Légiósok: Sallai Roland és Varga Barnabás is gólpasszt adott, Vancsa Zalán gólt szerzett
Sallai Roland ezúttal is a kezdőben kapott helyet a Galatasarayban, Okan Buruk most is jobbhátvédként számolt a magyar válogatott játékossal. Sallai 70 percet töltött a pályán, és az 50. percben az ő jobbról érkező beadását fejelte be a Fatih Karagümrük hálójába Gabriel Sara.
A Galata a 3–1-es sikerének köszönhetően biztosan az élen zárja a fordulót.
Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 1–0-s győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában, az athéniak a Varga Barnabás, Luka Jovics támadókettőssel álltak fel. Az ő nevükhöz fűződik a mérkőzés egyetlen gólja, az első félidő hajrájában Varga átadásából a szerb támadó vágta be a labdát a kapuba.
Vargát a 73. percben váltotta Zini.
Vancsa Zalán a 60. percben, csapata 2–0-s hátrányánál lépett pályára, majd 12 perc múlva szépített. Ez még kevés lett volna, de a Lommel a ráadásban újabb két gólt szerzett, és megfordította az Eupen elleni bajnokit.
BELGA CHALLENGER PRO LEAGUE (II. osztály)
21. FORDULÓ
Lommel–Eupen 3–2
Lommel: Vancsa Zalán a 60. percben állt be csereként, a 72. percben gólt szerzett.
GÖRÖG SZUPERLIGA
18. FORDULÓ
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.
TÖRÖK SÜPER LIG
19. FORDULÓ
Fatih Karagümrük–Galatasaray 1–3
Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 70 percet játszott, az 50. percben gólpasszt adott.