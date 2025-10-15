Ligacsúcs az NHL-ben: a rajt óta 180 perce nem üt gólt otthon a New York Rangers
A gárda kedden 2–0-ra kapott ki a vendég Edmonton Oilerstől, előtte pedig a Pittsburgh Penguinsnek (0–3) és a Washington Capitalsnak (0–1) nem tudott betalálni a Madison Square Gardenben.
A 180 perces szezonkezdéses hazai gólcsend a második leghosszabb sorozat, az 1928/29-es idény elején az akkor létező Pittsburgh Pirates 187 perc 19 másodperc után volt eredményes saját csarnokában, a Duquesne Gardens-ben.
A modern érában – amikor az alapszakasz meccsek legfeljebb 65 perc alatt eldőlnek – mostanáig a Florida Panthers tartotta az otthoni gólképtelenségi rekordot a szezonrajttól számolva: 2001-ben 155:17 perc után talált be.
NHL, ALAPSZAKASZ
Montréal Canadiens–Seattle Kraken 5–4 – hosszabbítás után
Toronto Maple Leafs–Nashville Predators 7–4
New York Rangers–Edmonton Oilers 0–2
Washington Capitals–Tampa Bay Lightning 3–2 – hosszabbítás után
Calgary Flames–Vegas Golden Knights 2–4
Dallas Stars–Minnesota Wild 5–2
San Jose Sharks–Carolina Hurricanes 1–5
Anaheim Ducks–Pittsburgh Penguins 4–3