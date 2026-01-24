Nemzeti Sportrádió

Simán nyert a Dortmund Berlinben, Schäfer csereként lépett pályára

2026.01.24. 20:33
Nico Schlotterbeck fejjátékával nehéz mit kezdeni... (Fotó: Getty Images)
Zsinórban negyedik bajnoki mérkőzésén sem tudott nyerni a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin labdarúgócsapata, amelyet a 19. forduló szombati esti mérkőzésén a Borussia Dortmund múlt felül 3–0-ra.

Október közepén szenvedett legutóbb vereséget a Bundesligában a Borussia Dortmund, amely így pozitívan készülhetett az elmúlt három fordulóban nyeretlen Union Berlin elleni idegenbeli összecsapásra.

A dortmundiak már a 10. percben vezetést szereztek Emre Can tizenegyesgóljával, amire a berlinieknek nem volt válaszuk. A fordulást követően Nico Schlotterbeck megduplázta a fekete-sárgák előnyét, amivel be is biztosította a három pontot. A i-re a pontot Maximilian Beier tette fel a hajrában Jobe Bellingham kiugratását követően.

A hazaiaknál a magyar válogatott Schäfer András a 76. percben lépett pályára.

NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (Can 10. – 11-esből, N. Schlotterbeck 53., Beier 84.)
Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)
Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)
Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)
Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)
Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)

Vasárnap játsszák
15.30: Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
St. Pauli–Hamburg 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München19162172–16+56 50 
2. Borussia Dortmund19126138–17+21 42 
3. Hoffenheim18113438–22+16 36 
4. RB Leipzig18112536–24+12 35 
5. Stuttgart18103533–26+7 33 
6. Bayer Leverkusen18102635–25+10 32 
7. Eintracht Frankfurt1976639–42–3 27 
8. Freiburg1866629–31–2 24 
9. Union Berlin1966724–30–6 24 
10. 1. FC Köln1855827–30–3 20 
11. Mönchengladbach1855823–29–6 20 
12. Wolfsburg19541028–41–13 19 
13. Augsburg19541022–36–14 19 
14. Hamburg1846817–27–10 18 
15. Werder Bremen1846821–35–14 18 
16. Mainz19361021–32–11 15 
17. St. Pauli18341116–31–15 13 
18. Heidenheim19341217–42–25 13 

 

 

