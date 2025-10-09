Wolfsburg: Dárdai egy helyzetig jutott a Hertha ellen, Mándity bemutatkozott

A válogatott keretből ezúttal kimaradó középpályás, Dárdai Bence ebben az idényben még nem kapott lehetőséget a német élvonalban, a Wolfsburgban, de csapata szerdai, előző klubja, a másodosztályú Hertha elleni edzőmeccsét végigjátszotta (a berlinieknél nem szerepelt a magyar válogatottal vb-selejtezőkre készülő Dárdai Márton). A találkozón az 54. percben a Hertha szerezte meg a vezetést, amire Dárdai válaszolhatott volna, de a lövése elzúgott a kapufa mellett – derül ki a a vfl-wolfsburg.de beszámolójából.

A végül 2–0-s vereséget szenvedő Wolfsburgban az 58. percben csereként pályára lépett a klub U19-es csapatának 17 éves, U17-es magyar válogatott támadója, a bajai születésű Mándity Márkó, aki az első meccsét játszotta a német klub első csapatában. Mándity tavaly nyáron került a Főnix Gold FC-től a wolfsburgi akadémiára.