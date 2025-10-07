Dárdai Bence: Remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett

Dárdai Bence tavaly nyáron szerződött a Wolfsburghoz, és az első idényében minden jól alakult, 25 tétmérkőzésen 1540 percet töltött a pályán, szerzett gólt a Bundesligában, valamint három gólpasszt is kiosztott. Az évad vége felé aztán Ralph Hasenhüttl vezetőedzőt menesztette a klub, nyáron érkezett a Holland Kupa-győztes Go Ahead Eaglestől Paul Simonis, és azóta a magyar válogatott játékos egy percet sem játszott a bajnokságban, egyedül a kupában lépett pályára csereként – a 70. percben állt be, amikor csapata már 5–0-ra vezetett az ötödosztályú SV Hemelingen ellen (9–0).

„Természetesen több játékpercben reménykedtem, főleg, miután az előző idényben megmutattam, hogy képes vagyok ezen a szinten játszani – nyilatkozta Dárdai Bence a német Kickernek. – Nagy csalódás, hogy jelenleg nincs semmilyen szerepem a csapat szereplésében. Azt gondoltam, legalább néhány perc jut nekem ebben az évadban is. Tudom, hogy az ilyen periódusok a fejlődés részei. Keményen folytatom a munkát, megküzdök a játékpercekért, és remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett.”

Pedig azt sem lehet mondani, hogy a „farkasok” hasítanának a Bundesligában, az új tréner irányításával hat bajnokin egy győzelem, két döntetlen és három vereség a mérleg, amivel az együttes a 15. helyen áll csupán.

Dárdai Bence szerdán pályára léphet volt csapata, a Hertha ellen (Fotó: AFP)

„Az edző jelenleg más játékosokra támaszkodik, ráadásul nyáron több rutinos futballista is érkezett a csapathoz” – folytatta a háromszoros válogatott labdarúgó, akinek így elég sok vetélytársa lett a középpályán. Nyáron érkezett Christian Eriksen és Vinícius Souza is, ezzel a pálya közepén nyolcan pályáznak a három elérhető helyre (4–3–3-at játszik a Wolfsburg), s bár Kevin Paredes hosszabb időre kidőlt, a többi hat posztrivális jelenleg Dárdai előtt van a sorban, aki el is mondta, tisztában van vele, hogy nagy a konkurencia.

A 144-szeres dán válogatott Eriksenről is szót ejtett a 19 éves játékos: „Óriási futballista fantasztikus eredményekkel a háta mögött. Rengeteget lehet tanulni tőle.”

Dárdai a szeptemberi vb-selejtezőkön még a magyar válogatott keretének tagja volt, az októberi találkozókra viszont nem hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány, így jelenleg klubcsapatánál dolgozik azért, hogy újra pályára léphessen.

„Minden héten igyekszem mindent beleadni, hogy bekerüljek a kezdőbe – tette hozzá a labdarúgó, aki nem gondolkozik azon, hogy télen esetleg váltania kellene (akár kölcsönben), de nyilván ez sincs kizárva. – Majd leülök beszélni az edzővel és az ügynökömmel, és átgondoljuk, mi a legjobb döntés.”

A Wolfsburg szerdán (13.30) felkészülési mérkőzést játszik Dárdai volt csapatával, a másodosztályú Herthával, és bár a középpályás a bátyjával, a válogatottba meghívott Mártonnal nem futhat össze, így is várja a találkozót: „Nagyon jó lesz sok ismerős arccal találkozni – korábbi csapattársakkal, erőnléti edzőkkel, fizioterapeutákkal. Fontos számomra ez a mérkőzés, hogy meccsrutint szerezzek.”