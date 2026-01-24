Bundesliga: fordított az Augsburg, oda a Bayern München veretlensége

Az első számú kapusát, Manuel Neuert csak a kispadra nevező Bayern München a 23. percben még vezetést szerzett Ito Hiroki góljával, ám a fordulást követően annyira hátradőlt az előny birtokában, hogy az Augsburg szép lassan visszajött a meccsbe. Arthur Chaves a 75. percben egyenlített, Han-Noah Massengo nem sokkal később pedig fordított.

Vincent Kompany csapata első bajnoki vereségét szenvedte el az idényben, így eldőlt, hogy veretlenül biztosan nem lesznek elsők a Bundesligában az így is magabiztosan vezető bajorok.

Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is helyet kapott az RB Leipzig kezdőcsapatában. Ezt meg is hálálták a magyarok, a lipcseiek ugyanis kapott gól nélkül hozták le a mérkőzést.

A vendégek háromgólos sikert arattak a Heidenheim otthonában: Bote Baku, Antonio Nusa és David Raum volt eredményes.

Fordított és nyert az Eintracht Frankfurt otthonában a Hoffenheim, míg a Mainz hazai pályán hajtotta végre ugyanezt a Wolfsburg ellen.

A Bayer Leverkusennek három pontot ért Lucas Vázquez gólja a Werder Bremennel szemben.



NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)

Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)

Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)

18.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

St. Pauli–Hamburg 0–0