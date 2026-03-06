Willi Orbán a 250. lipcsei Bundesliga-meccse után elárulta, mi hiányzik neki

A múlt héten, a Hamburg elleni bajnoki különleges mérkőzés volt: Willi Orbán lett az első játékos, aki elérte az RB Leipzig színeiben a 250. Bundesliga-mérkőzést és éppen a korábbi klubrekorder, Yussuf Poulsen jelenlegi csapata ellen, a dán válogatott támadó csereként pályára is lépett a HSV-ben. Poulsen 2016 és 2025 között 233 élvonalbeli bajnokin játszott a Leipzigben. Orbán a pályafutása során összesen 252-szer szerepelt a német élvonalban, ebből két meccsen, 2011–2012-ben még az 1. FC Kaiserslautern játékosaként, 2016-tól pedig az RB Leipzigben.

„A 250. meccs egy nagyon különleges mérföldkő. A klub és én együtt fejlődtünk, sok mindent értünk el közösen” – idézi a jubileum kapcsán az rbleipzig.com a 33 éves Willi Orbánt, aki kétszer Német Kupát, egyszer Szuperkupát nyert a lipcseiekkel. A 64-szeres magyar válogatott védő arról is beszélt, mi hiányzik neki ebben az idényben.

„Kilenc évet játszottam le úgy, hogy három sorozatban játszottunk egyszerre. Őszintén szólva most egy kicsit túl hosszúnak tűnik a várakozás két meccs között. Mindannyian hiányoljuk a nemzetközi porondon eltöltött estéket. Ezen szeretnénk mindenképp változtatni” – utalt arra Orbán, hogy ebben az idényben a Leipzig nem szerepelhet az európai kupákban.

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy a több pihenő több lehetőséget ad a regenerálódásra, a felkészülésre, aminek meglehet a hozadéka a pályán elért eredményekben. A Leipzig jelenleg az 5. helyen áll a tabellán, de csak két pont a hátránya a 3. Hoffenheimmel szemben. A Hamburg elleni volt az első olyan meccs a bajnokságban, melyen hátrányba került, de fordítani tudott a Leipzig.

„Minden a megfelelő döntéseken múlik. Tisztában vagyunk azzal, hogyan tudjuk elkerülni a korábbi hibáinkat. A HSV ellen 1–0-s hátrányban sem kapkodtunk, hittünk magunkban, nyugodtak maradtunk, ragaszkodtunk a játéktervünkhöz, következetesen üldöztük a labdát.”

A klubhonlap Orbán kapcsán kiemeli, rengeteg időt szán az erőnléti edzésekre, „nem véletlen, hogy egy elpusztíthatatlan gépezetnek tartják” – fogalmaz az rbleipzig.com, amely azt is megemlíti, hogy a belső védő 69 százalék feletti szerelési arányával még mindig a Bundesliga legjobb védői közé tartozik.

„Pályafutásom korai szakaszában is hangsúlyt fektettem az erőnléti edzésekre, és az évek során egyre inkább finomítottam ezt a munkát, sokat tanultam – mondja Orbán. – Táplálkozás, terheléskezelés, sérülésmegelőzés, stabilitás, robbanékonyság. Az az igazság, hogy még 30 évesen is lehet fejlődni. A futballtudás, a taktika és a fizikai állapot szempontjából is. Minden nap örömmel járok az edzésekre, élvezem, amit csinálok, nagyon élvezem a futballt, érzem az erőt a pályán.”