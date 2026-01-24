Nemzeti Sportrádió

PL: Bournemouth–Liverpool

2026.01.24. 18:15
Fotó: Getty Images
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 23. fordulójában a Bournemouth a Liverpoolt látja vendégül – élőben az NSO-n.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool 2–1 – élőben az NSO-n!
Bournemouth, Vitality Stadion. Vezeti: Salisbury
Bournemouth: Petrovics – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez, Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola 
Liverpool: Alisson – Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), ill. Van Dijk (45+1.)

Ezek is érdekelhetik