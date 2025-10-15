Ligacsúcs az NHL-ben: a rajt óta 180 perce nem üt gólt otthon a New York Rangers

A gárda kedden 2–0-ra kapott ki a vendég Edmonton Oilerstől, előtte pedig a Pittsburgh Penguinsnek (0–3) és a Washington Capitalsnak (0–1) nem tudott betalálni a Madison Square Gardenben.

A 180 perces szezonkezdéses hazai gólcsend a második leghosszabb sorozat, az 1928/29-es idény elején az akkor létező Pittsburgh Pirates 187 perc 19 másodperc után volt eredményes saját csarnokában, a Duquesne Gardens-ben.

A modern érában – amikor az alapszakasz meccsek legfeljebb 65 perc alatt eldőlnek – mostanáig a Florida Panthers tartotta az otthoni gólképtelenségi rekordot a szezonrajttól számolva: 2001-ben 155:17 perc után talált be.

NHL, ALAPSZAKASZ

Montréal Canadiens–Seattle Kraken 5–4 – hosszabbítás után

Toronto Maple Leafs–Nashville Predators 7–4

New York Rangers–Edmonton Oilers 0–2

Washington Capitals–Tampa Bay Lightning 3–2 – hosszabbítás után

Calgary Flames–Vegas Golden Knights 2–4

Dallas Stars–Minnesota Wild 5–2

San Jose Sharks–Carolina Hurricanes 1–5

Anaheim Ducks–Pittsburgh Penguins 4–3