Bolgár csapat szerződtette a Debrecenből távozó légióst

Krisztijan Malinov fél idényt játszott Debrecenben, a védekező középpályás 11 NB I-es bajnokin egyszer volt eredményes.

A 31 éves bolgár labdarúgóról azonban több társával együtt nyáron lemondott a DVSC, és Malinov eddig csapat nélkül volt, ám a válogatott szünet alatt bejelentette szerződtetését a Botev Vraca.

A Botev Vraca hatodik helyen áll a bolgár bajnokságban, 11 mérkőzéséből hármat megnyert és hármat elveszített.

A bolgár klub szeptember végén szerezte meg a szintén szabadon igazolható, korábban a Diósgyőrnél játszó Bozsidar Csorbadzsijszkit is.