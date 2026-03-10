Videó: Kovács Bendegúz ismét betalált, közel jár idénybeli harmincadik góljához

Nemzeti Sportrádió

V. J.V. J.
2026.03.10. 13:07
Fotó: Getty Images, archív
légiósok Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
Kovács Bendegúz gólt szerzett a holland másodosztályú labdarúgó-bajnokságban csapata, az alkmaari AZ II Emmen ellen 3–2-re elbukott hétfői bajnokija során. A magyar csatár ebben a klubidényben minden sorozatot, azaz a helyi másodosztályt, U19-es bajnokságot és kupát, valamint az ifi BL-t egybevéve a 29. találatát szerezte meg.

Kovács Bendegúz az Emmen elleni bajnokin, az ellenfél 2–1-es vezetésénél talált be. Gólja a YouTube-ra történő átkattintás után tekinthető meg, 3.23-tól.

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
AZ II–Emmen 2–3
AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben állt be csereként, ő szerezte csapata második gólját.

 

