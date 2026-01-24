Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Sallai Roland és Varga Barnabás is gólpasszt adott, Vancsa Zalán gólt szerzett

2026.01.24. 20:38
Sallai Roland gólpasszt adott a Galatasarayban (Fotó: Facebook, Galatasaray)
Sallai Roland és Varga Barnabás egyaránt gólpasszt adott szombaton, előbbi a Galatasarayjal a Fatih Karagümrük, utóbbi az AEK-kel az Aszterasz otthonában nyert bajnoki mérkőzésen.

Sallai Roland ezúttal is a kezdőben kapott helyet a Galatasarayban, Okan Buruk most is jobbhátvédként számolt a magyar válogatott játékossal. Sallai 70 percet töltött a pályán, és az 50. percben az ő jobbról érkező beadását fejelte be a Fatih Karagümrük hálójába Gabriel Sara.

A Galata a 3–1-es sikerének köszönhetően biztosan az élen zárja a fordulót.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 1–0-s győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában, az athéniak a Varga Barnabás, Luka Jovics támadókettőssel álltak fel. Az ő nevükhöz fűződik a mérkőzés egyetlen gólja, az első félidő hajrájában Varga átadásából a szerb támadó vágta be a labdát a kapuba.

Vargát a 73. percben váltotta Zini.

Vancsa Zalán a 60. percben, csapata 2–0-s hátrányánál lépett pályára, majd 12 perc múlva szépített. Ez még kevés lett volna, de a Lommel a ráadásban újabb két gólt szerzett, és megfordította az Eupen elleni bajnokit.

BELGA CHALLENGER PRO LEAGUE (II. osztály)
21. FORDULÓ
Lommel–Eupen 3–2
Lommel: Vancsa Zalán a 60. percben állt be csereként, a 72. percben gólt szerzett.

GÖRÖG SZUPERLIGA
18. FORDULÓ
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.

TÖRÖK SÜPER LIG
19. FORDULÓ
Fatih Karagümrük–Galatasaray 1–3
Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 70 percet játszott, az 50. percben gólpasszt adott.

 

légiósok Galatasaray Varga Barnabás AEK Athén Sallai Roland
