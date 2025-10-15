Nemzeti Sportrádió

Messi két gólpasszt adott, Argentína parádézott Floridában – videó

2025.10.15. 09:27
Messi (balról a második) gólt nem, de két gólpasszt jegyzett Puerto Rico ellen (Fotó: Getty Images)
Az argentin labdarúgó-válogatott magyar idő szerint szerdán hajnalban 6–0-ra kiütötte Puerto Ricót felkészülési mérkőzésen, amelyen a visszatérő Lionel Messi két gólpasszt is adott.

A világbajnoki címvédő argentin válogatott Floridában játszott felkészülési mérkőzést Puerto Ricóval, és Lionel Scaloni szövetségi kapitány keretében ismét ott volt Lionel Messi, aki a múlt heti, Venezuela elleni találkozón meglepetésre kimaradt a nevezettek közül.

Az Inter Miami sztárja a kezdőcsapatban kapott helyet, mi több, végig is játszotta a találkozót, amely a papírformának megfelelően nagyon simán alakult: Argentína már a szünetben 3–0-ra vezetett, a második félidőben pedig újabb három gólt szerzett, így végül 6–0-s győzelemmel zárt. A Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister valamint az Internazionale támadója, Lautaro Martínez is két-két alkalommal volt eredményes, Messi nevéhez pedig két gólpassz fűződött.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, FLORIDA
Puerto Rico–Argentína 0–6 (Mac Allister 14., 36., Montiel 23., Evchavarria 64. – öngól, La. Martínez 79., 84.)

 

