Bolgár csapat szerződtette a Debrecenből távozó légióst
A bolgár labdarúgó-bajnokságban szereplő Botev Vraca saját hivatalos oldalain számolt be a korábban Debrecenben szereplő Krisztijan Malinov szerződtetéséről.
Krisztijan Malinov fél idényt játszott Debrecenben, a védekező középpályás 11 NB I-es bajnokin egyszer volt eredményes.
A 31 éves bolgár labdarúgóról azonban több társával együtt nyáron lemondott a DVSC, és Malinov eddig csapat nélkül volt, ám a válogatott szünet alatt bejelentette szerződtetését a Botev Vraca.
A Botev Vraca hatodik helyen áll a bolgár bajnokságban, 11 mérkőzéséből hármat megnyert és hármat elveszített.
A bolgár klub szeptember végén szerezte meg a szintén szabadon igazolható, korábban a Diósgyőrnél játszó Bozsidar Csorbadzsijszkit is.
