PL: Bournemouth–Liverpool

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 23. fordulójában a Bournemouth a Liverpoolt látja vendégül – élőben az NSO-n.
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool 2–1 – élőben az NSO-n!
Bournemouth, Vitality Stadion. Vezeti: Salisbury
Bournemouth: Petrovics – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez, Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola
Liverpool: Alisson – Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), ill. Van Dijk (45+1.)
A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik