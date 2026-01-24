Légiósok: Sallai Roland és Varga Barnabás is gólpasszt adott, Vancsa Zalán gólt szerzett

Sallai Roland ezúttal is a kezdőben kapott helyet a Galatasarayban, Okan Buruk most is jobbhátvédként számolt a magyar válogatott játékossal. Sallai 70 percet töltött a pályán, és az 50. percben az ő jobbról érkező beadását fejelte be a Fatih Karagümrük hálójába Gabriel Sara.

A Galata a 3–1-es sikerének köszönhetően biztosan az élen zárja a fordulót.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 1–0-s győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában, az athéniak a Varga Barnabás, Luka Jovics támadókettőssel álltak fel. Az ő nevükhöz fűződik a mérkőzés egyetlen gólja, az első félidő hajrájában Varga átadásából a szerb támadó vágta be a labdát a kapuba.

Vargát a 73. percben váltotta Zini.

Vancsa Zalán a 60. percben, csapata 2–0-s hátrányánál lépett pályára, majd 12 perc múlva szépített. Ez még kevés lett volna, de a Lommel a ráadásban újabb két gólt szerzett, és megfordította az Eupen elleni bajnokit.

BELGA CHALLENGER PRO LEAGUE (II. osztály)

21. FORDULÓ

Lommel–Eupen 3–2

Lommel: Vancsa Zalán a 60. percben állt be csereként, a 72. percben gólt szerzett.

GÖRÖG SZUPERLIGA

18. FORDULÓ

Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1

AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.

TÖRÖK SÜPER LIG

19. FORDULÓ

Fatih Karagümrük–Galatasaray 1–3

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 70 percet játszott, az 50. percben gólpasszt adott.