Messi két gólpasszt adott, Argentína parádézott Floridában – videó

A világbajnoki címvédő argentin válogatott Floridában játszott felkészülési mérkőzést Puerto Ricóval, és Lionel Scaloni szövetségi kapitány keretében ismét ott volt Lionel Messi, aki a múlt heti, Venezuela elleni találkozón meglepetésre kimaradt a nevezettek közül.

Az Inter Miami sztárja a kezdőcsapatban kapott helyet, mi több, végig is játszotta a találkozót, amely a papírformának megfelelően nagyon simán alakult: Argentína már a szünetben 3–0-ra vezetett, a második félidőben pedig újabb három gólt szerzett, így végül 6–0-s győzelemmel zárt. A Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister valamint az Internazionale támadója, Lautaro Martínez is két-két alkalommal volt eredményes, Messi nevéhez pedig két gólpassz fűződött.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, FLORIDA

Puerto Rico–Argentína 0–6 (Mac Allister 14., 36., Montiel 23., Evchavarria 64. – öngól, La. Martínez 79., 84.)