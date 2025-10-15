Nemzeti Sportrádió

Bolgár csapat szerződtette a Debrecenből távozó légióst

2025.10.15. 10:03
Krisztijan Malinov Bulgáriában talált magának csapatot (Fotó: Szabó Miklós)
Krisztijan Malinov Botev Vraca Debrecen
A bolgár labdarúgó-bajnokságban szereplő Botev Vraca saját hivatalos oldalain számolt be a korábban Debrecenben szereplő Krisztijan Malinov szerződtetéséről.

Krisztijan Malinov fél idényt játszott Debrecenben, a védekező középpályás 11 NB I-es bajnokin egyszer volt eredményes.

A 31 éves bolgár labdarúgóról azonban több társával együtt nyáron lemondott a DVSC, és Malinov eddig csapat nélkül volt, ám a válogatott szünet alatt bejelentette szerződtetését a Botev Vraca.

A Botev Vraca hatodik helyen áll a bolgár bajnokságban, 11 mérkőzéséből hármat megnyert és hármat elveszített.

A bolgár klub szeptember végén szerezte meg a szintén szabadon igazolható, korábban a Diósgyőrnél játszó Bozsidar Csorbadzsijszkit is.

 

