor Niklas Stark lerántotta Ilyas Ansah-t, a büntetőt pedig a ghánai-német Derrick Köhn váltotta gólra, aki nyáron a Werdertől igazolt az Unionba, melyben az első gólját szerezte.

Nem sokkal később, a 20. percben emberhátrányba került az Union, és éppen Schäfer András kapott piros lapot, amiért egy párharc során rálépett Jens Stage lábára. Schäfer az idénybeli 21. bajnoki meccsén kapta első piros lapját ebben az évadban, a Bundesligában legutóbb napra pontosan két éve (2024. március 8.), a Stuttgart ellen állították ki a magyar válogatott középpályást, azt a meccset 2–0-ra elveszítette az Union.

Schäfer András szabálytalansága a képre kattintva tekinthető meg videón!

Ezen a meccsen a vendégek Olivier Deman 19 méteres, felső sarkos lövésével a 31. percben használták ki az emberelőnyt – gyönyörű gól volt, majd a 35. percben a hetedik gólját szerző Stage fejesével fordított a Werder, ez volt a vendégek első szöglet utáni gólja ebben a bajnoki idényben. A második félidőben a brémaiak még két gólt szereztek, így nagyon simán, 4–1-re győztek.

A MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

St. Pauli–Eintracht Frankfurt 0–0

Union Berlin–Werder Bremen 1–4 (Köhn 18. – 11-esből, ill. Deman 31., Stage 36., Grüll 67., Covic 90+4.)

Union: Schäfer András kezdett, a 20. percben kiállították

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Péntek

Bayern München–Borussia Mönchengladbach 4–1

Szombat

Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3

Heidenheim–Hoffenheim 2–4

Mainz–VfB Stuttgart 2–2

RB Leipzig–Augsburg 2–1

Wolfsburg–Hamburg 1–2

1. FC Köln–Borussia Dortmund 1–2