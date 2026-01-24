Simán nyert a Dortmund Berlinben, Schäfer csereként lépett pályára
Október közepén szenvedett legutóbb vereséget a Bundesligában a Borussia Dortmund, amely így pozitívan készülhetett az elmúlt három fordulóban nyeretlen Union Berlin elleni idegenbeli összecsapásra.
A dortmundiak már a 10. percben vezetést szereztek Emre Can tizenegyesgóljával, amire a berlinieknek nem volt válaszuk. A fordulást követően Nico Schlotterbeck megduplázta a fekete-sárgák előnyét, amivel be is biztosította a három pontot. A i-re a pontot Maximilian Beier tette fel a hajrában Jobe Bellingham kiugratását követően.
A hazaiaknál a magyar válogatott Schäfer András a 76. percben lépett pályára.
NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (Can 10. – 11-esből, N. Schlotterbeck 53., Beier 84.)
Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)
Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)
Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)
Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)
Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)
Vasárnap játsszák
15.30: Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
St. Pauli–Hamburg 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|19
|16
|2
|1
|72–16
|+56
|50
|2. Borussia Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38–17
|+21
|42
|3. Hoffenheim
|18
|11
|3
|4
|38–22
|+16
|36
|4. RB Leipzig
|18
|11
|2
|5
|36–24
|+12
|35
|5. Stuttgart
|18
|10
|3
|5
|33–26
|+7
|33
|6. Bayer Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35–25
|+10
|32
|7. Eintracht Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39–42
|–3
|27
|8. Freiburg
|18
|6
|6
|6
|29–31
|–2
|24
|9. Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24–30
|–6
|24
|10. 1. FC Köln
|18
|5
|5
|8
|27–30
|–3
|20
|11. Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23–29
|–6
|20
|12. Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|28–41
|–13
|19
|13. Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22–36
|–14
|19
|14. Hamburg
|18
|4
|6
|8
|17–27
|–10
|18
|15. Werder Bremen
|18
|4
|6
|8
|21–35
|–14
|18
|16. Mainz
|19
|3
|6
|10
|21–32
|–11
|15
|17. St. Pauli
|18
|3
|4
|11
|16–31
|–15
|13
|18. Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17–42
|–25
|13