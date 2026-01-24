Simán nyert a Dortmund Berlinben, Schäfer csereként lépett pályára

Október közepén szenvedett legutóbb vereséget a Bundesligában a Borussia Dortmund, amely így pozitívan készülhetett az elmúlt három fordulóban nyeretlen Union Berlin elleni idegenbeli összecsapásra.

A dortmundiak már a 10. percben vezetést szereztek Emre Can tizenegyesgóljával, amire a berlinieknek nem volt válaszuk. A fordulást követően Nico Schlotterbeck megduplázta a fekete-sárgák előnyét, amivel be is biztosította a három pontot. A i-re a pontot Maximilian Beier tette fel a hajrában Jobe Bellingham kiugratását követően.

A hazaiaknál a magyar válogatott Schäfer András a 76. percben lépett pályára.

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (Can 10. – 11-esből, N. Schlotterbeck 53., Beier 84.)

Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)

Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)

Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)

Vasárnap játsszák

15.30: Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

St. Pauli–Hamburg 0–0