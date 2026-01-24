Nemzeti Sportrádió

A Rennes ellen folytatta remek sorozatát a Lorient

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 19:01
null
Idegenben nyert a Lorient (Fotó: AFP)
Címkék
Lens Ligue 1 francia labdarúgás Rennes Marseille Monaco Le Havre Lorient
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a Lorient 2–0-ra nyert a Rennes vendégeként szombat délután.

A legutóbbi nyolc tétmérkőzésén veretlen Lorient a legutóbbi 11 meccséből egyszer vereséget szenvedő Rennes-hez látogatott. Nem kellett sokáig várni az első gólra, Jean-Victor Makengo már a harmadik percben betalált, korán vezetést szerezve a Lorient-nek. A folytatásban Noah Cadiou helyzeténél Brice Samba hárított, majd jött két hazai lehetőség, Breel Embolo kapu mellé fejelt, Alidu Seidu pedig a kapufát találta el. Noha mindkét csapatnak volt egy-egy lesgólja, alapvetően a Rennes dolgozott ki több helyzetet, de a befejezések rendre elkerülték Yvon Mvogo kapuját. Amikor pedig pontosan céloztak a hazaiak, akkor a svájci kapus hárított nagy bravúrral. A sok kihagyott helyzetet végül megbosszulta a Lorient, a csereként beálló Pablo Pagis a 77. percben eldöntötte a három pont sorsát, így a vendégek jó sorozata folytatódott.

FRANCIA LIGUE 1
19. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Rennes–Lorient 0–2 (Makengo 3., Pagis 77.)
KÉSŐBB
19.00: Le Havre–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Lens

Vasárnap játsszák
15.00: Nantes–Nice
17.15: Brest–Toulouse
17.15: Metz–Lyon
17.15: Paris FC–Angers
20.45: Lille–Strasbourg
Pénteken játszották
Auxerre–Paris SG 0–1 (Barcola 79.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Paris SG

19

14

3

2

41–15

+26

45

2. Lens

18

14

1

3

32–13

+19

43

3. Marseille

18

11

2

5

38–18

+20

35

4. Lyon

18

10

3

5

26–18

+8

33

5. Lille

18

10

2

6

33–25

+8

32

6. Rennes

19

8

7

4

30–27

+3

31

7. Strasbourg

18

8

3

7

28–22

+6

27

8. Toulouse

18

7

5

6

29–23

+6

26

9. Lorient

19

6

7

6

25–30

–5

25

10. Monaco

18

7

2

9

28–33

–5

23

11. Brest

18

6

4

8

24–29

–5

22

12. Angers

18

6

4

8

20–25

–5

22

13. Paris FC

18

5

4

9

23–29

–6

19

14. Le Havre

18

4

7

7

16–24

–8

19

15. Nice

18

5

3

10

21–34

–13

18

16. Nantes

18

3

5

10

17–30

–13

14

17. Auxerre

19

3

3

13

14–29

–15

12

18. Metz

18

3

3

12

19–40

–21

12

 

 

Lens Ligue 1 francia labdarúgás Rennes Marseille Monaco Le Havre Lorient
Legfrissebb hírek

Szerencsés góllal nyert a PSG az Auxerre vendégeként

Francia labdarúgás
22 órája

„Megcsináltam a házi feladatot” – a meccs emberének megválasztott Szoboszlai Dominik a Marseille elleni szabadrúgásgóljáról

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 23:51

Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 23:00

Mbappé és Vinícius vezérletével gálaelőadást tartott a Real Madrid

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 23:00

Ligue 1: a kelet-franciaországi presztízsmeccsen lezárta rossz szériáját a Strasbourg

Francia labdarúgás
2026.01.18. 19:10

Egygólos hazai sikerrel visszaugrott az élre a Lens

Francia labdarúgás
2026.01.17. 23:06

Varázsolt az aranylabdás: Ousmane Dembélé remek duplájával rangadót nyert a PSG

Francia labdarúgás
2026.01.16. 22:59

Francia Kupa: kilencet lőtt hatodosztályú ellenfelének a Marseille

Francia labdarúgás
2026.01.13. 22:51
Ezek is érdekelhetik