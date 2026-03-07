Légiósok: Varga fontos szerepet játszott az AEK góljában
Varga Barnabás végig a pályán volt, az AEK Athén pedig 1–0-ra legyőzte a Lariszát a görög labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában.
Varga Barnabás a kezdőben kapott szerepet az AEK Athénnál, a fővárosiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést: Marin beadása után a magyar támadó fejesét Anagnasztopulosz kapus még hárította, de Harold Moukoudi gyorsan eszmélt, és a kipattanót a kapuba rúgta.
Az AEK az 56. percben növelhette volna előnyét, ám Luka Jovics büntetőt hibázott.
Varga végigjátszotta a mérkőzést, az AEK hárompontos előnyre tett szert a PAOK-kal és az Olympiakosszal szemben, igaz, a riválisok csak később játszanak.
GÖRÖG SZUPERLIGA
24. FORDULÓ
AEK Athén–Larisza 1–0
Legfrissebb hírek
Öt góllal lőtte be magát a felsőházba a Sepsi OSK
Légiósok
2026.02.28. 12:29
Először játszhat három magyar kieséses BL-meccsen!
Bajnokok Ligája
2026.02.27. 09:07
Ezek is érdekelhetik