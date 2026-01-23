Hiába lőtt gólt Koszta Márk, kikapott a kiesőjelölttől a Hapoel Petah-Tikva

A magyar csatár (aki kezdőként lépett pályára, és végigjátszotta az összecsapást) a 68. percben csapata egyenlítő gólját szerezte a bajnokság utolsó előtti helyén álló jeruzsálemi csapat otthonában, és sokáig így nézett ki, hogy ez egy pontot is ér majd a Petah-Tikva számára. A hazaiak azonban a hosszabbítás harmadik percében másodszor is betaláltak, így végül 2–1-re megnyerték a mérkőzést.

Koszta Márknak ez volt a hatodik gólja ebben az idényben izraeli csapatában. A Hapoel Petah-Tikva 20 forduló után a bajnokság hatodik helyén áll.

IZRAEL

Ligat Ha'Al

Hapoel Jeruzsálem–Hapoel Petah-Tikva 2–1 (Haimovich 56., Idoko 90+3., ill. Koszta M. 68.)