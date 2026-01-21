Nemzeti Sportrádió

BL: Marseille–Liverpool

2026.01.21. 20:50
Fotó: Getty Images
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Liverpool az Olympique Marseille otthonában lép pályára – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0–0 élőben az NSO-n!
Marseille, Stade Vélodrome. Vezeti: Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia, H. Traoré – Gouiri, Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők:

