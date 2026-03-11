Willi Orbánnal nem hosszabbít a Leipzig – sajtóhír

A Sport Bild beszámolója szerint a 2027 nyaráig érvényes szerződésű magyar válogatott védő legkésőbb jövő nyáron távozik az RB Leipzigtől, ugyanakkor, ha a klub szeretne valamennyi átigazolási díjat Orbánért, hamarabb kell távoznia. Az biztos, hogy az idény elején Orbán minden ajánlatra nemet mondott.

Az is lehet azonban, hogy a lipcsei klub megtartja szerződése kifutásáig a 64-szeres magyar válogatott védőt, s ingyen elengedi jövő nyáron – ebben az esetben drasztikusan megváltozhat a helyzete a klubon belül. Az ebben az idényben eddig mindössze húsz percet hiányzó Orbánnak a lap szerint maradása esetén jelentősen lecsökkenhet a következő idénybeli játékperceinek a száma, a klubja ugyanis egy gyors és technikás játékost szeretne a védelem közepébe, akire számíthat a támadások építésénél.

Willi Orbán még 2015 nyarán érkezett az RB Leipzighez, azóta 377 mérkőzésen lépett pályára a színeiben, s 35 gólt szerzett.

A Transfermarkt arról is beszámolt, hogy a Lipcse másik magyar játékosa, Gulácsi Péter is távozhat a klubtól jövő nyáron. Kész tényként írják, hogy Gulácsi a következő idényben a cserepadon kap majd helyet, s helyette Maarten Vandevoordt lesz az első számú kapus, míg a 35 éves magyar helyére az Augsburg 27 éves kapusa, Finn Dahmen az első számú kiszemelt, akinek szintén jövő nyáron jár le a szerződése. Tizenkét millióra becsült értékével egyébként a második legértékesebb német kapusnak számít.

Gulácsi Péter szintén 2015 nyara óta a lipcseiek játékosa, azóta összesen 361 mérkőzésen szerepelt a klubnál.