BL: Marseille–Liverpool

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Liverpool az Olympique Marseille otthonában lép pályára – élőben az NSO-n!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0–0 – élőben az NSO-n!
Marseille, Stade Vélodrome. Vezeti: Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia, H. Traoré – Gouiri, Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők:
