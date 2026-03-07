Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Varga fontos szerepet játszott az AEK góljában

2026.03.07. 19:05
(Fotó: Facebook, AEK FC)
légiósok Varga Barnabás AEK Athén Larisza
Varga Barnabás végig a pályán volt, az AEK Athén pedig 1–0-ra legyőzte a Lariszát a görög labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában.

Varga Barnabás a kezdőben kapott szerepet az AEK Athénnál, a fővárosiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést: Marin beadása után a magyar támadó fejesét Anagnasztopulosz kapus még hárította, de Harold Moukoudi gyorsan eszmélt, és a kipattanót a kapuba rúgta.

Az AEK az 56. percben növelhette volna előnyét, ám Luka Jovics büntetőt hibázott.

Varga végigjátszotta a mérkőzést, az AEK hárompontos előnyre tett szert a PAOK-kal és az Olympiakosszal szemben, igaz, a riválisok csak később játszanak.

GÖRÖG SZUPERLIGA
24. FORDULÓ
AEK Athén–Larisza 1–0

 

