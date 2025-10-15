Triatlon: 12 magyar indul az ausztráliai döntőben

„Nemcsak a részvétel a fontos, azzal az elvárással érkeztünk, hogy minden versenyző váltsa be azokat az esélyeket, amikre hivatott” – fogalmazta meg a csapattal szembeni elvárásokat a helyszínen Lehmann Tibor, a Magyar Triatlonszövetség szakmai alelnöke.

Lipták Tamás szövetségi kapitány elmondta, a versenyzők egy része Wollongongban, a pályához közel lakik, a másik fele alig húsz kilométerre a verseny helyszínétől, ami szintén kényelmes távolságnak mondható. Hozzátette, Ausztráliában csak most lett tavasz, a víz ezért tizennyolc és fél fokos volt az első méréseik alapján, azaz neoprénes úszásra számítanak.

„A tavalyi szereplésünk a négy éremmel extra volt, ezúttal a két érem lehet a realitás, de a versenyzőink jó formában vannak, sok fog múlni az átálláson” – hangsúlyozta.

Csütörtökön az U23-asok (Dobi Gergő, Kovács Gyula, Kropkó Márton, Horváth Karolina, Kropkó Márta), pénteken a juniorok (Holba Zsombor, Trungel-Nagy Zalán, Szalai Fanni, Szobácsi Laura) állnak rajthoz. Szombaton a paraversenyzők (Mocsári Bence) és a korosztályos vegyes váltók (magyar vegyes váltó) lesznek érdekeltek, vasárnap pedig következik az elitverseny Lehmann Csongorral és Dévay Márkkal.

Lehmann Csongor esetében a dobogós esélyeket az eddigi eredmények mellett a hatalmas rutin is erősíti, ezt emelte ki edzője, Lehmann Tibor:

„Csongor 2018-ban junior-vb-t nyert Ausztráliában, és minden évben versenyzünk az ehhez hasonló időzónában lévő Távol-Keleten, úgyhogy sok rutinunk van már e tekintetben is. Nagyon jól sikerült neki az augusztusi és a szeptember végi edzőtábora, ahogyan a különböző sorozatokban is sikeresen szerepelt. A Supertri-győzelme után hazajött Tiszaújvárosba, hogy ismerős körülmények között töltődjön fel mentálisan. Mivel az ő versenye lesz a legkésőbb a vb-döntőn, ezért ő utazott ki a legkésőbb.”

Lehmann Csongor egy hete úgy nyilatkozott, szeretne dobogóra kerülni, és ezzel előre lépni összetettben az ötödik helyről.