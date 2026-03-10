Videó: Kovács Bendegúz ismét betalált, közel jár idénybeli harmincadik góljához

Kovács Bendegúz az Emmen elleni bajnokin, az ellenfél 2–1-es vezetésénél talált be. Gólja a YouTube-ra történő átkattintás után tekinthető meg, 3.23-tól.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Emmen 2–3

AZ II: Kovács Bendegúz a szünetben állt be csereként, ő szerezte csapata második gólját.