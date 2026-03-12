Magyar válogatott igazolás Ausztriában, Csehországban, Szerbiában is, meglepetéscsatár Hollandiából

A téli átigazolási időszakot követő, az idei első válogatott kerethirdetést megelőző helyzetértékelésünkben országonként, ábécésorrendben nézzük végig több külföldön szereplő magyar labdarúgó aktuális helyzetét – fókuszban a klubot váltó játékosok, de mások is szóba kerülnek.

Angliával kezdve a sort az élre kívánkozik, hogy a Ferencvárostól 12 millió euróért az AFC Bournemouthhoz igazoló, 20 éves, kilencszeres válogatott Tóth Alex érkezésével a télen növekedett az angol élvonalban szereplő légiósaink száma. A középpályás kapcsán az már most látszik, hogy lassabb lesz a csapatba építési folyamata, mint volt korábban ugyancsak a Bournemouthban Kerkez Milosnak és a Liverpoolban Szoboszlai Dominiknak, hiszen januári érkezése óta hét Premier League-fordulóban négyszer léphetett pályára (kezdőként egyszer, az Everton ellen), összesen 97 perc jutott neki. Ugyanakkor Kerkez és Szoboszlai továbbra is alapembereknek számítanak a Liverpoolban, esetükben nem kell meccshiánytól tartania Marco Rossi szövetségi kapitánynak a jövő heti kerethirdetés előtt. A tavaly nyáron a Liverpoolhoz szerződött U21-es válogatott Pécsi Ármin pedig az U21-es csapat első számú kapusa, aki nem rég egy gólpasszal hívta fel magára a figyelmet.

PÉCSI ÁRMIN GÓLPASSZA A TOTTENHAM U21 ELLEN 4–2-RE MEGNYERT MECCSEN

Az angol másodosztályban szereplő magyarok közül Kosznovszky Márk (Portsmouth) decemberben keresztszalag-szakadást szenvedett, így ebben az idényben már nem szerepelhet, viszont a Blackburnben a válogatottban tavaly bemutatkozott Tóth Balázs a novemberi sérülését követően visszavette a helyét a csapat kapujában, és idén már 13 meccsen védett. Ugyancsak alapember a West Bromwich Albionban a 30-szoros magyar válogatott Callum Styles: 37 forduló alatt csak egyszer nem játszott klubjában és volt már két gólpassza is a WBA-ban többnyire balhátvédként szereplő játékosnak.

Az osztrák Bundesligában a válogatottban alapembernek számító Bolla Bendegúz 2026-ban egy meccset hagyott ki a bécsi Rapidban és februárban megszerezte idénybeli első gólját. Az egyszeres válogatott Redzic Damir február elején igazolt a szlovák Niké Ligában szereplő DAC-tól Salzburgba, Ausztriában négy bajnokin és egy kupameccsen lépett pályára, kétszer volt kezdő (jobbszélső támadóként), és azt a két meccset végigjátszotta, egy gyönyörű gólt is szerzett már – a LASK ellen a jobb szélről bal lábbal lőtt a hosszúba.

REDZIC DAMIR ELSŐ GÓLJA AUSZTRIÁBAN

Cipruson Kiss Tamás (Anorthoszisz) szerződést hosszabbított, majd rögtön megsérült, arccsonttörést szenvedett, azóta nem játszott. A téli átigazolási időszak fejleménye, hogy Kocsis Gergő 2018-as szereplése után ismét van magyarországi légiós a cseh élvonalban. Baráth Pétert a lengyel Rakówtól szerződtette januárban a Sigma Olomouc, amelyben nyolc tétmeccsen szerepelt már, és három gólt készített elő, csapatával bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe. A kétszeres válogatott középpályás 2023 óta nem kapott meghívót a nemzeti csapatba, de ha Csehországban a folytatásban is folyamatosan játszik, változhat a helyzet.

Az amerikai profi ligában (MLS) két változás történt magyar szempontból. A 18 éves Pintér Dániel állandó tagja lett az Inter Miami első keretének, de ebben az idényben bajnokin még nem cserélték be, kispadon ült. Sallói Dániel a Kansas Cityből a kanadai Torontóba szerződött, s három meccsen egy gólt szerzett új csapatában – az ő találatával nyertek 1–0-ra a Cincinnati ellen.

AZ ELSŐ SALLÓI-GÓL A TORONTÓBAN

Varga Barnabás télen igazolt Görögországba a Ferencvárostól, kilenc bajnokin négy gól és két gólpassz a mérlege új csapatában. Az FTC-ben és az AEK-ben összesen 39 meccsen 24 gólnál, hét gólpassznál tart ebben az idényben és szeptember óta a válogatottban is szerzett már öt gólt.

VARGA BARNABÁS ELSŐ GÓLJA AZ AEK-BEN – AZ OLYMPAIKOSZ ELLENI RANGADÓN



Csehország és Görögország mellett a tavaszi szezonra Hollandia is új szereplője lett légióskörképünknek. Köszönhetően az AZ 18 éves, U19-es válogatott csatárának, Kovács Bendegúznak, aki ugyan már ősszel is a holland klub utánpótlásában szerepelt, a felnőttek között, a másodosztályú AZ II-ben decembertől kap folyamatosan lehetőséget. Hétfőn az FC Emmen ellen a hetedik meccsén az ötödik gólját szerezte a Keuken Kampioenben (ez a neve a holland másodosztálynak), ami mellett hat mérkőzésen kilencszer volt eredményes az UEFA Ifjúsági Ligában, a holland korosztályos bajnokságban pedig 14 találkozón 14-szer. Az U19-es kupameccseket is beszámítva 31 tétmeccsen 29 gólt ért el az idényben.

KOVÁCS BENDEGÚZ MESTERHÁRMASA A HOLLAND MÁSODOSZTÁLYBAN

A télen Iránba is szerződött magyar válogatott játékos, Gera Dániel a DVTK-tól igazolt a Perszepoliszba, ő azonban az amerikai-izraeli bombázások kezdete óta hazautazott Teheránból.

A lengyel élvonalból Baráth Péter távozott, viszont a télen érkezett a Zaglebie Lubinba a német másodosztályú Eintracht Braunschweigtől a kétszeres válogatott csatár, Szabó Levente, aki a lengyel élvonalban hat meccsen egy gólt szerzett. Ugyancsak Lengyelországba igazolt az őszi idényt még törökországi kölcsönben, a Kasimpasánál töltő, 53-szoros válogatott Szalai Attila, aki a lengyel klubjában is a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel, eddig öt meccsen lépett pályára a Pogon Szczecinben, ebből hármat nyertek meg, mindegyiket 1–0-ra, tehát három meccset is kapott gól nélkül hozott le a Szalaival felálló védelem. A csapat támadósorából viszont hiányzik a nyáron igazolt Molnár Rajmund, aki decemberben szenvedett keresztszalag-sérülést, januárban megműtötték, ebben az idényben már nem szerepelhet.

A portugál első osztályban továbbra is a kilencszeres válogatott középpályás, Nikitscher Tamás képviseli a magyar futballt, viszont fontos változás a helyzetével kapcsolatban, hogy míg az ősszel egy kivétellel csak csereként kapott lehetőséget, már amikor lehetőséget kapott (kilenc meccsen szerepelt akkor), tavasszal a Rio Ave mind a kilenc bajnoki meccsén pályára lépett, hatszor kezdőként.

A román Superligában a Csíkszereda a télen kicserélte a magyarországi játékosai jelentős részét. Nagy János, Kelemen Dávid, Ferenczi János, Szabó Bálint, Kaján Norbert és Babati Benjamin hazatért. Érkezett viszont a Puskás Akadémiától kölcsönbe Nagy Zoárd, Újpestről Tajti Mátyás és a fél éve klub nélküli, legutóbb az osztrák Grazer AK-ban játszó, 31 éves, 53-szoros válogatott Kleinheisler László. A középpályás két meccsen játszott a román élvonalban, a legutóbbi kettőről viszont izomsérülés miatt hiányzott. Ellenben a 34 éves Eppel Márton továbbra is kirobbanó formában van, 2026-ban a bajnokságban és a kupában is három gólt szerzett, összesen 31 tétmeccsen 17 gólnál tart csíkszeredai színekben. A román másodosztályba a télen két, nyár óta klub nélküli, korábbi korosztályos válogatott játékos igazolt: Vida Kristopher a CSM Olimpiához, Huszti András a Steaua Bucuresti-hez.

Spanyolországban Yaakobishvili Antal a másodosztályú FC Andorrától a harmadosztályú Teneriféhez került, továbbra is az élvonalbeli Girona kölcsönjátékosaként, de egyelőre az új csapatában sem kap sok lehetőséget, egyszer állt be csereként az utolsó percben. Öccse, Áron továbbra is az FC Andorrában játszik az FC Barcelona kölcsönjátékosaként, eddig 21 bajnokin védett az idényben, viszont a legutóbbi három fordulóban csak a kispadon ült.

A már eddig is légiósként szereplő magyarok között a téli átigazolási időszak egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy az egyszeres válogatott védőt, Szűcs Kornélt kivásárolta a szerződéséből, az angol harmadosztályú Plymouthtól a szerb élvonalban 3. helyen álló, újvidéki Vojvodina, melynél az első olyan bajnoki meccsén, amin kezdett, rögtön 3–0-ra nyertek a nagy rivális Partizan Beograd ellen (Szűcs eddig két bajnokin és egy kupameccsen játszott, egyszer csereként, kétszer végig a pályán volt). Ugyancsak a szerb Szuperligába, Szabadkára igazolt a 16-szoros válogatott Holender Filip, aki az őszi szezont kihagyta, miután a nyáron távozott a Vasastól (előtte kölcsönben Fehérváron szerepelt). A Szpartakban hat bajnokin egy gólt és egy gólpasszt ért el eddig.

HOLENDER-GÓL SZABADKÁN



Szlovákiában, a Niké Ligában a télen az MTK-tól kölcsönbe Komáromba szerződött, 20 éves Szűcs Patrikkal emelkedett a magyarországi játékosok száma, a támadó középpályás bő egy hónap alatt több lehetőséget kapott kint, mint itthon az őszi szezonban az NB I-ben, ugyanis három bajnoki meccsen több mint 110 percet volt már pályán idén, míg a hazai élvonalban ebben az idényben négy találkozón 44 perc jutott neki. A szintén az MTK kölcsönjátékosaként Kassán szereplő Kovács Mátyás pedig elképesztő sorozattal fejezte be az alapszakaszt a bajnokságban, négy meccsen egy góllal, öt gólpasszal (az idényben összesen 21 meccsen hat gólt és hat gólpasszt ért el). Az októberben szabadon igazolható játékosként Zsolnára szerződött korábbi U-válogatott Szánthó Regő is folyamatosan lehetőséget kap, volt már egy gólja is. A DAC-ban alapember, 21 éves, U21-es válogatott Tuboly Máté pedig 23 bajnokin ért el két-két gólt és gólpasszt.

Szlovéniában a Zalaegerszegről szerződtetett Bakti Balázzsal bővült a lendvai magyar légió, Törökországban viszont csökkent a magyar játékosok száma. A Kasimpasától távozott Szalai Attila mellett a 19-szeres válogatott Csoboth Kevin is elhagyta a Süper Liget, ugyanis a Genclerbirligi tartozott neki, amiért feljelentette a klubot – így jelenleg is a svájci St. Gallen játékosa, melynél azonban nem számolnak vele az első csapatban.

Végleges átigazolások

Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC – NK Nafta, Szlovénia, II. o.), Baráth Péter (Raków Czestochowa, Lengyelország – Sigma Olomouc, Csehország), Gera Dániel (Diósgyőri VTK – Perszepolisz, Irán), Holender Filip (fél éve klub nélküli – Szpartak Szubotica, Szabadka, Szerbia), Huszti András (fél éve klub nélküli – CSA Steaua, Románia, II. o.), Kleinheisler László (fél éve klub nélküli – FK Csíkszereda, Románia), Redzic Damir (DAC, Szlovákia – Red Bull Salzburg, Ausztria), Sallói Dániel (Sporting Kansas City, Egyesült Államok – Toronto FC, Kanada), Szabó Levente (Eintracht Braunschwieg, Németország, II. o. – Zaglebie Lubin, Lengyelország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle FC, Anglia, III. o. – FK Vojvodina, Szerbia), Tajti Mátyás (Újpest FC – FK Csíkszereda, Románia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC – AFC Bournemouth, Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC – AEK Athén, Görögország), Vida Kristopher (fél éve klub nélküli – CSM Olimpia, Románia, II. o.) Kölcsönadások

Csoboth Kevin (Genclerbirligi, Törökország – kölcsönből vissza St. Gallen, Svájc), Nagy Zoárd (Puskás Akadémia – FK Csíkszereda, Románia), Szalai Attila (Hoffenheim, Németország, legutóbb Kasimpasa, Törökország, szintén kölcsön – Pogon Szczecin, Lengyelország), Szűcs Patrik (MTK Budapest – Komáromi FC, Szlovákia), Yaakobishvili Antal (Girona, Spanyolország, legutóbb FC Andorra, Andorra, Spanyolország, II. o. szintén kölcsön – CD Tenerife, Spanyolország, III. o.) A TÉLI ÁTIGAZOLÁSI IDŐSZAKBAN KLUBOT VÁLTÓ ILLETVE KÜLFÖLDRE SZERZŐDŐ LÉGIÓSOK*

*Csak a légiósok szerepelnek a felsorolásban, az időközben hazatérők nem, de azok igen, akik télen igazoltak külföldre.

