Légiósok: Varga fontos szerepet játszott az AEK góljában

Varga Barnabás a kezdőben kapott szerepet az AEK Athénnál, a fővárosiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést: Marin beadása után a magyar támadó fejesét Anagnasztopulosz kapus még hárította, de Harold Moukoudi gyorsan eszmélt, és a kipattanót a kapuba rúgta.

Az AEK az 56. percben növelhette volna előnyét, ám Luka Jovics büntetőt hibázott.

Varga végigjátszotta a mérkőzést, az AEK hárompontos előnyre tett szert a PAOK-kal és az Olympiakosszal szemben, igaz, a riválisok csak később játszanak.

GÖRÖG SZUPERLIGA

24. FORDULÓ

AEK Athén–Larisza 1–0